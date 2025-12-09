Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Ông Trump cảnh báo EU

  • Thứ ba, 9/12/2025 09:07 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Ông Trump liên tiếp công kích EU, từ khoản phạt với X đến vấn đề di cư, đồng thời khẳng định Mỹ muốn “giữ châu Âu là châu Âu” và không để khu vực này thay đổi quá đột ngột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

“Châu Âu phải hết sức cẩn trọng. Họ đang làm quá nhiều thứ. Chúng tôi muốn giữ cho châu Âu vẫn là châu Âu”, ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 8/12 (giờ địa phương), sau khi chỉ trích khoản tiền phạt "tồi tệ" 140 triệu USDLiên minh châu Âu (EU) áp dụng với mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk, theo AFP.

“Châu Âu đang đi theo những hướng rất tệ. Điều đó vô cùng bất lợi cho người dân. Chúng tôi không muốn châu Âu thay đổi quá nhiều. Họ đang đi chệch hướng rất nghiêm trọng”, vị Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

EU chưa phản hồi về phát ngôn của ông Trump.

Những bình luận này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ công bố, trong đó lên án châu Âu vì tình trạng siết quy định quá mức và đe dọa “xóa nhòa bản sắc văn minh” do dòng người di cư.

Tài liệu chiến lược thậm chí sử dụng ngôn từ gây sốc nhằm vào các đồng minh lâu năm, tuyên bố chính quyền Trump sẽ “thúc đẩy sự chống đối đối với quỹ đạo hiện nay của châu Âu ngay trong các quốc gia châu Âu”.

Washington và các nước châu Âu cũng ngày càng bất đồng về kế hoạch của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, trong bối cảnh nhiều lãnh đạo EU lo ngại Washington có thể gây sức ép buộc Kyiv nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.

Trong khi đó, Điện Kremlin hoan nghênh chiến lược mới của ông Trump, tuyên bố hôm 6/12 rằng văn kiện này “phần lớn phù hợp” với quan điểm của Nga.

Lập trường của chính quyền Trump đối với châu Âu có nhiều điểm tương đồng với Musk khi tỷ phú này nhiều lần đưa ra phát ngôn gây tranh cãi về vấn đề di cư ở EU.

Sau khi X bị phạt vì vi phạm các quy định kỹ thuật số của EU, Musk tuyên bố khối này nên bị “giải thể”. Brussels bác bỏ nhận định đó, gọi đây là lời lẽ “hoàn toàn điên rồ”.

Trả lời câu hỏi về khoản phạt, ông Trump nói ông “không cho đó là điều đúng đắn”, đồng thời khẳng định “Elon chưa gọi cho tôi để nhờ giúp vụ này” và cho biết sẽ tìm hiểu thêm thông tin sau.

Ông Trump nói phóng viên CNN 'ngu ngốc và độc ác'

Tổng thống Donald Trump chỉ trích phóng viên CNN “ngu ngốc và độc ác", đồng thời ca ngợi phòng khánh tiết đẹp sau khi thay kiến trúc sư.

13 giờ trước

Ông Trump cảnh báo thương vụ sáp nhập 72 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói thương vụ sáp nhập trị giá 72 tỷ USD giữa Netflix và Warner Bros “có thể là một vấn đề”, khẳng định sẽ tham gia vào quá trình phê duyệt.

20 giờ trước

Tổng thống Trump nêu lý do thất vọng với ông Zelensky

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự thất vọng khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chưa đọc dự thảo đề xuất hòa bình do Washington soạn thảo nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine.

22 giờ trước

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

ông Trump Donald Trump Liên minh châu Âu Mỹ Nga EU châu Âu Elon Musk X

  • Liên minh châu Âu

    Liên minh châu Âu

    Liên minh châu Âu có tên tiếng Anh "European Union" viết tắt là EU, là liên minh kinh tế - chính trị bao gồm 28 quốc gia thành viên thuộc châu Âu. EU được thành lập bởi Hiệp ước Maastricht vào ngày 1/11/1993 nhằm phát triển thị trường chung thông qua hệ thống luật pháp tiêu chuẩn áp dụng cho các nước thành viên. EU có một số cơ quan chính để điều hành quá trình hoạt động của mình là Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu, Hội đồng châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Tòa án Tư pháp.

    Bạn có biết: Liên minh châu Âu có nguồn gốc từ Cộng đồng Than Thép châu Âu từ 6 quốc gia thành viên ban đầu vào năm 1951 đến nay đã phát triển lớn mạnh hơn về số lượng lẫn chất lượng.

    • Thành lập: 1/11/1993
    • Thành viên: 28
    • Trụ sở: Brussels, Bỉ

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Tau san bay Trung Quoc dien tap gan Nhat Ban hinh anh

Tàu sân bay Trung Quốc diễn tập gần Nhật Bản

1 giờ trước 08:27 9/12/2025

0

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Lực lượng Phòng vệ trên biển đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của tàu sân bay Liêu Ninh cùng nhóm tàu hộ tống diễn tập gần quần đảo Okinawa từ ngày 6/12.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý