Ông Trump nói phóng viên CNN 'ngu ngốc và độc ác'

Tổng thống Donald Trump chỉ trích phóng viên CNN “ngu ngốc và độc ác", đồng thời ca ngợi phòng khánh tiết đẹp sau khi thay kiến trúc sư.

Một số nhà phê bình bày tỏ lo ngại rằng phòng khánh tiết của ông Trump sẽ có quy mô lớn hơn cả Nhà Trắng hiện tại. Ảnh: ZUMAPRESS.com

Tổng thống Trump lên tiếng bảo vệ dự án phòng khánh tiết trị giá 300 triệu USD tại Nhà Trắng, khẳng định công trình “lớn hơn và đẹp hơn” so với thiết kế ban đầu, đồng thời chỉ trích Kaitlan Collins của CNN là “ngu ngốc và độc ác” vì chất vấn chi phí.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 6/12, ông Trump viết đồng thời nêu sai tên nữ phóng viên: "Công trình lớn hơn và đẹp hơn so với kế hoạch ban đầu, nên chi phí tăng lên là điều dễ hiểu. Caitlin Collin của hãng tin giả CNN “ngu ngốc và độc ác” đã hỏi tại sao chi phí vượt dự toán. Tôi trả lời rằng diện tích dự án gấp đôi, còn chất lượng hoàn thiện nội thất được nâng lên “mức cao nhất”.

“Ngoài ra, khoảng cách giữa các cột đã được tăng đáng kể để cải thiện tầm nhìn” ông Trump viết về công trình rộng khoảng 8.300 m² nằm trên khu vực từng là cánh Đông Nhà Trắng, nay đã được mở rộng. “Dự án thực tế vẫn dưới ngân sách và vượt tiến độ, giống như các dự án trước đây của tôi”, ông khẳng định.

Chưa rõ Collins đã đặt câu hỏi về dự án này khi nào, song bà có đề cập đến nó trong chương trình phát sóng tối thứ Sáu tuần trước Đọc tin tức cùng Kaitlan Collins. “Quý vị thấy chiếc cần cẩu phía sau tôi? Đó là phần mới nhất của khu vực thi công nơi phòng khánh tiết của Tổng thống Trump sẽ được xây dựng”, bà nói.

Những bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi kiến trúc sư James McCrery II dừng dự án. Ông McCrery, người đứng đầu một hãng thiết kế nhỏ, từng giám sát giai đoạn đầu của dự án này trước khi chi phí tăng lên mức 300 triệu USD . Nhà Trắng cho biết kiến trúc sư Shalom Baranes đã được chỉ định thay thế, theo thông tin ban đầu từ Washington Post.

Ông Trump nhấn mạnh rằng “không sử dụng tiền ngân sách” cho dự án. Danh sách các nhà tài trợ Nhà Trắng công bố tháng 10 cho thấy nhiều tập đoàn như Amazon, Meta và Apple tham gia đóng góp.