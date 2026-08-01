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Ẩm thực

Top Chef Việt Nam quay trở lại sau 3 năm

  • Thứ bảy, 1/8/2026 20:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau ba mùa phát sóng, Top Chef Việt Nam chính thức trở lại với mùa thứ tư, mang theo thông điệp “Ghi dấu ẩm thực Việt trên bàn tiệc của thế giới”.

Các khách mời thưởng thức món ăn do các thí sinh Top Chef Việt Nam 2026 chuẩn bị. Ảnh: NSX.

Ngày 1/8, sự kiện ra mắt chương trình truyền hình thực tế Top Chef Việt Nam 2026 diễn ra tại TP.HCM với sự tham dự của hơn 100 khách mời là đại diện các hiệp hội ẩm thực, doanh nghiệp F&B, nhà hàng, khách sạn, các chuyên gia, nghệ nhân, đầu bếp và cơ quan truyền thông.

Phiên bản Việt của một trong những cuộc thi nấu ăn danh tiếng thế giới, chương trình được định vị theo hướng tiếp cận mới, khi mỗi đầu bếp không đơn thuần là người chinh phục những thử thách chuyên môn mà còn đại diện cho văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Ngoài kỹ thuật nấu nướng và tư duy sáng tạo, các thí sinh còn phải thể hiện khả năng khai thác nguyên liệu bản địa, truyền tải câu chuyện về vùng đất, con người và bản sắc Việt qua từng món ăn.

Việt Nam sở hữu sự đa dạng về địa hình, khí hậu và văn hóa, tạo nên kho tàng nguyên liệu cùng hệ thống món ăn phong phú trải dài từ Bắc vào Nam. Từ vùng núi cao, đồng bằng, hệ thống sông ngòi đến biển đảo, mỗi địa phương đều mang trong mình những sản vật đặc trưng cùng những câu chuyện văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Chương trình kỳ vọng biến kho tàng ấy thành nguồn cảm hứng sáng tạo để các đầu bếp khám phá, tái hiện và kể lại theo góc nhìn đương đại.

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Hoa hậu Ngọc Châu và giám khảo Valentin Trần. Ảnh: NSX.

Đồng hành cùng các thí sinh là hội đồng giám khảo quy tụ những chuyên gia ẩm thực hàng đầu, sở hữu nhiều năm kinh nghiệm và am hiểu sâu về ẩm thực Việt Nam cũng như quốc tế.

Bên cạnh đó, Hoa hậu Ngọc Châu sẽ đảm nhận vai trò host, kết nối các thử thách, dẫn dắt câu chuyện và đồng hành cùng 14 đầu bếp trong hành trình khám phá, lan tỏa giá trị của ẩm thực Việt Nam.

12 tập phát sóng, thông qua từng thử thách, các đầu bếp sẽ được đánh giá ở nhiều khía cạnh như khả năng sáng tạo, tư duy kể chuyện, góc nhìn văn hóa bên cạnh kỹ năng nghề nghiệp.

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Top 14 thí sinh bước vào căn bếp của Top Chef Việt Nam 2026. Ảnh : NSX.

Theo bà Lê Hạnh, đại diện nhà sản xuất, mục tiêu xuyên suốt của chương trình không chỉ là tìm ra quán quân, mà còn tìm kiếm những đầu bếp có đủ năng lực để trở thành đại sứ quảng bá ẩm thực Việt Nam.

"Chúng ta chỉ có một quán quân nhưng sẽ có nhiều đại sứ ẩm thực. Ngay từ vòng tuyển chọn đến khi bước vào vòng thi chính thức, 14 đầu bếp đều là những gương mặt có khả năng lan tỏa giá trị của ẩm thực Việt", bà Lê Hạnh chia sẻ.

Trước khi bước vào vòng thi chính thức, chương trình đã phát sóng vòng tuyển chọn từ ngày 22/6 trên VTV3, quy tụ 40 đầu bếp được tuyển chọn từ hàng trăm ứng viên trên cả nước. Sau những thử thách đầu tiên, 14 đầu bếp xuất sắc đã giành quyền bước vào căn bếp Top Chef Việt Nam 2026 để tiếp tục chinh phục ngôi vị quán quân.

Chương trình chính thức lên sóng vào lúc 21h thứ Hai mỗi tuần trên VTV3, đồng thời phát trên kênh YouTube TVHub lúc 21h30, bắt đầu từ ngày 3/8.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặtĂn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

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Lam Anh

Ẩm thực TP.HCM cuộc thi đầu bếp Việt Nam Top Chef nấu ăn

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