Ông Trump bất đồng với kiến trúc sư vì mở rộng ở Nhà Trắng

Ông Trump và kiến trúc sư James McCrery bất đồng về quy mô phòng khánh tiết mới, trong bối cảnh dự án cải tạo Nhà Trắng vấp nhiều chỉ trích.

Ông Trump và kiến ​​trúc sư James McCrery II (ngoài cùng bên trái) tại Nhà Trắng vào ngày 5/8. Ảnh: Washington Post.

Ông Trump đã bất đồng với kiến trúc sư James McCrery II - người do chính ông chọn - về quy mô của dự án phòng khánh thiết trong khuôn viên Nhà Trắng. Theo bốn nguồn tin giấu tên của Washington Post, sự việc thể hiện xung đột giữa một bên là những thông lệ trong ngành kiến trúc, bên còn lại là phong cách hoành tráng mà Tổng thống Mỹ thứ 47 theo đuổi.

Lo ngại phá vỡ quy tắc kiến trúc

Các nguồn tin cho biết, Tổng thống muốn mở rộng quy mô công trình, trong khi ông McCrery khuyên nên tiết chế. Ông McCrery lo ngại phần mở rộng dự kiến rộng tới 8.300 m2 có thể làm lu mờ dinh thự chính rộng 5.100 m2 của Nhà Trắng, vi phạm nguyên tắc cơ bản của kiến trúc là không nên xây phần phụ lớn hơn công trình chính.

Một quan chức Nhà Trắng thừa nhận hai bên có bất đồng nhưng không tiết lộ nguyên nhân, chỉ nói rằng các cuộc trao đổi giữa ông Trump và ông McCrery là “cuộc đối thoại mang tính xây dựng”.

“Như bất kỳ công trình nào khác, chủ dự án và kiến trúc sư luôn có quá trình trao đổi”, vị quan chức ẩn danh nói với Washington Post. “Tất cả đều háo hức hiện thực hóa tầm nhìn của Tổng thống về đợt mở rộng vĩ đại nhất của Nhà Trắng kể từ khi có Phòng Bầu dục”.

Tổng thống Trump dành sự quan tâm đặc biệt cho dự án và kiên quyết theo đuổi ý tưởng của mình, bất chấp sự phản đối của chính kiến trúc sư ông chọn, các nhà bảo tồn lịch sử, và những người lo ngại dự án thiếu minh bạch. Trong 10 tháng đầu nhiệm kỳ hai, ông đã tập trung tái thiết Nhà Trắng theo phong cách “sơn son thếp vàng” ưa thích, với cách tiếp cận mang tính cá nhân và tự quyết.

Một số quan chức xác nhận ông chủ Nhà Trắng đôi lúc can thiệp sâu vào quá trình thiết kế phòng khánh tiết với việc tổ chức nhiều cuộc họp bàn về vật liệu và thiết kế. Hiện nay, người ta còn có thể thấy mô hình công trình thường xuyên xuất hiện trong Phòng Bầu dục.

Dự án được đánh giá là một trong những thay đổi lớn nhất của Nhà Trắng trong suốt 233 năm tồn tại, nhưng chưa qua trải qua quy trình xin ý kiến công khai. Chính quyền chưa công bố chi tiết về chiều cao công trình.

Kết cấu hơn 8.000 m2 này dự kiến còn bao gồm khu văn phòng thay thế cho Cánh Đông. Nhà Trắng cũng từ chối tiết lộ cụ thể về kế hoạch xây hầm trú ẩn khẩn cấp từng nằm dưới Cánh Đông, vì lý do an ninh quốc gia.

Cánh Đông là nơi đặt văn phòng tiếp khách của Nhà Trắng và các văn phòng dành cho Đệ nhất Phu nhân cùng đội ngũ nhân viên.

Theo hình ảnh do Washington Post thu được, công trường hiện được quây kín, có hàng chục công nhân cùng máy móc hạng nặng như cần cẩu, khoan và máy đóng cọc đang hoạt động.

Thiết kế của phòng khánh tiết sắp được xây dựng. Ảnh: White House.

Chiều lòng tổng thống

Tính đến ngày 25/11, bản kế hoạch dự án chưa được trình lên Ủy ban Quy hoạch Thủ đô Quốc gia, cơ quan giám sát các dự án xây dựng của chính phủ liên bang. Ủy ban này gồm 12 thành viên do Quốc hội lập ra, hiện có nhiều đồng minh của Tổng thống Trump giữ vị trí chủ chốt.

Lịch trình cho buổi họp sắp tới vào ngày 4/12 của cơ quan này cũng không đề cập dự án phòng khánh tiết trong danh sách xem xét. Nhà Trắng cho biết sẽ gửi kế hoạch “vào thời điểm thích hợp”.

Việc khu Cánh Đông bị phá bỏ chớp nhoáng cùng lời kêu gọi các công ty, cá nhân tài trợ xây mới đã gây tranh cãi. Ông Trump cho rằng, Nhà Trắng cần phòng khiêu vũ lớn hơn để tổ chức các sự kiện đặc biệt. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ Dân chủ, nhóm bảo tồn lịch sử và giới kiến trúc chỉ trích tiến độ gấp gáp, thiếu minh bạch và thay đổi liên tục của dự án.

Ban đầu, Nhà Trắng thông báo vào mùa hè rằng công trình sẽ tốn 200 triệu USD và chứa 650 người, nhưng gần đây ông Trump nói chi phí có thể lên tới 300 triệu USD hoặc hơn và sức chứa khoảng 1.000 người.

Theo hai nguồn thạo tin, thay vì chỉ trích ông Trump, ông McCrery tránh lên tiếng công khai và âm thầm thực hiện các chỉnh sửa khẩn cấp theo yêu cầu của tổng thống. Ông Trump - vốn có kinh nghiệm nhiều thập kỷ trong ngành bất động sản - thường xuyên yêu cầu thảo luận chi tiết từng phần của dự án khi họp tại Phòng Bầu dục.

Ông McCrery hiện vẫn muốn tiếp tục tham gia dự án vì lo ngại người thay thế có thể tạo ra thiết kế kém chất lượng, theo nguồn thạo tin.

Kiến trúc sư James McCrery II là người sáng lập hãng McCrery Architects, từng thiết kế hiệu sách của Tòa án Tối cao Mỹ và bệ tượng Tổng thống Ronald Reagan trong Điện Capitol. Phòng khánh tiết mới là dự án lớn nhất từ trước đến nay của công ty, vốn chủ yếu thiết kế nhà thờ, thư viện và nhà ở.

Tổng thống Mỹ tuyển ông McCrery cho dự án ngày 13/7. 18 ngày sau, Nhà Trắng công bố kế hoạch xây dựng phòng khiêu vũ, cam kết khởi công trong hai tháng và hoàn thành trước khi nhiệm kỳ hai của ông kết thúc.

Năm 2019, ông Trump từng bổ nhiệm ông McCrery vào Ủy ban Mỹ thuật Mỹ, cơ quan tư vấn cho tổng thống, Quốc hội và chính quyền địa phương về các dự án thiết kế tại khu vực thủ đô.