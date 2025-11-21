Cận cảnh quà tặng xa xỉ bằng vàng của ông Trump

|
Chuyến đi của phái đoàn Thụy Sĩ dường như đã mang lại kết quả. Theo thỏa thuận thương mại mới đạt được giữa hai nước, ông Trump đã cắt giảm thuế đối ứng đối với Thụy Sĩ từ 39% xuống còn 15%. Trong ảnh, phái đoàn doanh nghiệp Thụy Sĩ tại Nhà Trắng. Ảnh: Nhà Trắng.
|
Về phần mình, Giám đốc điều hành Rolex Jean-Frédéric Dufour tuyên bố công ty này không tham gia “bất cứ cuộc đàm phán nào” với Mỹ về vấn đề thuế quan. Ảnh: Nhà Trắng.
|
Tuy nhiên, theo chuyên trang về Rolex Coronet, hiện nay chiếc đồng hồ đã không còn ở trên bàn làm việc của ông Trump trong Phòng Bầu dục trong cuộc họp báo hôm 17/11 liên quan tới World Cup 2026 - giải đấu mà Mỹ cùng Canada và Mexico đăng cai. Ảnh: Nhà Trắng
|
Trong khi đó, thỏi vàng là món quà của một công ty tinh luyện vàng vẫn trên bàn làm việc của Tổng thống. Thỏi vàng này nặng 2 pound (hơn 900 gram) với hai con số “45” và “47”, đại diện cho hai nhiệm kỳ của ông Trump. Ảnh: New York Times.
|
Chiếc đồng hồ Rolex là phiên bản mới, thường không được bán rộng rãi mà chỉ tặng khách VIP. Ảnh: The White House
Kể cả khi chiếc đồng hồ của Rolex bị cất đi, các thỏi vàng vẫn ở trên bàn làm việc của ông Trump trong cuộc họp báo hôm 17/11. Ảnh: Nhà Trắng.
|
Biết Tổng thống Trump ưa thích các món quà vàng, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng trao cho ông Trump một khung hình vàng với bản sao giấy khai sinh của ông nội Tổng thống tại Phòng Bầu Dục vào ngày 5/6/2025. Nguồn: Axios
|
CEO Apple Tim Cook tặng quà cho Tổng thống Trump tại Phòng Bầu Dục của Nhà Trắng ngày 6/8/2025, sau khi công bố khoản đầu tư 100 tỷ USD vào các dự án. Ảnh: The Washington Post
|
Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic LA 2028 Casey Wasserman tặng Tổng thống Trump một bộ huy chương Olympic tại Nhà Trắng ngày 5/8/2025. Ảnh: Bloomber
|
Tổng thống Lee Jae Myung tặng ông Trump bản sao vương miện vàng cổ của Hàn Quốc. “Tôi muốn đội nó ngay bây giờ,” ông Trump đùa, giữa lúc nhiều đối thủ ví ông như “một vị vua” trên chính trường Mỹ. Nguồn: Axios
|
Mới đây, ngày 19/11, cầu thủ Ronaldo cùng vị hôn thê Georgina Rodriguez cũng chụp ảnh tại phòng Bầu dục của ông Trump, trên tay anh cầm hộp quà tặng cũng bằng vàng. Ảnh: White House.
Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách Lẽ thường - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.