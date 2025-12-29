Ngôi làng Italy đón em bé đầu tiên sau 30 năm

Sau gần ba thập kỷ không có tiếng khóc trẻ thơ, ngôi làng cổ Pagliara dei Marsi ở Italy bất ngờ bừng lên sức sống khi một em bé chào đời.

Cinzia Trabucco và Paolo Bussi cùng cô con gái 9 tháng tuổi Lara Bussi Trabucco. Ảnh: Roberto Salomone/Guardian.

Nằm trên sườn núi Girifalco, thuộc vùng Abruzzo miền trung Italy, Pagliara dei Marsi là một làng nông thôn cổ kính với dân số chỉ còn vài chục người. Tại đây, những chú mèo thong dong chiếm lĩnh các con hẻm nhỏ, ra vào những ngôi nhà đá cũ kỹ, nằm phơi mình trên các bức tường nhìn xuống dãy núi trập trùng.

Tiếng mèo rù rì dường như đã trở thành âm thanh quen thuộc trong sự tĩnh lặng kéo dài nhiều thập kỷ, khi dân số liên tục suy giảm.

Sự yên ắng ấy chỉ thực sự bị phá vỡ vào tháng 3 vừa qua, khi cả ngôi làng hiếm hoi tổ chức ăn mừng một sự kiện đặc biệt: sự ra đời của một em bé - lần đầu tiên sau gần 30 năm, theo Guardian.

Em bé mang tên Lara Bussi Trabucco, trở thành đứa trẻ sơ sinh đầu tiên chào đời tại Pagliara dei Marsi trong gần ba thập kỷ, nâng dân số nơi đây lên khoảng 20 người.

Lễ rửa tội của Lara được tổ chức tại nhà thờ đối diện ngôi nhà gia đình em sinh sống, với sự tham dự của toàn bộ cư dân trong làng và cả những “cư dân bốn chân”. Việc có một em bé ở Pagliara dei Marsi hiếm đến mức Lara nhanh chóng trở thành “điểm tham quan” mới, thu hút sự chú ý của du khách.

“Ngay cả những người trước đây còn không biết Pagliara dei Marsi tồn tại cũng tìm đến, chỉ vì nghe nói về Lara”, mẹ của bé, bà Cinzia Trabucco, chia sẻ. “Mới 9 tháng tuổi mà con bé đã nổi tiếng rồi”.

Sự xuất hiện của Lara mang theo niềm hy vọng mong manh, nhưng đồng thời cũng phơi bày rõ nét cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ngày càng nghiêm trọng tại Italy.

Dân số già hóa, trường học trống rỗng, khoa sản vắng lặng

Theo số liệu của Istat, cơ quan thống kê quốc gia Italy, năm 2024 ghi nhận số ca sinh thấp kỷ lục với 369.944 trẻ, đánh dấu năm thứ 16 liên tiếp sụt giảm. Tỷ suất sinh giảm xuống mức thấp chưa từng có, trung bình chỉ 1,18 con/phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, thuộc nhóm thấp nhất Liên minh châu Âu.

Nguyên nhân của xu hướng này đến từ nhiều phía: việc làm bấp bênh, làn sóng người trẻ rời bỏ đất nước, thiếu hỗ trợ cho các bà mẹ đi làm, tình trạng vô sinh nam gia tăng, cùng với lựa chọn ngày càng phổ biến là không sinh con.

Khung cảnh ngôi làng Pagliara dei Marsi. Ảnh: Guardian.

Dữ liệu sơ bộ bảy tháng đầu năm 2025 cho thấy tình hình tiếp tục xấu đi. Trong 20 vùng hành chính của Italy, Abruzzo chịu tác động nặng nề nhất, khi số ca sinh từ tháng 1 đến tháng 7 giảm tới 10,2% so với cùng kỳ năm trước.

Pagliara dei Marsi, dù nhỏ bé, lại phản ánh rõ bức tranh chung của cả nước: dân số già hóa nhanh, trường học dần trống vắng, ngân sách công chịu áp lực ngày càng lớn, kéo theo những thách thức kinh tế - xã hội nghiêm trọng ở cấp địa phương, khu vực và quốc gia.

“Ngôi làng đã trải qua tình trạng suy giảm dân số nghiêm trọng, trầm trọng hơn khi nhiều người cao tuổi qua đời mà không có thế hệ kế tiếp”, bà Giuseppina Perozzi, thị trưởng Pagliara dei Marsi, cho biết.

Bà Perozzi, sống chỉ cách nhà bé Lara vài căn, nói rằng bà biết ơn bà Trabucco (42 tuổi) và bạn đời Paolo Bussi (56 tuổi) vì đã quyết định lập gia đình tại đây, đồng thời hy vọng câu chuyện của họ sẽ truyền cảm hứng cho những người khác.

Hoàn cảnh của cặp đôi này không phổ biến. Bà Trabucco, một giáo viên âm nhạc sinh ra gần Rome, từng làm việc nhiều năm ở thủ đô trước khi quyết định rời bỏ cuộc sống đô thị để chuyển về ngôi làng nơi ông ngoại bà sinh ra. Tại đây, bà gặp ông Bussi - một công nhân xây dựng địa phương.

Cách Pagliara dei Marsi khoảng một giờ lái xe là thành phố Sulmona, nơi từng thịnh vượng nhưng nay cũng đối mặt với suy giảm dân số nghiêm trọng. Điều này khiến khoa sản tại bệnh viện Annunziata rơi vào nguy cơ đóng cửa.

Năm 2024, khoa này chỉ tiếp nhận 120 ca sinh, thấp hơn nhiều so với mức 500 ca cần thiết để tiếp tục được cấp ngân sách. Nếu bị đóng cửa, phụ nữ mang thai sẽ phải di chuyển đến L’Aquila - thủ phủ vùng - cách đó khoảng một giờ, làm gia tăng rủi ro trong các tình huống khẩn cấp.

Cô bé Lara vừa sinh ra đã nổi tiếng tại vùng đất. Ảnh: Guardian.

“Khu vực này rất rộng và vào mùa đông, việc đi lại có thể cực kỳ nguy hiểm”, bác sĩ phụ khoa Gianluca Di Luigi cho biết. Ông từng chứng kiến một sản phụ bị mắc kẹt suốt tám tiếng trong bão tuyết khi chuyển dạ. “Khi đến được bệnh viện, chúng tôi buộc phải mổ cấp cứu. Trải nghiệm đó để lại ám ảnh nặng nề cho người mẹ”.

Những người đấu tranh bảo vệ khoa sản cho rằng tiêu chí 500 ca sinh mỗi năm, được đặt ra từ năm 2010, đã không còn phù hợp với thực tế hiện nay. “Ngay cả thời kỳ tốt nhất, chúng tôi cũng chỉ đạt trung bình khoảng 380 ca sinh mỗi năm”, bà Berta Gambina, nữ hộ sinh gắn bó với khoa suốt 39 năm, nói. “Nhưng tôi sẽ làm tất cả để không bỏ rơi các thai phụ.”

Nuôi dạy một đứa trẻ chưa bao giờ dễ dàng

Sau khi Lara chào đời, gia đình nhận được khoản “thưởng sinh con” 1.000 euro (khoảng 1.180 USD ) - chính sách áp dụng từ tháng 1/2025 trong nỗ lực của chính phủ Thủ tướng Giorgia Meloni nhằm đối phó với “mùa đông nhân khẩu học”. Ngoài ra, họ còn nhận trợ cấp nuôi con khoảng 370 euro mỗi tháng.

Dù vậy, thách thức lớn nhất vẫn là cân bằng giữa việc chăm sóc con cái và công việc. Hệ thống chăm sóc trẻ em tại Italy thiếu hụt trầm trọng, trong khi các cam kết mở rộng nhà trẻ đến nay vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Nhiều phụ nữ buộc phải rời bỏ thị trường lao động khi mang thai và gặp khó khăn khi quay lại làm việc.

Gia đình cũng lo lắng cho tương lai học tập của Lara. Lần cuối cùng Pagliara dei Marsi có giáo viên - người dùng chính ngôi nhà của mình làm lớp học - đã là nhiều thập kỷ trước. Trường mầm non và tiểu học gần nhất nằm ở thị trấn Castellafiume, song trong bối cảnh trường học trên khắp Italy liên tục đóng cửa vì thiếu học sinh, khả năng duy trì lâu dài vẫn là dấu hỏi.

Cinzia, người muốn lập gia đình ở một nơi xa thành phố, đã làm tăng dân số làng mình lên khoảng 20 người nhờ sự ra đời của Lara. Ảnh: Guardian.

Theo bà Trabucco, các hỗ trợ tài chính đơn thuần là chưa đủ. “Toàn bộ hệ thống cần được cải tổ”, bà nói. “Chúng tôi sống trong một quốc gia đánh thuế cao nhưng chất lượng sống và dịch vụ xã hội lại không tương xứng”.

Bà Ornella La Civita, nghị viên thành phố thuộc đảng Dân chủ trung tả, cho rằng các chính sách khuyến khích sinh con là cần thiết, nhưng chưa đủ. “Không thể chỉ đưa tiền cho phụ nữ sinh con mà lại không đảm bảo cho họ một môi trường sinh nở an toàn và ổn định”.

Theo bác sĩ Di Luigi, một chủ đề quan trọng nhưng thường bị bỏ qua là bảo tồn khả năng sinh sản, như đông lạnh trứng. “Rào cản tư duy ý thức hệ đã tồn tại quá lâu ở Italy”, ông nói. “Cần tạo việc làm ổn định cho người trẻ, đồng thời giáo dục họ sớm về việc bảo vệ khả năng sinh sản”.