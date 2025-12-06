Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Màn nhảy gây sốt của ông Trump ở lễ bốc thăm World Cup

  • Thứ bảy, 6/12/2025 13:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tại sự kiện bốc thăm World Cup, ông Trump thu hút ống kính bởi màn nhảy YMCA và trò chuyện cùng Thủ tưởng Canada Carney và Tổng thống Mexico Sheinbaum.

ong Trump anh 1

Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện bốc thăm World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Donald Trump đã có khoảnh khắc gây chú ý tại lễ bốc thăm World Cup 2026 ở Washington khi bất ngờ thực hiện điệu nhảy “YMCA” quen thuộc của mình, rồi hào hứng chia sẻ với lãnh đạo Canada và Mexico về tình yêu dành cho nhóm nhạc Village People.

Jeremy Freeman - chuyên gia đọc khẩu hình tại Anh - nói với NYP rằng ông quan sát thấy Trump mấp máy theo từng chữ cái trong ca khúc disco nổi tiếng, thậm chí còn cố thuyết phục Đệ nhất phu nhân Melania Trump hát hoặc nhảy theo.

“Tôi thích lắm”, ông Trump quay sang nói với Thủ tướng Canada Mark Carney khi cả hai cùng xem màn biểu diễn, bên cạnh Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và bà Melania, theo lời Freeman.

Ngay sau màn nhảy vui nhộn, Trump tiếp tục giải thích với ông Carney và bà Sheinbaum vì sao ông yêu thích Village People - nhóm từng biểu diễn trong sự kiện nhậm chức của ông đầu năm nay.

“Họ làm tôi vui. Thật đấy”, ông Trump nói với hai nhà lãnh đạo, theo chuyên gia đọc khẩu hình. Có lúc ông còn quay sang Melania: “Nào, cùng tham gia đi”.

Trưởng nhóm Village People, Victor Willis - người thường hóa trang thành cảnh sát giao thông trên sân khấu - từng chia sẻ trên chương trình “Fox & Friends” năm ngoái rằng ông đã thôi phản đối việc Trump sử dụng ca khúc “YMCA” trong các sự kiện, vì cảm nhận tổng thống “thật sự yêu thích bài hát”.

“Ông ấy mang lại rất nhiều niềm vui cho người dân Mỹ mỗi khi bật ‘YMCA’”, Willis nói thêm.

ong Trump anh 2

Ba nhà lãnh đạo Mỹ, Mexico và Canada tại Lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ngày 5/12. Ảnh: Reuters.

World Cup 2026 do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai. Bất chấp những căng thẳng thương mại từ khi nhậm chức, ông Trump khẳng định quan hệ với lãnh đạo hai nước vẫn diễn tiến tốt đẹp trước thềm giải đấu.

“Chúng tôi đang hòa hợp. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một cuộc họp sau buổi lễ”, ông Trump nói với báo chí tại Trung tâm Kennedy trước sự kiện.

Theo CBC, ba nhà lãnh đạo sau đó đã gặp riêng khoảng 50 phút, không có bất kỳ trợ lý nào tham dự.

Ông Trump hiện áp thuế 35% lên hàng nhập khẩu Canada và 25% đối với hàng hóa Mexico, cùng nhiều mức thuế riêng cho thép, nhôm, ôtô, gỗ và đồng.

Cuộc gặp ngày thứ Sáu đánh dấu lần đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa Trump và Sheinbaum, đồng thời cũng là cuộc thảo luận kín đầu tiên giữa Trump và Carney kể từ khi ông dừng đàm phán thương mại với Canada hồi tháng 10.

World Cup 2026 ít trận hàng đầu khiến khán giả 'đầu hàng'

Lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 vừa diễn ra trong cảm giác lạ lùng: một sự kiện lớn của bóng đá thế giới nhưng không mang được không khí sôi động vốn có.

2 giờ trước

Cuộc họp nội các ‘hỗn loạn’ của ông Trump

Không khí lộn xộn phủ bóng cuộc họp Nội các Mỹ cuối cùng của năm 2025 khi Tổng thống Mỹ lim dim buồn ngủ, bảng tên Bộ trưởng bị đánh vần sai và nhiều phát ngôn gây tranh cãi.

33:1998 hôm qua

Elon Musk dự đoán Tổng thống tiếp theo của Mỹ

Elon Musk bất ngờ nhận định J.D. Vance sẽ kế nhiệm ông Trump, giữa lúc nhiều nguồn tin cho biết Tổng thống và giới lãnh đạo Cộng hòa cũng xem Vance là gương mặt sáng giá cho 2028.

08:36 4/12/2025

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Lâm Phương

