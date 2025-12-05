Cuộc họp nội các ‘hỗn loạn’ của ông Trump

Không khí lộn xộn phủ bóng cuộc họp Nội các Mỹ cuối cùng của năm 2025 khi Tổng thống Mỹ lim dim buồn ngủ, bảng tên Bộ trưởng bị đánh vần sai và nhiều phát ngôn gây tranh cãi.

Cuộc họp Nội các tại Nhà Trắng ngày 2/12 (giờ địa phương) kéo dài hơn hai giờ, với không khí lúc trầm lắng, lúc rời rạc.

Trong khi các thành viên lần lượt phát biểu, Tổng thống Donald Trump nhiều lần nhắm nghiền mắt, mí sụp xuống. Giám đốc Ngân sách thì mải mê… vẽ những đám mây trên tờ ghi chú, còn Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth may mắn được phát biểu sớm, dù tấm bảng tên trước mặt ông lại bị in sai chính tả.

Dẫu bầu không khí đôi lúc uể oải, thậm chí có phần cẩu thả, cuộc họp vẫn khép lại bằng loạt phát ngôn gây chú ý.

Ông Trump tuyên bố “không muốn người Somalia nhập cảnh vào Mỹ”, trong khi Bộ trưởng Hegseth viện dẫn “sương mù chiến tranh” để biện minh cho đợt tấn công thứ hai nhằm vào con tàu bị nghi vận chuyển ma túy ở vùng Caribe hồi tháng 9.

Tổng thống ngủ gật

Mở đầu, ông Trump nhấn mạnh đây sẽ là lần họp Nội các cuối cùng cho đến năm 2026. Dù các cuộc họp kéo dài, tràn ngập lời ca ngợi từ cấp dưới đã trở thành “thương hiệu” trong nhiệm kỳ trở lại Nhà Trắng của ông Trump, buổi họp lần này nhiều lúc khiến người ta cảm giác ai nấy đều đang trông chờ kỳ nghỉ lễ.

Tổng thống đọc bài phát biểu dài, chủ yếu lặp lại những chính sách đã công bố trong nhiều tháng qua. Ông tiếp tục nhắc lại các cáo buộc sai sự thật về việc mình thắng cuộc bầu cử năm 2020.

Ông Trump cũng lần lượt mời từng thành viên phát biểu với lời dặn: “Chúng ta sẽ nói nhanh thôi”. Nhưng chỉ thị đó lập tức bị phớt lờ khi hầu hết các bộ trưởng tiếp tục trình bày dài dòng, theo AP.

Trong lúc các quan chức phát biểu nối tiếp, camera truyền hình ghi lại cảnh ông Trump liên tục chống chọi cơn buồn ngủ: ông ngả lưng vào ghế, mắt lim dim rồi nhiều lần khép hẳn.

Sự mệt mỏi này trái ngược với lời chỉ trích của ông Trump đối với bài báo gần đây của New York Times, phân tích lịch trình và thể trạng của ông ở tuổi 79. Ngay đầu cuộc họp, Trump lại công kích bài báo và thậm chí chuyển sang nói ở ngôi thứ ba: “Ông Trump rất minh mẫn”.

Khoảng 15 phút sau phát biểu về sự “minh mẫn”, ông Trump đã phải khó khăn để giữ mắt mở trong khi Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick tán dương ông trong các cuộc chiến thương mại và gọi nội các hiện tại là “vĩ đại nhất từ trước đến nay”.

Ông Trump ngủ gật trong cuộc họp nội các Ông Trump nhiều lần bị bắt gặp nhắm mắt, gật gù khi các Bộ trưởng đang phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 3/12 tại Nhà Trắng.

Những lần chớp mắt của ông ngày càng chậm hơn khi lần lượt các bộ trưởng Nhà ở, Nông nghiệp, Tài chính, Lao động và Cơ quan Bảo vệ Môi trường phát biểu.

Đến khi Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon và Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. lên tiếng, ông Trump gần như bất động, mắt nhắm tới 10 - 15 giây trước khi giật mình hoặc gật đầu nhẹ.

Cảnh tượng càng rõ ràng hơn khi Ngoại trưởng Marco Rubio phát biểu lúc 13h45. Máy quay cận cảnh cho thấy ông Trump ngồi ngay cạnh Rubio, mắt nhắm trong khi ngoại trưởng ca ngợi nỗ lực “chấm dứt chiến tranh” của chính quyền. Đến khi ông Rubio đùa về giải bóng bầu dục đại học, ông Trump gần như không phản ứng.

Giám đốc ngân sách… vẽ tranh và lỗi sai chính tả ngớ ngẩn

Bộ trưởng Hegseth mở màn bằng việc ca ngợi quyết định đổi tên cơ quan của ông thành Bộ Chiến tranh - một việc thực tế không thể thực hiện nếu không có phê chuẩn của Quốc hội.

Trớ trêu thay, bảng tên trước mặt ông ghi sai thành “ssecretary of war” với hai chữ S, ngay lập tức trở thành trò chế giễu trên mạng.

Chiếc biển tên bị sai chính tả của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tại cuộc họp. Ảnh: Reuters.

Không khí uể oải tại cuộc họp cuối cùng trong năm càng được khoét sâu khi Giám đốc Ngân sách Russell Vought bị bắt gặp vẽ phong cảnh lên giấy tiêu đề Nhà Trắng.

Vought - người đứng đầu Văn phòng Quản lý và Ngân sách - được xem là kiến trúc sư của Dự án 2025, bản kế hoạch gây tranh cãi nhằm định hình nhiệm kỳ hai theo hướng cứng rắn hơn.

Dự án vạch ra cách chính quyền Trump có thể cắt giảm các cơ quan liên bang, siết ngân sách và loại bỏ những nhân sự bị coi là “không trung thành”. Ông Trump từng gọi Vought là “Thần chết ngân sách” vì các quyết cắt giảm mạnh tay của ông.

Nhưng trong cuộc họp hôm 2/12, “dự án” mới nhất của Vought lại là một bức tranh phong cảnh: dãy núi, cây cối và những đám mây bồng bềnh theo phong cách họa sĩ Bob Ross. Bên dưới bức phác thảo là một mũi tên hướng không rõ mục đích, Daily Beast cho biết.

Thống đốc California Gavin Newsom - người thường xuyên công kích chính quyền Trump - đã không bỏ lỡ cơ hội. Văn phòng báo chí của ông đăng lên X phiên bản chỉnh sửa bức vẽ của Vought, trong đó dòng chữ được thay thành: “Tôi yêu Gavin Newsom”.

Bức ảnh Russell Vought vẽ phong cảnh khi đang họp nhanh chóng bị chế thành các phiên bản khác nhau. Ảnh: X.

Thông điệp trái ngược về khả năng chi trả

Không chỉ kéo dài thời gian, nhiều thành viên Nội các còn đi ngược thông điệp kinh tế mà ông Trump đưa ra. Tổng thống gọi những lo ngại của phe Dân chủ về giá cả leo thang là “một trò bịp”. Nhưng ngay sau đó, nhiều bộ trưởng lại trình bày chi tiết về cách họ đang nỗ lực giảm chi phí cho người dân.

Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins nói về áp lực kinh tế đối với nông dân. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent gọi khả năng chi trả là “khủng hoảng”. Bộ trưởng Nhà ở và Đô thị Scott Turner thì cho rằng việc hàng trăm nghìn người trở thành chủ nhà lần đầu là bằng chứng chính quyền đang cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở.

Người phát biểu cuối cùng là Ngoại trưởng Marco Rubio. Ông mở lời: “Tôi biết mình là người cuối nên muốn nói nhanh, nhưng còn rất nhiều vấn đề phải đề cập.”

Tổng thời lượng cuộc họp kéo dài hơn hai giờ - vẫn ngắn hơn “kỷ lục” 3 giờ 17 phút mà chính quyền Trump từng thiết lập hồi tháng 8.

Ngay cả ông Trump cũng thừa nhận cuộc họp quá dài: “Chúng ta đã ngồi đây quá nhiều thời gian”.

Phóng viên hỏi, Bộ trưởng trả lời

Kết thúc phần trình bày, ông Trump bước sang phần trả lời báo chí và không quên pha trò: “Sau từng ấy thông tin rồi, các bạn vẫn còn muốn hỏi thêm gì nữa sao?”.

Thấy một phóng viên cầm cần mic ghi âm suốt buổi, ông nở nụ cười châm biếm: “Cậu khỏe thật đấy. Giữ cái đó suốt hai tiếng liền, không phải ai cũng làm được. Tôi tự hào về cậu”.

Không khí phòng họp lập tức nóng lên khi bước vào phần hỏi - đáp.

Cuộc họp nội các ngày 2/12 (giờ địa phương) là cuộc họp nội các cuối cùng của năm 2025. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, ông Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tìm cách tránh né trách nhiệm liên quan quyết định tấn công lần hai nhằm vào một con thuyền nghi chở ma túy ở Caribe. Cả hai khẳng định họ không nắm rõ diễn biến chiến dịch sau khi đòn tấn công đầu tiên không tiêu diệt toàn bộ những người trên tàu.

Ông Trump nói với báo chí rằng ông không được tham vấn trước khi hành động diễn ra, và đến nhiều tháng sau sự việc, ông vẫn chưa nhận được báo cáo đầy đủ về toàn bộ diễn biến.

“Tôi không biết về đòn tấn công thứ hai. Tôi không biết gì về những người trên thuyền đó,” ông tuyên bố. “Tôi không tham gia chỉ đạo. Tôi chỉ biết họ đã đánh chìm một con tàu, và có thể nói rằng họ đã thực hiện một cuộc tấn công.”

Còn ông Hegseth cho biết trong cuộc tấn công lần thứ hai nhằm vào con tàu ngoài khơi Venezuela hôm 2/9, ông “không nhìn thấy bất kỳ người sống sót nào dưới nước”.

Ông mô tả “con tàu đang bốc cháy dữ dội” và viện dẫn “sương mù chiến tranh” để giải thích cho quyết định khai hỏa, đồng thời thừa nhận ông “không ở lại” đến khi toàn bộ chiến dịch kết thúc.

Khi được hỏi về vấn đề người Somalia, ông Trump tuyên bố không muốn người Somalia nhập cư vào Mỹ, cho rằng họ nên ở lại quê hương để “tái thiết đất nước”. Ông cáo buộc cộng đồng này “phụ thuộc quá nhiều” vào sự hỗ trợ của Mỹ nhưng “đóng góp chẳng bao nhiêu”.

Phát biểu này lập tức nhận được tràng vỗ tay từ nhiều thành viên Nội các. Ngay sau đó, báo chí được yêu cầu rời phòng. Ông Trump vỗ mạnh hai lần xuống bàn, kéo ghế đứng dậy rồi đập tay lên vai Hegseth, khép lại một cuộc họp đầy lộn xộn và căng thẳng.