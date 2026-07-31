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Thể thao

Tottenham chưa dừng cuộc mua sắm điên rồ

  • Thứ sáu, 31/7/2026 05:48 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

HLV Roberto De Zerbi khẳng định Tottenham Hotspur mới hoàn thành 60% kế hoạch chuyển nhượng và vẫn chuẩn bị kích hoạt thêm một thương vụ lớn.

Tottenham mua sắm ồ ạt để chuẩn bị cho mùa giải 2026/27. Ảnh: Reuters.

Tottenham chưa có ý định dừng mua sắm dù đã chi tới 237 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. HLV Roberto De Zerbi tiết lộ đội bóng thành London đang chuẩn bị cho một bản hợp đồng “bom tấn” nhằm tăng cường sức mạnh hàng công.

“Thị trường chuyển nhượng chắc chắn chưa kết thúc. Chúng tôi mới hoàn thành 60% kế hoạch. Bây giờ chúng tôi còn một quả bom nữa”, De Zerbi chia sẻ. Với mục tiêu này, Tottenham dự kiến sẽ gần chạm mốc chi 400 triệu bảng ngay trong hè 2026.

Trước đó, Spurs đã hai lần phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB khi chiêu mộ Sandro Tonali (100 triệu bảng) và Mateus Fernandes(85 triệu bảng), đồng thời cũng đón Jan Paul van Hecke với giá 52 triệu bảng. Ngoài ra, đội bóng này còn đưa về Andy Robertson và Marcos Senesi theo dạng tự do.

Dù được liên hệ với Savinho của Manchester City, thương vụ “bom tấn” mà De Zerbi nhắc đến được cho là không phải cầu thủ chạy cánh người Brazil. HLV người Italy muốn bổ sung thêm nhân sự cho hàng công trước khi mùa giải mới khởi tranh.

“Tôi không thích làm việc với kế hoạch A, B hay C. Chỉ có kế hoạch A, nếu không thì dừng lại. Bởi vì không có hai cầu thủ nào giống nhau”, De Zerbi nói.

Bên cạnh kế hoạch mua sắm, chiến lược gia 47 tuổi cũng đề cập đến tương lai của một số trụ cột. Cristian Romero, Guglielmo Vicario, Djed Spence và Lucas Bergvall từng bày tỏ mong muốn ra đi, De Zerbi khẳng định ông tôn trọng lựa chọn cá nhân của từng cầu thủ.

Tottenham trải qua hai mùa giải liên tiếp đứng thứ 17 tại Premier League. Vì vậy, ban lãnh đạo Spurs đang mạnh tay cải tổ đội hình với mục tiêu giúp De Zerbi đưa CLB trở lại nhóm đầu ở mùa giải 2026/27.

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Đào Trần

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