Ông Trump cảnh báo EU

Ông Trump liên tiếp công kích EU, từ khoản phạt với X đến vấn đề di cư, đồng thời khẳng định Mỹ muốn “giữ châu Âu là châu Âu” và không để khu vực này thay đổi quá đột ngột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

“Châu Âu phải hết sức cẩn trọng. Họ đang làm quá nhiều thứ. Chúng tôi muốn giữ cho châu Âu vẫn là châu Âu”, ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 8/12 (giờ địa phương), sau khi chỉ trích khoản tiền phạt "tồi tệ" 140 triệu USD mà Liên minh châu Âu (EU) áp dụng với mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk, theo AFP.

“Châu Âu đang đi theo những hướng rất tệ. Điều đó vô cùng bất lợi cho người dân. Chúng tôi không muốn châu Âu thay đổi quá nhiều. Họ đang đi chệch hướng rất nghiêm trọng”, vị Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

EU chưa phản hồi về phát ngôn của ông Trump.

Những bình luận này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ công bố, trong đó lên án châu Âu vì tình trạng siết quy định quá mức và đe dọa “xóa nhòa bản sắc văn minh” do dòng người di cư.

Tài liệu chiến lược thậm chí sử dụng ngôn từ gây sốc nhằm vào các đồng minh lâu năm, tuyên bố chính quyền Trump sẽ “thúc đẩy sự chống đối đối với quỹ đạo hiện nay của châu Âu ngay trong các quốc gia châu Âu”.

Washington và các nước châu Âu cũng ngày càng bất đồng về kế hoạch của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, trong bối cảnh nhiều lãnh đạo EU lo ngại Washington có thể gây sức ép buộc Kyiv nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.

Trong khi đó, Điện Kremlin hoan nghênh chiến lược mới của ông Trump, tuyên bố hôm 6/12 rằng văn kiện này “phần lớn phù hợp” với quan điểm của Nga.

Lập trường của chính quyền Trump đối với châu Âu có nhiều điểm tương đồng với Musk khi tỷ phú này nhiều lần đưa ra phát ngôn gây tranh cãi về vấn đề di cư ở EU.

Sau khi X bị phạt vì vi phạm các quy định kỹ thuật số của EU, Musk tuyên bố khối này nên bị “giải thể”. Brussels bác bỏ nhận định đó, gọi đây là lời lẽ “hoàn toàn điên rồ”.

Trả lời câu hỏi về khoản phạt, ông Trump nói ông “không cho đó là điều đúng đắn”, đồng thời khẳng định “Elon chưa gọi cho tôi để nhờ giúp vụ này” và cho biết sẽ tìm hiểu thêm thông tin sau.