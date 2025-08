Nắng nóng 45 độ, người dân xuống hầm trú bom tránh nóng

Người dân che ô tránh nắng khi đứng chờ xe buýt gần hệ thống phun sương làm mát. Tại thành phố Komatsu (tỉnh Ishikawa, miền Trung Nhật Bản), nhiệt độ lên tới 40,3 độ C – mức cao nhất từng được ghi nhận tại khu vực này. Cùng ngày, thành phố Toyama ở tỉnh Toyama cũng chạm mốc 39,8 độ C, phá vỡ kỷ lục lịch sử kể từ khi bắt đầu theo dõi. Ngoài ra, 15 địa phương khác cũng ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục, dao động từ 35,7 đến 39,8 độ C, theo dữ liệu từ JMA – cơ quan giám sát nhiệt độ tại hơn 900 điểm đo trên toàn quốc.