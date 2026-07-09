Tổng Thư ký NATO: Tranh cãi với ông Trump càng cho thấy NATO đoàn kết

Theo Tổng thư ký NATO Mark Rutte, những bất đồng công khai tại hội nghị Ankara là biểu hiện của dân chủ và kết thúc bằng sự đoàn kết, thay vì làm liên minh rạn nứt.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte ra hiệu khi phát biểu trước giới truyền thông vào ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 8/7. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters sau hội nghị hôm 9/7, Tổng thư ký NATO Rutte bác bỏ ý kiến cho rằng ông quá ưu ái Tổng thống Trump hoặc không phản bác công khai những chỉ trích của nhà lãnh đạo Mỹ nhằm vào các đồng minh.

"Họ biết rõ tôi là ai khi chọn tôi vào vị trí này, và tôi vẫn luôn là chính mình", ông nói. "Khi ai đó làm tốt, tôi sẽ ghi nhận. Nếu không đồng tình, tôi cũng sẽ nói rõ, nhưng có lẽ không phải trước công chúng. Điều quan trọng là phải giữ được sự đoàn kết của liên minh".

Hội nghị NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, từng xuất hiện nhiều căng thẳng khi ông Trump công khai đe dọa cắt giảm quan hệ thương mại với Tây Ban Nha, khơi lại bất đồng liên quan đến cuộc xung đột với Iran và tiếp tục khẳng định yêu sách đối với Greenland.

Tuy nhiên, sau đó, ông Trump tái khẳng định cam kết với NATO và nhấn mạnh giữa 32 nhà lãnh đạo thành viên vẫn tồn tại "rất nhiều tình cảm" cùng tinh thần đoàn kết.

Cũng tại Hội nghị, ông Trump cho biết quyết định có rút thêm binh sĩ Mỹ khỏi châu Âu hay không sẽ "phụ thuộc vào Greenland", song không đưa ra thêm chi tiết về điều kiện cụ thể, theo CNN.

Phát biểu với các phóng viên ngày 8/7, ông Trump nói: "Tôi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Rất nhiều điều sẽ phụ thuộc vào Greenland". Ông cũng cho biết sẽ cân nhắc việc rút quân "nếu chúng tôi không đạt được một thỏa thuận rất tốt về Greenland".

Trước đó, ông Trump từng nhiều lần kín đáo đề cập khả năng rút tới một phần ba số binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại châu Âu.

Ông Trump cho biết việc Mỹ rút thêm quân khỏi châu Âu phụ thuộc Greenland tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 8/7. Ảnh: Reuters.

Song song với đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng liên tục bày tỏ mong muốn kiểm soát Greenland, khẳng định hòn đảo này có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Ông từng nêu ý tưởng mua lại Greenland hoặc để Mỹ giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này bằng các biện pháp quân sự hoặc sức ép kinh tế.

Tuy nhiên, cả Đan Mạch và Greenland đều nhiều lần bác bỏ đề xuất trên, khẳng định Greenland không phải là đối tượng để mua bán và sẽ không thay đổi chủ quyền.

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Ankara trong tuần này, ông Trump một lần nữa khẳng định mong muốn sở hữu Greenland, đồng thời thừa nhận đây là vấn đề có thể gây thêm căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh NATO.