'Ngoại giao thỏi vàng' giúp Thụy Sĩ xoa dịu ông Trump

Khi kênh đàm phán chính thức với Mỹ rơi vào ngõ cụt, Thụy Sĩ đã xoay chuyển cục diện nhờ triển khai thứ “vũ khí bí mật” của mình: Giới tỷ phú nói cùng ngôn ngữ với ông Trump.

Đầu tháng này, khi đàm phán cấp chính phủ gần như bế tắc, một nhóm lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Thụy Sĩ gồm Johann Rupert, Chủ tịch tập đoàn hàng xa xỉ Richemont, và Daniel Jaeggi, Chủ tịch nhà giao dịch hàng hóa Mercuria, đã đến gặp Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục. Richemont là tập đoàn sở hữu nhiều thương hiệu trang sức và đồng hồ, còn Mercuria là một trong những nhà giao dịch năng lượng và kim loại lớn của châu Âu.

Họ hứa sẽ đầu tư vào Mỹ để góp phần giảm tình trạng mất cân bằng thương mại, theo lời những nguồn thạo tin. Họ cũng mang theo hai món quà mang tính biểu tượng: Thỏi vàng có khắc chữ và chiếc đồng hồ để bàn Rolex. Quà tặng dành cho Tổng thống Mỹ phải tuân thủ quy định về đạo đức, vì vậy các vật phẩm này đều đã được Nhà Trắng thẩm định trước.

Cuộc gặp “tuyệt vời”

Cuộc gặp diễn ra suôn sẻ đến mức Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội rằng đây là “công chuyện tuyệt vời”. Ngay sau đó ông ra lệnh cho chính quyền nối lại các cuộc đàm phán vốn đã đình trệ với Bern.

Chỉ hơn một tuần sau, mức thuế mà chính quyền Mỹ áp lên Thụy Sĩ đã giảm từ 39% xuống còn 15%. Con số này đưa Thụy Sĩ trở lại ngang bằng với mức thuế áp cho Liên minh châu Âu, vốn là thị trường và đối tác thương mại chính của Thụy Sĩ.

“Giới kinh doanh nói cùng ngôn ngữ với ông Trump nên việc họ tham gia là rất quan trọng”, Rahul Sahgal, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Thụy Sĩ - Mỹ, cho biết. “Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc có được bức ảnh chụp ở Phòng Bầu dục”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) theo dõi trận chung kết đơn nam Giải quần vợt Mỹ mở rộng được tổ chức tại Sân vận động Ashe ở New York vào ngày 7/11. Bên phải ông Trump là CEO Rolex Jean-Frédéric Dufour. Ảnh: AFP.

Thỏa thuận mới giữa Mỹ và Thụy Sĩ là điểm kết của hai đường tiếp cận song song sau nhiều tháng. Một bên là các chuyến công du liên tục của quan chức Thụy Sĩ nhằm tìm lối thoát ngoại giao với Washington.

Bên còn lại là chiến dịch vận động của các doanh nhân có quan hệ rộng và sức ảnh hưởng cao ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Một trong những hoạt động gây chú ý nhất là khi Giám đốc Rolex Jean Frédéric Dufour mời Tổng thống Trump dự khán trận chung kết đơn nam giải quần vợt Mỹ Mở rộng trong phòng VIP của hãng.

“Thỏa thuận thương mại của chính quyền với Thụy Sĩ tiếp tục là bằng chứng cho thấy khả năng đàm phán của Tổng thống Trump và các mức thuế quan đang tiếp tục mang lại lợi ích cho người dân Mỹ”, phát ngôn viên Nhà Trắng Kush Desai nói.

Ông Desai bổ sung: “Lợi ích duy nhất chi phối quyết định của Tổng thống Trump là lợi ích cao nhất của người dân Mỹ, và thỏa thuận lịch sử với Thụy Sĩ đảm bảo hàng tỷ đô la đầu tư để sản xuất và tuyển dụng tại Mỹ, đồng thời góp phần giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của nước Mỹ”.

Mỹ là một trong những thị trường xuất khẩu sôcôla hàng đầu của Thụy Sĩ. Trong ảnh là tủ trưng bày sô cô la tại cửa hàng Teuscher Chocolates of Switzerland ở New York. Ảnh: Reuters.

Khi cấp chính phủ ‘sảy chân’

Theo chính phủ Thụy Sĩ, thỏa thuận gồm kế hoạch để các công ty nước này chuyển một phần sản xuất sang Mỹ, từ lĩnh vực dược phẩm đến luyện vàng. Tổng vốn đầu tư dự kiến chạm mốc 200 tỷ USD vào cuối năm 2028. Đổi lại, Thụy Sĩ giảm một số thuế nhập khẩu cho hàng hóa của Mỹ, gồm hàng công nghiệp và một số sản phẩm thủy sản, nông sản. Mục tiêu của Washington là đưa cán cân thương mại giữa hai bên về mức cân bằng vào năm 2028.

Những nỗ lực này diễn ra sau khi cuộc đàm phán trước đó đổ vỡ trong mùa hè, xuất phát từ cuộc điện đàm căng thẳng giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Thụy Sĩ Karin Keller Sutter. Khi bà Keller Sutter phản bác lập luận của ông Trump về thâm hụt thương mại, ông lập tức nâng mức thuế lên mức cao chưa từng có với một nước phát triển. Quyết định được công bố ngày 1/8, dịp Quốc khánh Thụy Sĩ.

Với nền kinh tế phụ thuộc mạnh vào xuất khẩu như Thụy Sĩ, trong đó Mỹ là một trong những thị trường lớn nhất cho đồng hồ, dược phẩm, sô cô la và máy móc chính xác, tác động của thuế quan là rất lớn. Một số công ty đã cân nhắc chuyển dây chuyền sang các nước châu Âu có mức thuế thấp hơn.

Khủng hoảng còn tạo ra tranh luận trong nước về truyền thống trung lập của Thụy Sĩ và khả năng nước này nên xích lại gần Liên minh châu Âu, nơi đã được hưởng mức thuế ưu đãi 15%.

Sau cuộc điện đàm, Tổng thống Keller Sutter và Bộ trưởng Kinh tế Guy Parmelin vội vàng sang Washington, nhưng chuyến đi thất bại. Họ chỉ được gặp Ngoại trưởng Marco Rubio, người không phụ trách lĩnh vực thương mại.

Bà Karin Keller-Sutter đến Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington, DC, vào ngày 6/8. Ảnh: Bloomberg.

Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ sau đó cảnh báo triển vọng kinh tế xấu đi. Xuất khẩu giảm rõ rệt, nhất là đồng hồ vào Mỹ. Các nhà kinh tế hạ dự báo tăng trưởng xuống dưới một phần trăm.

Giới doanh nghiệp lúc này đã tăng tốc chiến dịch của họ. Tại giải Mỹ Mở rộng, Dufour ngồi cùng Tổng thống Trump, Jared Kushner và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

Tại sự kiện, Tổng thống đã hỏi đùa rằng liệu ông có được mời nếu không có thuế quan hay không, theo tường thuật của Rolex trong thư phản hồi gửi Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của bang Massachusetts. Bà Warren đã chất vấn công ty liệu họ có đang tìm cách xin miễn trừ thuế quan cho sản phẩm của mình hay không. Rolex phủ nhận, cho biết tại sự kiện không diễn ra cuộc thảo luận nào mang tính thực chất về thuế quan.

Nhưng dù vậy, Tổng thống Trump cũng đã rời sự kiện với một số quà tặng như áo len golf và áo gilet thể thao. Một số đặc vụ Mật vụ nhận mũ lưỡi trai Rolex, theo lá thư.

Chiến dịch vận động của giới doanh nghiệp lên đến đỉnh điểm vào ngày 4/11 trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục. Ngoài Dufour, đoàn còn có Alfred Gantner của Partners Group và Marwan Shakarchi của MKS.

Công nhân đang lắp ráp máy pha cà phê cho Starbucks tại nhà máy Thermoplan ở Weggis, Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters.

Thỏi vàng họ tặng được khắc số 45 và 47, tượng trưng cho hai nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. Theo nguồn thạo tin, cả thỏi vàng và đồng hồ để bàn đều được Nhà Trắng phê duyệt và sẽ được lưu giữ trong thư viện tổng thống của ông Trump.

Buổi trao đổi diễn ra thân mật. Nhóm lãnh đạo doanh nghiệp trình bày tác động tiêu cực của thuế quan lên hoạt động kinh doanh và đề xuất các cơ hội đầu tư tại Mỹ cũng như khả năng mở rộng tiếp cận thị trường Thụy Sĩ cho doanh nghiệp Mỹ. Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp, họ nói rằng không đàm phán với ông Trump mà chỉ “ủng hộ các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa hai chính phủ”.

Cuộc gặp này đã giúp thúc đẩy tiến trình chính thức. Bộ trưởng Kinh tế Parmelin bay tới Washington trong tuần này và hoàn tất các điều khoản cuối cùng, giúp các doanh nghiệp Thụy Sĩ có thể thở phào nhẹ nhõm

“Thermoplan và toàn bộ ngành xuất khẩu của Thụy Sĩ sẽ có thể cạnh tranh trở lại trên thị trường toàn cầu”, CEO Adrian Steiner nói. Ông đang lên kế hoạch sớm sang Mỹ với hy vọng chốt được các đơn hàng mới.