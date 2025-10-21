Cánh Đông Nhà Trắng bị phá vì phòng khánh tiết 250 triệu USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói sẽ không can thiệp vào cấu trúc nguyên bản của Nhà Trắng trong quá trình xây phòng khánh tiết trị giá 250 triệu USD. Dù vậy, cánh Đông Nhà Trắng đang bị phá dỡ.

Cánh Đông Nhà Trắng đang bị phá dỡ. Ảnh: New York Post.

Ngày 20/10, đội thi công bắt đầu phá dỡ một phần mặt tiền cánh Đông của Nhà Trắng để tiến hành dự án xây phòng khiêu vũ mới do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Hồi tháng 7, ông Trump từng nói dự án này “sẽ không can thiệp vào tòa nhà hiện tại”. “Phòng khánh tiết sẽ nằm gần Nhà Trắng, nhưng không động chạm vào công trình gốc, hoàn toàn tôn trọng công trình hiện tại”, ông Trump nhấn mạnh.

Nhà Trắng hiện chưa trả lời truyền thông Mỹ về phạm vi phá dỡ và lý do của việc này. Chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump từng cho biết cánh Đông Nhà Trắng sẽ được mở rộng theo hướng hiện đại hóa, có thêm phòng khiêu vũ to đẹp nằm “hoàn toàn tách biệt với tòa nhà chính”.

Cánh Đông Nhà Trắng thường được sử dụng bởi Đệ nhất phu nhân và đội ngũ nhân viên của bà. Nhiều trợ lý đã chuyển văn phòng làm việc trước khi quá trình phá dỡ bắt đầu.

Phòng khiêu vũ được xây mới có sức chứa khoảng 900 người, tăng gần 40% so với kế hoạch ban đầu là 650 người.

Ông Trump cùng các nhà tài trợ tư nhân chi trả toàn bộ chi phí xây dựng, vốn được ước tính ban đầu là 200 triệu USD . Tuy nhiên, chi phí này hiện đã tăng lên thành 250 triệu USD .

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà tài trợ tư nhân chi trả toàn bộ chi phí xây dựng phòng khánh tiết. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ cho biết Nhà Trắng không đủ không gian tổ chức những sự kiện lớn, khách mới thường phải tham dự tiệc trong các lều dựng tạm trên bãi cỏ phía Nam. “Khi trời mưa hoặc có tuyết rơi, đó là thảm họa trong công tác đón tiếp”, ông Trump từng nói.

Khi phòng khiêu vũ hoàn thành, đây sẽ là thay đổi diện mạo lớn nhất của Nhà Trắng kể từ thập niên 1940. Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt từng cho mở rộng cánh Đông hồi năm 1942, Tổng thống Harry Truman xây thêm ban công phía Nam hồi năm 1948.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles cho biết quá trình xây dựng phòng khánh tiết có sự phối hợp của những tổ chuyên môn để bảo tồn “giá trị lịch sử đặc biệt” của Nhà Trắng. Trong những tháng qua, ông Trump đã họp với các bên liên quan để xúc tiến quá trình xây dựng.