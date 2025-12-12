Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng thư ký NATO nhận định về 'mục tiêu tiếp theo' của Nga

  • Thứ sáu, 12/12/2025 14:51 (GMT+7)
Trong cảnh báo mới, Tổng thư ký NATO cho rằng châu Âu có thể là "mục tiêu" của Nga, thúc giục các nước nhanh chóng củng cố phòng thủ trước những rủi ro leo thang từ xung đột khu vực.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Hội nghị An ninh Munich ngày 11/12

Ngày 11/12, tại Hội nghị An ninh Munich tổ chức ở Berlin, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã nhận định các đồng minh châu Âu có thể trở thành "mục tiêu tiếp theo" của Nga, kêu gọi các nước trong khối nhanh chóng tăng chi tiêu quốc phòng.

Ông Rutte đưa ra cảnh báo trong bối cảnh lãnh đạo châu Âu đang thảo luận về một đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung Nga - Ukraine kéo dài nhiều năm, trong khi áp lực từ phía Mỹ ngày càng gia tăng.

“Chúng ta phải sẵn sàng vì các cuộc xung đột… không còn diễn ra ở nơi xa xôi, nó đang ở ngay trước cửa”, ông nói.

Tuy vậy, ông khẳng định nếu NATO “thực hiện đầy đủ cam kết”, thảm kịch này hoàn toàn có thể tránh được.

“Quá nhiều người vẫn tự mãn… Quá nhiều người tin rằng thời gian đứng về phía chúng ta. Không phải vậy”, ông nhấn mạnh. “Giờ là lúc phải hành động. Chi tiêu và năng lực sản xuất quốc phòng của các đồng minh phải tăng mạnh”.

Hồi tháng 6, NATO đã thống nhất nâng mục tiêu chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP vào năm 2035 - cao hơn gấp đôi mục tiêu hiện tại 2%, phù hợp với yêu cầu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc ép nhiều năm qua.

Ông Rutte thừa nhận rằng châu Âu “sẽ phải tự đảm đương nhiều hơn cho an ninh của chính mình”, song cũng nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với NATO. Phát biểu được đưa ra sau khi chính quyền Trump công bố Chiến lược An ninh Quốc gia mới, trong đó thể hiện lập trường cứng rắn chưa từng có với châu Âu.

“Điều then chốt là phải giữ sợi dây liên minh xuyên Đại Tây Dương như hiện nay”, ông nói, nhấn mạnh rằng “không thể bảo vệ nước Mỹ nếu Đại Tây Dương không an toàn, và muốn vậy phải có NATO”.

Ông Rutte cũng ca ngợi Tổng thống Trump vì đã khởi động các cuộc thảo luận liên quan Nga và Ukraine, nói với CNN rằng nhà lãnh đạo Mỹ là “người duy nhất có thể phá thế bế tắc với Tổng thống Nga Vladimir Putin”.

Ông Trump bày tỏ mong muốn sớm đạt thỏa thuận, phía châu Âu lại thận trọng hơn, yêu cầu đảm bảo an ninh rõ ràng và tiếp tục đàm phán về vấn đề lãnh thổ.

Trong khi đó, cũng trong ngày 11/12 , Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã lên tiếng cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump không được can thiệp vào đời sống dân chủ của châu Âu, chỉ vài ngày sau khi ông Trump tung ra những chỉ trích gay gắt nhằm vào lục địa này.

“Trong bầu cử, không phải chúng tôi hay bất kỳ ai khác quyết định ai sẽ lãnh đạo quốc gia, mà đó là quyền của người dân … Chủ quyền đó thuộc về cử tri và phải được bảo vệ”, bà von der Leyen nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn tại lễ vinh danh POLITICO 28 ở Brussels.

“Không ai được phép can thiệp, tuyệt đối không”, bà nói khi được hỏi về Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ - văn bản công bố tuần trước và đã gây chấn động tại châu Âu.

NATO anh 1

Bà von der Leyen trong cuộc phỏng vấn với POLITICO ngày 11/12. Ảnh: Politico.

Theo tài liệu này, châu Âu đang đối mặt nguy cơ “xói mòn văn minh” trong 20 năm tới, một luận điệu được giới lãnh đạo cực hữu hưởng ứng, trong đó có Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và cả Nga.

Trước đó, Tổng thống Mỹ đã gọi châu Âu là một “khối quốc gia mục nát” với các lãnh đạo “yếu đuối”, trong cuộc phỏng vấn phát sóng 9/12 trên một podcast của POLITICO.

“Tôi nghĩ họ yếu”, ông Trump nói về các nhà lãnh đạo châu Âu, đồng thời cho rằng “châu Âu không biết phải làm gì”.

Cũng trong ngày 11/12, POLITICO đã xếp Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng đầu danh sách P28 - những nhân vật được đánh giá có ảnh hưởng lớn nhất tới chính trường châu Âu trong năm tới, dựa trên đánh giá của các nhà báo và nhân vật quyền lực mà tờ báo này tiếp cận.

Phương Linh

    Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (viết tắt: NATO) là một liên minh quân sự dựa trên Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được ký kết vào ngày 4 tháng 4 năm 1949 bao gồm Mỹ và một số nước ở châu Âu (các nước 2 bên bờ Đại Tây Dương). Những năm đầu tiên thành lập, NATO chỉ là một liên minh chính trị. Tuy nhiên, do cuộc chiến tranh Triều Tiên tác động, một tổ chức quân sự hợp nhất đã được thành lập.

    Bạn có biết: Trên danh nghĩa, NATO là liên minh phòng thủ trong đó các nước thành viên thực hiện phòng thủ chung khi bị tấn công bởi bên ngoài. Thực tế, NATO cũng tổ chức nhiều cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia khác dù các quốc gia này chưa hề xâm phạm đến các thành viên như cuộc tấn công Nam Tư năm 1999, Afghanistan năm 2001...

    • Thành lập: 4/4/1949
    • Trụ sở chính: Bruxelles (Bỉ)
    • Số nước thành viên: 28

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

