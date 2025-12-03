Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump lại ngủ gật

  • Thứ tư, 3/12/2025 11:04 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vừa tuyên bố sắc bén hơn 25 năm trước và chỉ trích báo chí đưa tin thiếu công bằng, ông Trump lại bị bắt gặp nhiều lần nhắm mắt, gật gù trong cuộc họp, khiến dư luận đặt câu hỏi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bị bắt gặp ngủ gật trong cuộc họp nội các ngày 3/12. Ảnh: Reuters.

Tại cuộc họp nội các diễn ra trưa 2/12 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump mở màn bằng việc nhắc lại biệt danh “Joe Buồn Ngủ” mà ông thường dùng để công kích người tiền nhiệm. Ông khẳng định bản thân “sắc bén hơn cả 25 năm trước”, đồng thời chỉ trích New York Times vì bài viết mô tả ông đã chậm lại ở tuổi 79 trong nhiệm kỳ thứ hai.

“Trump vẫn sắc bén, còn họ thì không”, ông nói, ý đề cập tờ báo.

Tổng thống Mỹ cũng lên án giới truyền thông vì “đối xử bất công” khi đưa tin về sức khỏe và sự dẻo dai của ông.

Thế nhưng trong suốt hơn 90 phút tiếp theo, ông Trump lại liên tục lộ dấu hiệu mệt mỏi. Dù cuộc họp diễn ra trong khung cảnh quen thuộc với các bộ trưởng lần lượt ca ngợi thành tựu của ông, vị Tổng thống Mỹ nhiều lần xuất hiện trong trạng thái gật gà gật gù, như đang chống lại cơn buồn ngủ giữa trưa, theo CNN.

Khoảng 15 phút sau phát biểu về sự “sắc bén”, ông Trump đã phải khó khăn để giữ mắt mở trong khi Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick khen ngợi ông trong các cuộc chiến thương mại và gọi nội các hiện tại là “vĩ đại nhất từ trước đến nay”.

Những lần chớp mắt của ông ngày càng chậm hơn khi lần lượt các bộ trưởng Nhà ở, Nông nghiệp, Tài chính, Lao động và Cơ quan Bảo vệ Môi trường phát biểu.

Đến khi Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon và Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. lên tiếng, ông Trump gần như bất động, mắt nhắm tới 10 - 15 giây trước khi giật mình hoặc gật đầu nhẹ.

Cảnh tượng càng rõ ràng hơn khi Ngoại trưởng Marco Rubio phát biểu lúc 13h45. Máy quay cận cảnh cho thấy ông Trump ngồi ngay cạnh Rubio, mắt nhắm trong khi ngoại trưởng ca ngợi nỗ lực “chấm dứt chiến tranh” của chính quyền. Đến khi Rubio đùa về giải bóng bầu dục đại học, ông Trump gần như không phản ứng.

Trước thắc mắc của báo chí, Thư ký Báo chí Karoline Leavitt khẳng định ông Trump “lắng nghe chăm chú và điều hành cuộc họp kéo dài ba tiếng”. Bà ca ngợi việc ông Trump tổ chức tới chín cuộc họp nội các trong năm và thể hiện “năng lượng mạnh mẽ” khi trả lời chất vấn sau phần phát biểu của Rubio.

Ông Trump ngủ gật trong cuộc họp nội các Ông Trump nhiều lần bị bắt gặp nhắm mắt, gật gù khi các Bộ trưởng đang phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 3/12 tại Nhà Trắng.

Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy một tháng ông Trump bị ghi hình trong tình trạng buồn ngủ rõ rệt tại sự kiện Nhà Trắng. Ngày 6/11, trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục, camera ghi lại cảnh ông vật vã chống lại cơn buồn ngủ gần 20 phút - những hình ảnh sau đó lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Việc một người 79 tuổi gật gù giữa ngày không phải điều quá bất thường. Trump cũng được cho là có ngày làm việc muộn và dậy sớm, đăng hàng chục bài trên Truth Social từ nửa đêm đến 5h sáng trước cuộc họp.

Tuy vậy, những khoảnh khắc này trở thành tâm điểm vì chính ông Trump đã biến chủ đề “ngủ gật” thành vũ khí chính trị. Suốt nhiều năm, ông không ngừng chế giễu ông Biden là “Joe Buồn Ngủ”, thậm chí nói rằng một người đam mê công việc sẽ “không bao giờ ngủ trong các hội nghị”.

Từ Scotland năm 2021 đến bãi biển năm 2024, ông Trump liên tục mô tả Biden là thiếu tỉnh táo, không đủ năng lượng và “ngủ ở mọi sự kiện”. Ông thậm chí từng tuyên bố: “Các bạn sẽ không bao giờ thấy tôi ngủ trước ống kính”.

Phương Linh

