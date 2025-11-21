Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Cận cảnh quà tặng xa xỉ bằng vàng của ông Trump

  • Thứ sáu, 21/11/2025 09:58 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Nhiều lãnh đạo thế giới tìm mọi cách gây ấn tượng với Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng quà tặng xa hoa, đặc biệt là bằng vàng. Ông chủ Nhà Trắng tự hào để chúng trên bàn làm việc.

trump qua bang vang anh 1

Chuyến đi của phái đoàn Thụy Sĩ dường như đã mang lại kết quả. Theo thỏa thuận thương mại mới đạt được giữa hai nước, ông Trump đã cắt giảm thuế đối ứng đối với Thụy Sĩ từ 39% xuống còn 15%. Trong ảnh, phái đoàn doanh nghiệp Thụy Sĩ tại Nhà Trắng. Ảnh: Nhà Trắng.
trump qua bang vang anh 2

Về phần mình, Giám đốc điều hành Rolex Jean-Frédéric Dufour tuyên bố công ty này không tham gia “bất cứ cuộc đàm phán nào” với Mỹ về vấn đề thuế quan. Ảnh: Nhà Trắng.
trump qua bang vang anh 3

Tuy nhiên, theo chuyên trang về Rolex Coronet, hiện nay chiếc đồng hồ đã không còn ở trên bàn làm việc của ông Trump trong Phòng Bầu dục trong cuộc họp báo hôm 17/11 liên quan tới World Cup 2026 - giải đấu mà Mỹ cùng CanadaMexico đăng cai. Ảnh: Nhà Trắng
trump qua bang vang anh 4

Trong khi đó, thỏi vàng là món quà của một công ty tinh luyện vàng vẫn trên bàn làm việc của Tổng thống. Thỏi vàng này nặng 2 pound (hơn 900 gram) với hai con số “45” và “47”, đại diện cho hai nhiệm kỳ của ông Trump. Ảnh: New York Times.
trump qua bang vang anh 5

Chiếc đồng hồ Rolex là phiên bản mới, thường không được bán rộng rãi mà chỉ tặng khách VIP. Ảnh: The White House
trump qua bang vang anh 6

Kể cả khi chiếc đồng hồ của Rolex bị cất đi, các thỏi vàng vẫn ở trên bàn làm việc của ông Trump trong cuộc họp báo hôm 17/11. Ảnh: Nhà Trắng.

trump qua bang vang anh 7

Biết Tổng thống Trump ưa thích các món quà vàng, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng trao cho ông Trump một khung hình vàng với bản sao giấy khai sinh của ông nội Tổng thống tại Phòng Bầu Dục vào ngày 5/6/2025. Nguồn: Axios
trump qua bang vang anh 8

CEO Apple Tim Cook tặng quà cho Tổng thống Trump tại Phòng Bầu Dục của Nhà Trắng ngày 6/8/2025, sau khi công bố khoản đầu tư 100 tỷ USD vào các dự án. Ảnh: The Washington Post
trump qua bang vang anh 9

Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic LA 2028 Casey Wasserman tặng Tổng thống Trump một bộ huy chương Olympic tại Nhà Trắng ngày 5/8/2025. Ảnh: Bloomber

trump qua bang vang anh 10

Tổng thống Lee Jae Myung tặng ông Trump bản sao vương miện vàng cổ của Hàn Quốc. “Tôi muốn đội nó ngay bây giờ,” ông Trump đùa, giữa lúc nhiều đối thủ ví ông như “một vị vua” trên chính trường Mỹ. Nguồn: Axios
trump qua bang vang anh 11

Mới đây, ngày 19/11, cầu thủ Ronaldo cùng vị hôn thê Georgina Rodriguez cũng chụp ảnh tại phòng Bầu dục của ông Trump, trên tay anh cầm hộp quà tặng cũng bằng vàng. Ảnh: White House.


Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách Lẽ thường - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Ong Trump va 'ngoai giao qua tang' chua tung co tien le hinh anh

Ông Trump và 'ngoại giao quà tặng' chưa từng có tiền lệ

09:31 31/10/2025 09:31 31/10/2025

0

Từ Á sang Âu, các lãnh đạo tìm mọi cách gây ấn tượng với Donald Trump bằng quà tặng xa hoa, kỳ lạ hoặc thấm đẫm tính biểu tượng, thể hiện cả sự kính trọng lẫn phép thử quyền lực mềm.

'Ngoai giao thoi vang' giup Thuy Si xoa diu ong Trump hinh anh

'Ngoại giao thỏi vàng' giúp Thụy Sĩ xoa dịu ông Trump

05:44 18/11/2025 05:44 18/11/2025

0

Khi kênh đàm phán chính thức với Mỹ rơi vào ngõ cụt, Thụy Sĩ đã xoay chuyển cục diện nhờ triển khai thứ “vũ khí bí mật” của mình: Giới tỷ phú nói cùng ngôn ngữ với ông Trump.

Hà Thủy

trump quà bằng vàng Donald Trump Hàn Quốc Mỹ Đức Mexico Canada trump mỹ vàng

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý