Tàu hỏa trật bánh ở Mexico, hơn 100 người thương vong

  • Thứ hai, 29/12/2025 13:38 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Tai nạn nghiêm trọng xảy ra với đoàn tàu Interoceanic gần thị trấn Nizanda, bang Oaxaca, khiến 13 hành khách thiệt mạng, 98 người bị thương, trong đó nhiều trường hợp nguy kịch.

Các nhà chức trách làm việc tại hiện trường vụ trật bánh tàu hỏa trên Hành lang Liên đại dương của Eo đất Tehuantepec, tuyến đường sắt nối liền bờ biển Thái Bình Dương và Vịnh Mexico. Ảnh: Reuters.

Một đoàn tàu chở hơn 240 hành khách đã bị trật bánh tại miền nam Mexico, khiến một số toa rơi xuống hẻm núi bên đường ray hôm 28/12, theo Reuters.

Theo giới chức Mexico, đầu máy của đoàn tàu Interoceanic gặp nạn khi đang di chuyển gần thị trấn Nizanda, bang Oaxaca. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều toa tàu bị hư hại nặng, nằm chồng chéo hoặc lao xuống khu vực hẻm núi sát tuyến đường sắt.

Nhà chức trách xác nhận có 98 hành khách bị thương trong vụ việc, trong đó một số người bị thương nặng. “Rất đáng tiếc, 13 người đã thiệt mạng”, một quan chức Mexico cho biết, đồng thời nhấn mạnh nguyên nhân dẫn đến vụ trật bánh hiện vẫn chưa được xác định.

Hiện trường vụ tàu trật bánh ở Mexico Ngày 28/12, một đoàn tàu chở 250 người bị trật bánh, một số toa lao xuống hẻm núi ở miền nam Mexico, khiến ít nhất 13 người chết, gần 100 người bị thương.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho hay ít nhất 5 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch và được điều trị tích cực. Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đã khởi động cuộc điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan đến thảm họa đường sắt này.

Đoàn tàu gặp nạn hoạt động trên tuyến đường sắt nối Vịnh Mexico với Thái Bình Dương - tuyến Interoceanic được khánh thành năm 2023 dưới thời cựu tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador, phục vụ vận chuyển cả hành khách lẫn hàng hóa.

Tuyến đường sắt này là một phần của dự án Hành lang Xuyên đại dương quy mô lớn, nhằm hiện đại hóa hệ thống giao thông qua eo đất Tehuantepec. Dự án kết nối cảng Salina Cruz trên bờ Thái Bình Dương với cảng Coatzacoalcos bên bờ Vịnh Mexico.

Chính phủ Mexico kỳ vọng biến khu vực eo đất Tehuantepec thành hành lang thương mại chiến lược, thông qua việc mở rộng cảng biển, nâng cấp đường sắt và phát triển hạ tầng công nghiệp, qua đó tạo ra tuyến vận tải có khả năng cạnh tranh với kênh đào Panama.

Dịch vụ tàu hỏa Interoceanic cũng nằm trong chiến lược dài hạn nhằm khôi phục và mở rộng vận tải đường sắt chở khách tại miền nam Mexico, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho khu vực vốn còn nhiều khó khăn.

Phương Linh

