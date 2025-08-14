Châu Âu sốt điều hòa Trung Quốc

Người tiêu dùng châu Âu đang ngày càng hứng thú với điều hòa xuất xứ từ Trung Quốc trong bối cảnh nắng nóng kỷ lục kéo dài tại lục địa già.

Xuất khẩu điều hòa không khí của Trung Quốc sang các nước EU đạt 3,76 tỷ USD trong nửa đầu năm 2025. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Tại châu Âu, điều hòa không khí không phổ biến. Chỉ có khoảng 20% hộ gia đình ở châu Âu được trang bị thiết bị làm mát, trong khi con số này là 5% ở Anh và 3% ở Đức.

Chi phí sở hữu, lắp đặt cùng vận hành cao, đi kèm tâm lý bảo vệ môi trường là những nguyên nhân dẫn tới tình trạng này. Nhiều tòa nhà cũ không cho phép khoan tường treo điều hòa. Nhân viên có giấy hành nghề mới được quyền lắp đặt điều hòa nên chi phí thường lên tới vài trăm euro.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nắng nóng thiêu đốt bao trùm nhiều quốc gia châu Âu trong mùa hè qua, các nhà sản xuất thiết bị gia dụng hàng đầu Trung Quốc đang tìm thấy cơ hội vàng thâm nhập thị trường khó tính này nhằm tìm kiếm nguồn doanh thu mới.

Xuất xưởng liên tục

Dữ liệu hải quan cho thấy xuất khẩu điều hòa không khí của Trung Quốc sang các nước EU đạt 3,76 tỷ USD trong nửa đầu năm 2025, tăng 43,2% so với cùng kỳ năm 2024 và lập kỷ lục mới trong cùng kỳ. Sự tăng trưởng này tiếp nối đà xuất khẩu mạnh mẽ từ năm 2024, theo People’s Daily.

Doanh số bán điều hòa không khí của Tập đoàn Hisense đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ tại nhiều quốc gia châu Âu như Italy, Hungary và Tây Ban Nha trong nửa đầu năm 2025. Doanh số tại Hungary tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024, trong khi tại Italy tăng hơn 20%.

"Thời tiết khắc nghiệt đang thay đổi nhận thức của người tiêu dùng châu Âu về các sản phẩm điều hòa không khí”, ông Feng Xuezhi - Tổng giám đốc bộ phận điều hòa không khí của Hisense châu Âu - cho biết.

Ông Feng lưu ý người tiêu dùng trẻ tuổi và các hộ gia đình có thu nhập trung bình trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng doanh số khi họ cởi mở hơn với các thiết bị làm mát.

Nắng nóng khắc nghiệt tại châu Âu đang thay đổi tâm lý và thói quen của người tiêu dùng về điều hòa không khí. Ảnh: VCG.

Thương hiệu máy điều hòa không khí Trung Quốc Midea đã tung ra dòng máy di động hai chiều nhắm riêng tới thị trường châu Âu. Với thiết kế nhỏ gọn, êm ái và thoải mái, sản phẩm này đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng và được ưa chuộng tại Đức, Pháp, Italy, Hà Lan và nhiều quốc gia khác.

"Mẫu máy có cục lạnh và cục nóng, nhưng không giống điều hòa không khí truyền thống, nó dễ lắp đặt và có thể di chuyển. Hiệu suất làm mát rất tuyệt vời", ông Zhu Zhou - giám đốc bán hàng của Midea Residential Air Conditioners tại châu Âu - cho biết.

Ở Bắc Âu, chi phí mua và lắp đặt điều hòa có thể lên đến 3.000 euro. Ở Tây Âu và Nam Âu, giá mềm hơn một chút. Trong khi đó, dòng máy của Trung Quốc có giá 1.199 euro. Ông Zhu cho biết người dùng có thể tiết kiệm đáng kể nếu tự lắp đặt.

Ngoài ra, ông Zhu cho biết nhiều điều hòa hiện tích hợp trí tuệ nhân tạo. Ví dụ, sản phẩm sẽ tự động theo dõi nhiệt độ và độ ẩm trong nhà sau mỗi 30 giây, đồng thời điều chỉnh dựa trên thời tiết, giá điện hiện tại và hành vi người dùng, từ đó giảm mức tiêu thụ năng lượng không cần thiết.

Nhu cầu tăng đột biến đã đẩy mạnh sản xuất. “Chúng tôi đã xuất xưởng hơn 80.000 sản phẩm và dự kiến sản xuất thêm 20.000 chiếc nữa”, Sun Qi - trưởng phòng kế hoạch sản xuất tại nhà máy Midea ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông - cho biết. Trong nửa đầu năm nay, doanh số bán điều hòa của Midea tại châu Âu đã tăng 35%.

Nhiều thương hiệu khác của Trung Quốc cũng ngày càng được ưa chuộng.

Sản phẩm điều hòa di động của TCL DeLonghi đang bán chạy ở châu Âu. "Doanh số bán hàng của chúng tôi tại thị trường châu Âu tăng 25%”, Du Quanbin - giám đốc quản lý thị trường của hãng - cho biết.

Dây chuyền sản xuất của TCL DeLonghi đang hoạt động hết công suất. Theo ông Du, các đơn hàng tới châu Âu đã xuất xưởng, và nhiều sản phẩm khác sẽ sớm được gửi tới các nước như Australia, New Zealand, Nam Phi và Argentina để chuẩn bị cho mùa hè ở Nam bán cầu.

Thay đổi để thích ứng

Ngoài điều hòa, các gia đình Đức cũng săn đón các sản phẩm làm mát do Trung Quốc sản xuất. Người tiêu dùng Đức cho biết những sản phẩm này có giá cả phải chăng và tính năng tiên tiến.

Stephen - một thợ sửa ống nước ở Berlin - gần đây đã mua một bộ quần áo làm mát từ Trung Quốc. Anh nói bộ trang phục có chất liệu vải thoáng khí, chống nhiệt, chống tia UV và công nghệ chuyên dụng giúp duy trì nhiệt độ cơ thể thấp hơn nhiệt độ môi trường xung quanh đến 15°C.

Nhà cung cấp thiết bị gia dụng Weikenxiong có trụ sở tại Thâm Quyến chứng kiến sự gia tăng đột biến đơn đặt hàng quạt điện nhỏ gọn tại châu Âu từ tháng 3. Weikenxiong hiện bán được khoảng 200.000 chiếc/tháng với giá hơn 100 euro/sản phẩm.

"Sản phẩm này từng gây sốt khắp Đông Nam Á", ông Yu Yuewu - giám đốc Nhà máy Sản phẩm Nhựa Yuecheng tại tỉnh Quảng Đông - cho biết.

Công nhân lắp ráp máy điều hòa không khí tại nhà máy của Haier ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, vào tháng 5 năm 2021. Ảnh: China Daily.

Thị trường châu Âu đặt ra những yêu cầu khắt khe về hiệu quả năng lượng và tính bền vững. "Để duy trì tăng trưởng dài hạn, các doanh nghiệp phải tuân thủ các tiêu chuẩn cao", ông Yu nói thêm, đồng thời bày tỏ lạc quan về triển vọng tương lai.

Trong khi đó, Hisense đang đầu tư vào các lĩnh vực như hiệu quả năng lượng và carbon thấp để đáp ứng mối quan tâm của người tiêu dùng châu Âu, đồng thời nhấn mạnh cần thời gian để bồi đắp niềm tin của họ với thương hiệu Trung Quốc.

Ông Feng cho biết Hisense đang tăng cường hợp tác với các nhà bán lẻ địa phương và các nền tảng thương mại điện tử tại châu Âu, đồng thời nâng cao nhận thức và tầm ảnh hưởng thương hiệu thông qua các sự kiện thể thao lớn.

"Các công ty thiết bị gia dụng Trung Quốc cần cân nhắc các khía cạnh như nghiên cứu và phát triển sản phẩm, tiếp thị, quản lý kênh phân phối và dịch vụ hậu mãi khi mở rộng sang thị trường châu Âu.", ông nói.