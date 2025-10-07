Top 5 HLV trẻ nhất các giải đấu hàng đầu châu Âu

Trong danh sách 5 HLV trẻ nhất đang dẫn dắt các CLB ở 5 giải đấu lớn nhất châu Âu (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1), Carlos Cuesta (30 tuổi) nổi lên như cái tên gây bất ngờ nhất. Sinh năm 1995 tại Mallorca (Tây Ban Nha), Cuesta đang giữ vị trí HLV trưởng của Parma. Với việc mới bước sang tuổi 30 vào tháng 7, Cuesta là HLV trẻ nhất từng dẫn dắt một đội bóng thuộc 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.