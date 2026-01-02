Nguyên nhân bữa tiệc năm mới biến thành thảm kịch ở Thụy Sĩ

Ông Mathias Reynard, người đứng đầu chính quyền bang Valais (Thụy Sĩ), cho biết các chuyên gia đang sử dụng dữ liệu nha khoa và mẫu ADN để phục vụ công tác nhận dạng. “Tất cả những việc này đều là cần thiết, bởi thông tin quá đau lòng và nhạy cảm. Chúng tôi không thể thông báo gì cho các gia đình nếu chưa chắc chắn 100% về thông tin”, ông Reynard nói. Trong ảnh, chỉ huy lực lượng cứu hộ và cứu hỏa ACCM, ông David Vocat, đặt một con gấu bông tưởng niệm bên ngoài quán bar Le Constellation.