Toni Kross đã đúng về Barcelona

Cảnh báo từ tháng 1 của Toni Kroos về lối chơi của Barcelona đang dần trở thành hiện thực sau thất bại mới đây tại tứ kết Champions League 2025/26.

Toni Kroos không phải mẫu cầu thủ thích gây tranh cãi, nhưng một khi đã lên tiếng, anh thường đi thẳng vào vấn đề. Và lần này, nhận định của cựu tiền vệ Real Madrid về Barcelona đang được nhắc lại như một lời tiên tri chính xác.

Barcelona của Hansi Flick thật sự còn rất nhiều điều phải làm nếu muốn trở lại đỉnh cao Châu Âu.

Vào tháng 1, sau khi Barcelona đánh bại Real Madrid để giành Siêu cúp Tây Ban Nha, Kroos đã đưa ra góc nhìn trên podcast cá nhân. Anh không bị cuốn theo bề nổi của thành tích, mà chỉ ra điểm yếu cốt lõi trong cách chơi của đội bóng xứ Catalonia.

“Barcelona sẽ không vô địch Champions League nếu không thay đổi lối chơi. Khi bạn mệt mỏi mà vẫn giữ nguyên cách vận hành, những khoảng trống sẽ lộ ra. Bất kỳ đội bóng nào cũng có thể khai thác và loại họ”, Kroos nói.

Thực tế đang diễn ra đúng theo kịch bản đó. Barcelona bước vào Champions League với hình ảnh tấn công giàu năng lượng, nhưng lại để lộ nhiều khoảng hở trong hệ thống phòng ngự. Trước các đối thủ đẳng cấp cao, những chi tiết nhỏ nhanh chóng trở thành điểm chí mạng.

Đây không phải lần đầu Kroos đưa ra cảnh báo. Ngay từ mùa trước, anh đã chỉ trích cách phòng ngự của đội bóng dưới thời HLV Hansi Flick. Quan điểm của Kroos rất rõ ràng: một đội bóng muốn vô địch Champions League không thể chỉ chơi theo cảm hứng, mà cần sự cân bằng và kiểm soát.

Barcelona vẫn chưa một lần góp mặt ở chung kết Champions League trong những mùa gần nhất, và điều đó khiến cảnh báo của Kroos trở nên khó bị phản biện.

Ở câu chuyện này, Kroos không chỉ dự đoán, mà đã chỉ ra đúng điểm yếu mang tính hệ thống của Barcelona. Barcelona có thể có Siêu Cúp Tây Ban Nha, có thể có La Liga, nhưng nếu cứ thi đấu như thế này, họ sẽ khó mà trở lại đỉnh vinh quang Châu Âu

