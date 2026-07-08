Greenland không phải để bán: Đan Mạch, Iceland cùng đáp trả ông Trump

Sau khi ông Trump tái khẳng định muốn Mỹ kiểm soát Greenland, lãnh đạo Đan Mạch và Iceland đồng loạt tuyên bố hòn đảo không phải để bán và thuộc về người dân Greenland.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen phát biểu trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 8/7. Ảnh: Reuters.

Ngày 8/7, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố Greenland "không phải để bán" và Copenhagen sẵn sàng bảo vệ vùng lãnh thổ tự trị này, theo CNN.

Bà Frederiksen cho biết lập trường của Mỹ về Greenland đã được thể hiện rõ, song lập trường của Đan Mạch cũng không thay đổi.

"Greenland dĩ nhiên không phải để bán", bà khẳng định.

Lãnh đạo Đan Mạch cũng viện dẫn Điều 5 của Hiệp ước NATO - nguyên tắc quy định một cuộc tấn công nhằm vào một quốc gia thành viên sẽ được coi là tấn công vào toàn bộ liên minh.

"Nếu một thành viên bị tấn công, tất cả các nước còn lại phải sát cánh bảo vệ. Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ từng tấc lãnh thổ của NATO, bao gồm cả lãnh thổ của mình", bà nói.

Tổng thống Donald Trump trước đó tiếp tục nhấn mạnh mong muốn Mỹ kiểm soát Greenland, cho rằng hòn đảo có vị trí chiến lược quan trọng đối với an ninh quốc gia và lợi ích của Washington tại Bắc Cực.

Cùng quan điểm, phát biểu với báo giới ngày 8/7, Thủ tướng Iceland Kristrún Mjöll Frostadóttir nhấn mạnh người dân Greenland mới là chủ thể quyết định tương lai của vùng lãnh thổ Bắc Cực này.

"Greenland thuộc về người dân Greenland", bà nói, đồng thời cho rằng người dân trên đảo "không mong muốn trở thành một phần của Mỹ".

Theo Thủ tướng Iceland, những phát biểu mới nhất của ông Trump không gây bất ngờ vì đây là quan điểm mà nhà lãnh đạo Mỹ đã nhiều lần đề cập trong thời gian qua.

Tuy nhiên, bà bày tỏ hy vọng các cuộc trao đổi đang diễn ra thông qua một nhóm công tác chính thức sẽ tạo điều kiện để các bên tiếp tục đối thoại và tìm kiếm giải pháp phù hợp.

Trong một diễn biến khác, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đánh giá mức tăng chi tiêu quốc phòng của các đồng minh châu Âu và Canada trong giai đoạn 2025-2026 là "đáng kinh ngạc".

Theo ông Rutte, tổng mức chi bổ sung đạt khoảng 258 tỷ USD , góp phần thúc đẩy năng lực quốc phòng của liên minh cũng như tạo gần 200.000 việc làm tại Mỹ thông qua các khoản đầu tư từ châu Âu và Canada vào ngành công nghiệp quốc phòng.

Ông cho biết nếu hội nghị thượng đỉnh NATO năm ngoái tập trung vào việc xây dựng kế hoạch và đặt ra mục tiêu, thì kỳ họp năm nay sẽ hướng đến triển khai các cam kết và đưa chúng vào thực tế.