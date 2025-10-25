Lộ diện phòng khánh tiết mới của Nhà Trắng

Cánh Đông Nhà Trắng đang bị phá dỡ dù kế hoạch xây phòng khánh tiết mới trị giá 250 triệu USD chưa được đệ trình. Tổ chức Bảo tồn Di sản Quốc gia Mỹ đã gửi thư yêu cầu dừng phá dỡ.

Theo The Guardian, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận với truyền thông Mỹ rằng cánh Đông của Nhà Trắng sẽ tiếp tục bị phá dỡ trong vài ngày tới. Dù vậy, chính quyền Nhà Trắng vẫn chưa nộp hồ sơ kế hoạch xây dựng phòng khánh tiết mới lên cơ quan liên bang phụ trách giám sát các công trình công cộng.

Thiết kế của phòng khánh tiết sắp được xây dựng. Ảnh: White House.

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump được hỏi ông nghĩ thế nào về phản ứng ngỡ ngàng của công chúng khi cánh Đông Nhà Trắng bị dỡ bỏ. Đáp lại, ông Trump cho rằng khu vực này vốn chỉ là “một tòa nhà nhỏ, khá tách biệt, không được coi là quan trọng”.

“Thay vì để cấu trúc cũ làm tổn hại đến công trình mới đắt giá và tuyệt đẹp, chúng tôi buộc phải dỡ bỏ cấu trúc cũ để làm lại cho đúng cách”, ông Trump nói.

Ông Trump giới thiệu tới các phóng viên mô hình phòng khánh tiết mới có diện tích hơn 8.000 m2. Theo đó, một cây cầu kính sẽ nối liền Nhà Trắng với phòng khánh tiết mới. Ông Trump khẳng định đây sẽ là “phòng khiêu vũ sang trọng nhất từng được xây dựng”. Chi phí xây dựng được ông và một vài người bạn chi trả hoàn toàn.

Bản phối cảnh phòng khánh tiết của Nhà Trắng. Ảnh: The White House

Theo tờ New York Times, một quan chức cấp cao trong chính quyền Nhà Trắng cho biết toàn bộ cánh Đông sẽ bị phá bỏ, việc phá dỡ sẽ hoàn tất vào cuối tuần này. Hai quan chức khác cũng xác nhận thông tin tương tự với NBC News.

Ngày 21/10, Nhà Trắng thông báo với hãng tin Reuters rằng hồ sơ thiết kế khánh tiết vũ sẽ sớm được gửi tới Ủy ban Quy hoạch Thủ đô Quốc gia (NCPC). Cơ quan này chuyên phê duyệt và giám sát việc xây dựng các công trình liên bang. Tuy nhiên, việc phá dỡ đã sớm được tiến hành.

Trước sự quan tâm của truyền thông và công chúng, các quan chức Nhà Trắng khẳng định việc phá dỡ không cần sự phê chuẩn của ủy ban, chỉ giai đoạn xây mới mới cần giấy phép.

Cánh Đông Nhà Trắng sau khi bị phá dỡ. Ảnh: Planet Labs PBC.

Ông Will Scharf - người phụ trách kế hoạch xây phòng khánh tiết, đồng thời là thư ký phụ trách nhân sự tại Nhà Trắng - cho biết có sự khác biệt giữa phá dỡ và xây mới. Ủy ban Quy hoạch Thủ đô Quốc gia chỉ giám sát phần xây mới.

Tuy nhiên, ngày 21/10, Tổ chức Bảo tồn Di sản Quốc gia Mỹ đã gửi thư yêu cầu Nhà Trắng tạm dừng phá dỡ bởi đúng theo luật, kế hoạch phá dỡ cũng cần được công khai lấy ý kiến.

“Chúng tôi lo ngại rằng công trình mới sẽ lấn át cấu trúc nguyên bản của Nhà Trắng, phá vỡ sự cân bằng cổ điển giữa hai cánh Đông và Tây”, Tổ chức Bảo tồn Di sản Quốc gia Mỹ cảnh báo trong thư.

Giữa làn sóng chỉ trích, ngày 21/10, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói trên Fox News rằng “nhiều người đang tỏ ra phẫn nộ một cách giả tạo”.

“Nhiều vị Tổng thống Mỹ từng mơ về việc mở rộng Nhà Trắng, nhưng chỉ có Tổng thống Trump làm được. Nhìn rộng ra, ông Trump tái đắc cử và trở lại Nhà Trắng bởi ông ấy rất giỏi trong việc xây dựng và kiến tạo”, bà Leavitt nói.

Tuy nhiên, truyền thông Mỹ chỉ ra rằng ông Trump từng cam kết việc xây phòng khánh tiết sẽ không làm ảnh hưởng đến cấu trúc vốn có của Nhà Trắng.