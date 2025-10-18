Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump tiếp ông Zelensky tại Nhà Trắng, bàn về tên lửa Tomahawk

  • Thứ bảy, 18/10/2025 06:54 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump trưa 17/10 (theo giờ Mỹ) đã có cuộc gặp với người đồng cấp bên phía Ukraine Voldymyr Zelensky tại Washington. Đây là lần thứ 3 ông Trump đón tiếp ông Zelensky tại Nhà Trắng kể từ khi ông quay trở lại nhiệm sở.

Ông Trump đón ông Zelensky tại Nhà Trắng trưa 17/10. Ảnh: Reuters.

Trong chuyến thăm Nhà Trắng lần thứ 3 của ông Zelensky kể từ đầu năm nay, hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine.

Bước vào cuộc gặp, ông Zelensky chúc mừng ông Trump đã đạt được thành công trong vai trò trung gian cho thoả thuận hoà bình tại Trung Đông. Ông Zelensky nói đây có thể là động lực để chấm dứt chiến tranh. Ông Trump cho biết, ông và người đồng cấp sẽ thảo luận về việc cung cấp các loại tên lửa tầm xa có thể cho phép Ukraine tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga.

Phía Ukraine đề xuất trao đổi máy bay không người lái để lấy tên lửa Tomahawk của Mỹ. Ông Zelensky bày tỏ Ukraine sẽ có thể giúp Mỹ sản xuất máy bay không người lái.

Tuy nhiên, ông Trump cảnh báo rằng nếu Ukraine sở hữu vũ khí này đồng nghĩa với việc leo thang xung đột và điều này trái với mong muốn của ông đồng thời cũng khẳng định Mỹ hiện tại cũng đang cần các hệ thống tên lửa tầm xa để phòng thủ.

Về cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin vào hôm qua, ông Trump cho biết thêm, sẽ chỉ có cuộc gặp song phương giữa hai đoàn Nga và Mỹ tại Budapest, Hungary. Mỹ sẽ thông báo kết quả cuộc gặp này tới ông Zelensky. Theo ông Trump, cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Nga Putin có thể là cầu nối để thiết lập cuộc gặp trực tiếp giữa nhà lãnh đạo Nga và ông Zelensky.

Nga Ukraine My anh 1

Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky trước báo giới. Ảnh: Reuters.

Ông Trump nói: “Chúng tôi sẽ thảo luận về cuộc điện đàm của tôi với Tổng thống Putin. Và tôi nghĩ rằng mọi việc đang diễn ra khá tốt đẹp. Nó bắt đầu với Alaska, nơi tôi nghĩ một số điều đã được thảo luận, chúng tôi muốn xem liệu chúng tôi có thể hoàn thành việc này hay không”.

Ông Zelensky bày tỏ, các đảm bảo an ninh song phương cho Ukraine là điều quan trọng nhất đối với người dân nước này. Việc gia nhập NATO là vấn đề rất quan trọng với người dân Ukraine và chính họ cùng các đồng minh của Ukraine sẽ quyết định lập trường của đất nước. Về hợp tác giữa hai nước, ông Zelensky cho biết, các công ty năng lượng Mỹ sẵn sàng giúp đỡ Ukraine để khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng.

Ngay sau cuộc gặp của ông Trump và Zelensky trước báo giới, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine đã cùng dùng bữa trưa đồng thời có cuộc làm việc kín tại phòng nội các.

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://vov.vn/the-gioi/ong-trump-tiep-ong-zelensky-tai-nha-trang-ban-ve-ten-lua-tomahawk-post1238793.vov

Quang Trung/VOV

