Nơi thú cưng dần thay thế trẻ em

Người Italy đang ngày càng yêu quý và chi tiêu hào phóng cho thú cưng trong bối cảnh tỷ lệ sinh hàng năm tại nước này giảm mạnh những năm gần đây.

Chuyên gia cho rằng trong 10 năm qua, người Italy coi chó mèo như một thành viên trong gia đình. Ảnh: Reuters.

Khách sạn sang trọng mới nhất tại sân bay Rome là một ốc đảo yên bình cho du khách. Các phòng được trang bị hệ thống làm mát dưới sàn và thảm cỏ, thoang thoảng mùi tinh dầu thơm như oải hương, tràm trà và bạc hà. Khách sạn cũng cung cấp dịch vụ mát xa và gọi video cho người thân ở xa.

Với sức chứa 40 “khách” qua đêm, Dog Relais là khách sạn dành cho chó. Phi hành đoàn, người đi công tác hoặc du lịch có thể tìm tới Dog Relais để gửi thú cưng trong lúc họ đi vắng.

“Chúng tôi mong muốn mang đến cho thú cưng những trải nghiệm tốt nhất có thể khi chủ của chúng có việc đi xa”, Roberto Tortorella - người điều hành Dog Relais tại sân bay Rome - cho biết. “Những vị khách bốn chân cũng cần tự do, giao lưu, vui chơi và cảm thấy được yêu thương”.

Theo Financial Times, Dog Relais là minh chứng cho ngành dịch vụ thú cưng đang phát triển nhanh chóng tại Italy, trong bối cảnh tỷ lệ sinh ở nước này giảm mạnh. Với số lượng con cháu ngày càng ít, người Italy dành nhiều tình cảm và tiền bạc cho thú cưng, đặc biệt là chó.

Khoảng 40% hộ gia đình ở Italy nuôi ít nhất một thú cưng, thấp hơn nhiều so với 60% ở Anh và 66% ở Mỹ. Song ông Tortorella - cũng điều hành một cơ sở chăm sóc chó ban ngày khác ở trung tâm Rome - chia sẻ dù người Italy luôn yêu thích chó, “trong 10 năm trở lại đây, chó và mèo được đối xử như một thành viên trong gia đình”.

“Một nền văn hóa mới, thân thiện với vật nuôi. Họ đối xử với chó cưng ngang một đứa trẻ”, ông nói.

Nhiều doanh nghiệp nở rộ dịch vụ đáp ứng mọi khía cạnh và nhu cầu của thú cưng, từ chăm sóc ban ngày, đưa đón, phòng xét nghiệm bệnh lý chuyên khoa, đến tổ chức tang lễ. Theo công ty tư vấn Nomisma, vào năm 2022, người Italy chi 8 tỷ USD cho chăm sóc thú cưng. Trước đây, chó chỉ được ăn đồ thừa, nhưng nhiều người giờ không còn làm vậy nữa.

“Họ quan tâm tới những gì chúng ăn, chất lượng thực phẩm ra sao. Nhiều người giờ còn nấu ăn cho thú cưng”, ông Tortorella nói.

Ngành dịch vụ thú cưng đang phát triển nhanh chóng tại Italy trong bối cảnh tỷ lệ sinh ở nước này giảm mạnh. Ảnh: Reuters.

Ở Rome, chó được phép đến nhiều địa điểm công cộng, một điều chưa phổ biến ở các nơi khác trên thế giới. Ví dụ ở bang California của Mỹ, người dân không được phép dắt chó vào hàng tạp hóa hoặc nhà hàng. Song ở Italy, chó xuất hiện mọi nơi, từ cửa hàng thực phẩm, nhà hàng tới trung tâm thương mại. Có siêu thị còn trang bị xe đẩy hàng dành riêng cho chó, còn tại công viên, nhiều người không ngần ngại bế chó trên tay.

Thậm chí, Thượng nghị sĩ Michaela Biancofiore gần đây còn giành được quyền mang chú chó Puggy 12 tuổi đến nơi làm việc. Đây là một tiền lệ chưa từng có trước đây.

"Tôi làm việc ở đây từ sáng đến tối. Con chó không thể ở nhà một mình cả ngày", ông Biancofiore nói. “Người trông chó không dành nhiều sự quan tâm tới Puggy như chủ của nó được”.

Nhiều chính trị gia đang ủng hộ xu hướng này. Gần đây, chính phủ Thủ tướng Giorgia Meloni phân bổ “khoản tiền thưởng động vật” 250.000 euro/năm cho những cá nhân có thu nhập hạn chế trang trải một phần chi phí thú y. Hình phạt cho tội phạm với động vật cũng được siết chặt.

Guglielmo Giordano - người sáng lập phòng thí nghiệm bệnh lý động vật MyLav - cho biết vị thế của thú cưng đã chuyển từ động vật đơn thuần sang “tình cảm”.

Với nhiều người Italy, chó là người bạn đồng hành trung thành hơn cả con người. “Chó sẽ không phản bội bạn”, một nhân viên sân bay chia sẻ.