Trung Quốc 'khóa chặt' dịch Chikungunya

Ông Kang Min - Giám đốc Viện Phòng chống và Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm thuộc CDC Quảng Đông - cho biết tỉnh đã kiểm soát sơ bộ đà tăng chóng mặt số ca bệnh tại tâm dịch Phật Sơn. Theo CDC Quảng Đông, số ca mắc mới phân bổ trên toàn tỉnh với 1.212 trường hợp tại Phật Sơn, 103 ở Quảng Châu và 39 ở Trạm Giang. Ảnh: VCG.

Hôm 9/8, các quan chức thành phố Phật Sơn cho biết các nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh đã đạt được những kết quả ban đầu, tờ Yangcheng Evening News đưa tin. Trong ảnh là công nhân lắp đặt lưới chống côn trùng tại hệ thống cống rãnh của bệnh viện Thuận Đức thuộc Đại học Y khoa Quảng Châu hôm 25/7. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Ông Wen Xi - quan chức thành phố Phật Sơn - cho biết số ca Chikungunya hàng ngày đã giảm xuống còn 148 trường hợp hôm 8/8, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 647 hôm 19/7. Số ca tại thành phố này đã giảm đều đặn từ hôm 29/7, với số ca mới hàng ngày giảm xuống dưới 200 ca trong 5 ngày liên tiếp. Trong ảnh là nhân viên phun thuốc khử trùng ngăn chặn sự lây lan của bệnh Chikungunya tại Đông Quan, tỉnh Quảng Đông hôm 3/8. Ảnh: VCG.

Theo ông Kang, số lượng muỗi đã giảm đáng kể và nguy cơ lây truyền trong cộng đồng được giám sát nhờ nhiều đợt dọn dẹp và tăng cường kiểm soát muỗi ở các khu vực bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, Zhuang Shilihe - chuyên gia y tế tại Quảng Châu - nhận định do Chikungunya có thời gian ủ bệnh, nên cần mất 1-2 tuần mới thấy rõ hiệu quả của các biện pháp kiểm soát muỗi. Do đó, ông khuyến cáo cần duy trì các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát để tiếp tục ghi nhận những diễn biến tích cực.

Ngoài ra, mặc dù các biện pháp kiểm soát có hiệu quả khi số ca bệnh giảm, mùa hè tại Quảng Đông thường kéo dài và khả năng có lượng nước mới tích tụ từ các cơn bão nên tình hình nghiêm trọng vẫn chưa lắng xuống. Do đó, ông Zhuang nhấn mạnh chính quyền không được chủ quan và các khu vực khác ngoài Phật Sơn cũng cần nâng cao cảnh giác. Ảnh: Visual China Group.

Biểu ngữ kêu gọi diệt muỗi treo tại một khu dân cư ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông hôm 5/8. Ảnh: Chinatopix.

Trong ảnh là công nhân phun thuốc tại một khu nhà ở công cộng sau khi có báo cáo về trường hợp mắc bệnh Chikungunya tại Hong Kong , Trung Quốc hôm 7/8. Hong Kong báo cáo trường hợp sốt Chikungunya nhập cảnh đầu tiên vào hôm 2/8, là một bé trai 12 tuổi đến thăm họ hàng ở Phật Sơn cùng mẹ hồi giữa tháng 7. Ảnh: Reuters.

Hôm 8/8, Hong Kong báo cáo thêm một trường hợp (nữ, 66 tuổi vừa trở về từ Quảng Đông) và một ca nghi nhiễm khác, nâng tổng số ca được xác nhận lên 5 ca trong tuần qua. Ảnh: Reuters.

