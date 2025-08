Chống nóng giữa sóng nhiệt tại Trung Quốc

Giữa nắng nóng oi bức khắc nghiệt, người dân Trung Quốc đang có nhiều phương án giải nhiệt cho riêng mình, đồng thời đổ xô mua những sản phẩm làm mát và chống nắng.

Tháng 7 và tháng 8 năm nay, miền Bắc và miền Trung Trung Quốc hứng chịu một đợt nắng nóng dữ dội, với nhiệt độ tăng vọt vào ban ngày và ban đêm vẫn oi bức.

Theo China Daily, Trung Quốc là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của nắng nóng. Nhiệt độ tối đa trung bình hàng ngày tại Trung Quốc tương đối ổn định từ năm 1961-1980. Mức nhiệt liên tục tăng kể từ năm 1981, với các đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên hơn, kéo dài hơn và lan rộng hơn. Nhiều nơi trải qua tới 4 đợt nắng nóng trong hơn 30 ngày.

Từ công viên nước đến bờ sông, từ ga tàu điện ngầm đến siêu thị, nhiều người đang tìm cách mọi cách giải nhiệt. Các sản phẩm làm mát và chống nóng cũng được săn lùng.

Đi bơi sông, ngủ khách sạn, "cắm rễ" ở nơi có máy lạnh

Nhiều sinh viên ở khu vực phía đông bắc Trung Quốc phải rời ký túc xá và cắm trại ở hành lang hoặc siêu thị.

“Thỉnh thoảng chúng tôi ra ngoài khách sạn vì có máy lạnh”, một sinh viên đại học 20 tuổi ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm chia sẻ với BBC. “Mỗi năm luôn có vài ngày nóng không chịu nổi”.

Khách sạn là lựa chọn phổ biến với sinh viên muốn “giải thoát” khỏi những đêm oi bức trong ký túc xá, nơi thường có 4-8 sinh viên một phòng không điều hòa.

Vùng Đông Bắc Trung Quốc không phổ biến điều hòa do mùa hè ngắn và ôn hòa. Song theo Six Tone, nơi từng được coi là nơi trú ẩn khỏi cái nắng thiêu đốt cũng vừa trải qua tháng 6 nóng kỷ lục. Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang bị ảnh hưởng nặng nề, khi nhiệt độ trung bình từ ngày 24-26/6 vượt quá 30 độ C. Một số nơi thậm chí còn ghi nhận 40 độ C, đánh dấu mức nhiệt cực đoan chưa từng có.

Dù đợt nắng nóng đã dịu bớt vào tháng 7, người dân vẫn đổ xô đi mua điều hòa do lo ngại thời tiết khắc nghiệt quay trở lại, khiến doanh số bán hàng trực tuyến và ngoại tuyến tăng vọt. Trên nền tảng thương mại điện tử JD.com, lượng mua tăng gấp 6 lần ở Hắc Long Giang, gấp 10 lần ở Liêu Ninh và gấp 25 lần ở Cát Lâm.

Với nhiều người, việc chuyển khỏi ký túc xá tạm thời là giải pháp cuối cùng. “Thuê khách sạn là khoản chi phí khổng lồ với sinh viên”, một sinh viên khác ở Trường Xuân chia sẻ. Trong những ngày nóng vừa phải, anh đặt một bát đá trước quạt làm “máy điều hòa tự chế”.

Một người đàn ông lớn tuổi mang theo ghế đẩu đến ga tàu điện ngầm tránh nóng ở Trùng Khánh hôm 15/7. Ảnh: VCG.

Tại tỉnh Giang Tây lân cận, một nhà hàng có máy lạnh trở thành điểm đến hấp dẫn vào buổi chiều cho người cao tuổi. Ở tỉnh Cát Lâm, sinh viên đại học ngủ trong những chiếc lều dọc hành lang có máy lạnh. Còn sau vụ việc sinh viên ở siêu thị hoặc thuê phòng khách sạn gần đó trốn nóng, một trường đại học tại tỉnh Sơn Đông đã sắp xếp cho sinh viên ngủ trong thư viện.

Mức nhiệt hơn 40 độ C cũng thiêu rụi Trùng Khánh, một thành phố lớn ở phía tây nam Trung Quốc. Bà Liu Fengying (60 tuổi) cùng khoảng 100 người cao tuổi khác đã tránh nóng bằng cách chơi bài ngay lối vào tàu điện ngầm.

“Thực sự không có cách nào khác. Tối qua (30/7), điều hòa 17 độ C cũng không mát hơn là bao”, bà chia sẻ.

Ông Xie (79 tuổi) là một trong hàng chục người bơi tại một nhánh sông Dương Tử khi mặt trời bắt đầu lặn hôm 31/7. “Trùng Khánh luôn nóng như lò lửa, nhưng chúng tôi có con sông này để giải nhiệt”, ông nói trước khi nhảy xuống.

Cùng hôm đó, Qiu Xianhui (36 tuổi) và bạn bè đã đi ăn lẩu tại một nhà hàng trong hầm trú bom cũ của thành phố, nơi có không khí mát mẻ tự nhiên. "Chúng tôi là người địa phương nên đã quen với thời tiết trên 40 độ", anh nói.

Ngành công nghiệp “làm mát” bùng nổ

Trong khi đó, những sản phẩm chống nắng quen thuộc như “facekini”, găng tay chống nắng, khẩu trang, hay áo khoác đang được người tiêu dùng săn đón.

Theo China Daily, hơn một thập niên trước, “facekini” trở thành thuật ngữ nổi tiếng sau khi một nhóm phụ nữ trung niên sử dụng sản phẩm này trên bãi biển ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc.

“Facekini” thế hệ mới, được làm từ các loại vải tổng hợp như nylon và polyester, che phủ toàn bộ khuôn mặt trừ mắt. Những thiết kế phức tạp hơn sẽ che cả cằm và cổ, hoặc có vành mũ phía trước.

Ngay cả nam giới - vốn là đối tượng không mấy hứng thú với các sản phẩm chống nắng - cũng đang thay đổi thói quen tiêu dùng. Doanh số bán các mặt hàng chống nắng cho nam giới trên các nền tảng thương mại điện tử - như mũ và áo khoác câu cá - đã tăng gấp đôi vào tháng 6/2023 so với cùng kỳ năm 2022.

Trong khi đó, theo Tân Hoa Xã, các nhà sản xuất Trung Quốc đẩy mạnh các giải pháp làm mát sáng tạo khác, từ hàng dệt may tiên tiến đến các tiện ích thông minh. Các sản phẩm này không chỉ bùng nổ trong nước mà còn thu hút sự chú ý ở các thị trường nước ngoài.

Người dân địa phương mặc áo tắm và "facekini" để tránh nắng khi đi tắm biển tại bãi tắm số 1 tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, ngày 22/7. Ảnh: Qingdao's Evening

Tại một công ty công nghệ vật liệu mới ở tỉnh Chiết Giang - miền Đông Trung Quốc, một lô vải làm mát được đóng gói gọn gàng trước khi được chất vào 18 container đợi xuất khẩu. Với chiều dài khoảng 4 triệu m, lô vải có giá trị hơn 7 triệu nhân dân tệ (khoảng 980.000 USD ) sẽ bán cho thị trường Trung Đông, châu Âu và Bắc Mỹ.

Tổng giám đốc Zhu Yifan cho biết kể từ năm 2021, vật liệu mát lạnh này đã thúc đẩy mức tăng trưởng doanh số trung bình hàng năm khoảng 25% cho Yibei, đồng thời cung cấp giải pháp giảm nhiệt cho người tiêu dùng toàn thế giới.

Ban đầu, loại vải này được dùng làm lớp lót, song bất ngờ được ưa chuộng nhờ giá cả phải chăng và đặc tính thân thiện với làn da. Nhu cầu bùng nổ sau FIFA World Cup 2022 tại Qatar, khi nhiều nhà sản xuất ứng dụng cho may khăn quàng và áo choàng tại các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Iran và UAE.

Du khách giải nhiệt tại công viên nước ở Hoài An, tỉnh Giang Tô hôm 13/7. Ảnh: VCG.

Trong bối cảnh đó, các nhà sản xuất Trung Quốc như Yibei tích cực đổi mới sản phẩm và mở rộng quy mô. Trên JD.com, phần tìm kiếm sản phẩm “cool touch” (cảm ứng mát lạnh) cho ra 20 mặt hàng, từ khăn tắm, ga trải giường tới gối. Khăn làm mát bán chạy nhất, vượt 4 triệu đơn đặt hàng.

“Với tình hình biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng và người tiêu dùng quan tâm tới chất lượng cuộc sống, nhu cầu về sản phẩm làm mát đã thúc đẩy các công ty khám phá nhiều loại vật liệu, kỹ thuật và sản phẩm làm mát có chức năng khác nhau”, Dai Junming - chuyên gia công nghiệp tại trung tâm đổi mới công nghệ dệt may hiện đại của Chiết Giang - cho biết.

Sự bùng nổ của xu hướng làm mát không chỉ giới hạn ở ngành dệt may. Dữ liệu từ Alibaba.com cho thấy quạt mini cầm tay, máy điều hòa không khí di động, máy làm đá, tủ lạnh hai cửa và tủ đông trở thành mặt hàng mua sắm phổ biến trong tháng 7, khi doanh số tăng gần 77% và đơn hàng tăng 56% so với cùng kỳ năm 2024.

Nhân dịp Ngày của Cha 15/6/2025, một nhà sáng tạo nội dung người Mỹ đã giới thiệu mũ làm mát trong một video trên TikTok, thu hút hơn 9 triệu lượt xem và tạo nên cơn sốt mua sắm. “Ngôi sao” trong video là mũ chống nắng có hai chiếc quạt chạy bằng năng lượng mặt trời. Đây là sản phẩm đến từ thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang.

Tại công ty Zhejiang Senwai - đơn vị nắm giữ bằng sáng chế về sản xuất và nghiên cứu phát triển mũ quạt, Tổng giám đốc Jiang Yongtao tiết lộ sản phẩm có giá gần 40 USD này được thử nghiệm trên thị trường hồi tháng 3 và phổ biến chỉ sau 2 tháng.

Chỉ trong vòng 28 ngày kể từ khi chính thức ra mắt, 11.100 chiếc mũ được bán ra, mang lại doanh thu hơn 3,2 triệu nhân dân tệ. Tính đến tháng 7, thị trường đã tiêu thụ khoảng 500.000 mũ quạt của công ty.

"Chiếc mũ vừa che nắng vừa giúp làm mát", ông Jiang nói, đồng thời lưu ý 2 chiếc quạt có thể sạc bằng USB vào những ngày nhiều mây.