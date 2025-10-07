Top 5 HLV trẻ nhất các giải đấu hàng đầu châu Âu

|
Trong danh sách 5 HLV trẻ nhất đang dẫn dắt các CLB ở 5 giải đấu lớn nhất châu Âu (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1), Carlos Cuesta (30 tuổi) nổi lên như cái tên gây bất ngờ nhất. Sinh năm 1995 tại Mallorca (Tây Ban Nha), Cuesta đang giữ vị trí HLV trưởng của Parma. Với việc mới bước sang tuổi 30 vào tháng 7, Cuesta là HLV trẻ nhất từng dẫn dắt một đội bóng thuộc 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.
|
Cuesta được Parma bổ nhiệm hồi tháng 6, với hợp đồng kéo dài đến năm 2027. Trước đó, anh là trợ lý của Mikel Arteta tại Arsenal từ năm 2020. Cuesta bắt đầu sự nghiệp huấn luyện từ rất sớm, khi mới 14 tuổi tại lò đào tạo Atlético Madrid, và đã từ bỏ sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp ở tuổi 18 để tập trung vào vai trò HLV.
|
Fabian Hurzeler (32 tuổi), sinh năm 1993, đang là HLV trưởng của Brighton & Hove Albion. Ở tuổi 32, anh là HLV chính thức trẻ nhất lịch sử Premier League khi được bổ nhiệm (không tính các HLV tạm quyền). Hurzeler dẫn dắt St. Pauli thăng hạng Bundesliga năm 2024 trước khi chuyển sang Anh.
|
Mùa giải 2024/25, Brighton dưới tay Hurzeler kết thúc ở vị trí thứ 8, gây ấn tượng nhờ lối chơi pressing cường độ cao (xếp thứ ba về số pha chạy nước rút mỗi trận). Hurzeler từng là cầu thủ đội trẻ của Bayern Munich trước khi chuyển sang huấn luyện ở tuổi 23. Hiện tại, Brighton xếp thứ 12 trên BXH Ngoại hạng Anh với 9 điểm sau 7 vòng.
|
Merlin Polzin (34 tuổi) là HLV trẻ thứ ba trong danh sách. Vị HLV sinh năm 1990 tại Hamburg (Đức) gây ấn tượng khi giúp Hamburger SV thăng hạng trở lại Bundesliga sau 7 năm vắng mặt. Dưới sự dẫn dắt của vị HLV trẻ, tân binh Hamburger khởi đầu Bundesliga 2025/26 ấn tượng với vị trí thứ 9 trên BXH sau 6 vòng.
|
Claudio Giraldez (37 tuổi) dẫn dắt Celta Vigo xếp thứ 4 trong danh sách. Vị HLV sinh năm 1988 đảm nhận vai trò HLV trưởng Celta Vigo tháng 3 năm ngoái, thay thế huyền thoại Rafael Benítez. Anh là một trong hai HLV trẻ nhất La Liga hiện tại. Giraldez từng chơi bóng tại đội trẻ Real Madrid và các CLB địa phương, trước khi giải nghệ ở tuổi 31 để tập trung huấn luyện.
|
Iñigo Pérez (37 tuổi) dẫn dắt Rayo Vallecano từ tháng 2/2024. Trước đó, anh là trợ lý của Andoni Iraola tại Rayo và suýt theo chân HLV này đến Bournemouth năm 2023. Pérez giải nghệ năm 2022 ở tuổi 34 sau sự nghiệp chơi bóng tại Athletic Bilbao và Osasuna. Dưới thời Pérez, Rayo tạo bất ngờ ở La Liga với lối chơi tấn công táo bạo, giúp đội dự cúp châu Âu mùa này.
Những cuốn sách hay về thể thao
Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...