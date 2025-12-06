Màn nhảy gây sốt của ông Trump ở lễ bốc thăm World Cup

Tại sự kiện bốc thăm World Cup, ông Trump thu hút ống kính bởi màn nhảy YMCA và trò chuyện cùng Thủ tưởng Canada Carney và Tổng thống Mexico Sheinbaum.

Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện bốc thăm World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Donald Trump đã có khoảnh khắc gây chú ý tại lễ bốc thăm World Cup 2026 ở Washington khi bất ngờ thực hiện điệu nhảy “YMCA” quen thuộc của mình, rồi hào hứng chia sẻ với lãnh đạo Canada và Mexico về tình yêu dành cho nhóm nhạc Village People.

Jeremy Freeman - chuyên gia đọc khẩu hình tại Anh - nói với NYP rằng ông quan sát thấy Trump mấp máy theo từng chữ cái trong ca khúc disco nổi tiếng, thậm chí còn cố thuyết phục Đệ nhất phu nhân Melania Trump hát hoặc nhảy theo.

“Tôi thích lắm”, ông Trump quay sang nói với Thủ tướng Canada Mark Carney khi cả hai cùng xem màn biểu diễn, bên cạnh Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và bà Melania, theo lời Freeman.

Ngay sau màn nhảy vui nhộn, Trump tiếp tục giải thích với ông Carney và bà Sheinbaum vì sao ông yêu thích Village People - nhóm từng biểu diễn trong sự kiện nhậm chức của ông đầu năm nay.

“Họ làm tôi vui. Thật đấy”, ông Trump nói với hai nhà lãnh đạo, theo chuyên gia đọc khẩu hình. Có lúc ông còn quay sang Melania: “Nào, cùng tham gia đi”.

Trưởng nhóm Village People, Victor Willis - người thường hóa trang thành cảnh sát giao thông trên sân khấu - từng chia sẻ trên chương trình “Fox & Friends” năm ngoái rằng ông đã thôi phản đối việc Trump sử dụng ca khúc “YMCA” trong các sự kiện, vì cảm nhận tổng thống “thật sự yêu thích bài hát”.

“Ông ấy mang lại rất nhiều niềm vui cho người dân Mỹ mỗi khi bật ‘YMCA’”, Willis nói thêm.

Ba nhà lãnh đạo Mỹ, Mexico và Canada tại Lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ngày 5/12. Ảnh: Reuters.

World Cup 2026 do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai. Bất chấp những căng thẳng thương mại từ khi nhậm chức, ông Trump khẳng định quan hệ với lãnh đạo hai nước vẫn diễn tiến tốt đẹp trước thềm giải đấu.

“Chúng tôi đang hòa hợp. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một cuộc họp sau buổi lễ”, ông Trump nói với báo chí tại Trung tâm Kennedy trước sự kiện.

Theo CBC, ba nhà lãnh đạo sau đó đã gặp riêng khoảng 50 phút, không có bất kỳ trợ lý nào tham dự.

Ông Trump hiện áp thuế 35% lên hàng nhập khẩu Canada và 25% đối với hàng hóa Mexico, cùng nhiều mức thuế riêng cho thép, nhôm, ôtô, gỗ và đồng.

Cuộc gặp ngày thứ Sáu đánh dấu lần đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa Trump và Sheinbaum, đồng thời cũng là cuộc thảo luận kín đầu tiên giữa Trump và Carney kể từ khi ông dừng đàm phán thương mại với Canada hồi tháng 10.