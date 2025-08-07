Tổng thống Zelensky đề xuất gặp trực tiếp Tổng thống Putin

Ngày 7/8, Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi tổ chức một cuộc gặp mặt trực tiếp với người đồng cấp Liên bang Nga Putin nhằm chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi tổ chức một cuộc gặp mặt trực tiếp với người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Trước đó một ngày, Tổng thống Trump ca ngợi các cuộc đàm phán giữa đặc phái viên Steve Witkoff và Tổng thống Putin là "rất hiệu quả". Tuy nhiên, các quan chức Mỹ vẫn tuyên bố sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các đối tác thương mại của Moscow.

Theo hãng tin AFP, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ trong ngày 6/8. Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng tham gia cuộc gọi.

“Chúng tôi ở Ukraine đã nhiều lần nhấn mạnh rằng việc tìm ra các giải pháp thực sự hiệu quả chỉ có thể diễn ra ở cấp độ lãnh đạo. Cần xác định thời điểm cho một cuộc gặp như vậy và phạm vi các vấn đề cần được giải quyết", ông Zelensky viết trên mạng xã hội.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin (trái) trong cuộc gặp ông Steve Witkoff (phải), Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Điện Kremlin, Moskva ngày 6/8. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN.

Cùng ngày, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông dự kiến tiến hành các cuộc điện đàm cấp cố vấn an ninh quốc gia với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, cũng như các quan chức Pháp và Italy.

“Điều quan trọng nhất là Nga phải thực hiện các bước thực chất để chấm dứt hành vi hiện tại”, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Trong một diễn biến liên quan, sau chuyến thăm Moskva của đặc phái viên Witkoff, Tổng thống Trump cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky có thể diễn ra “rất sớm”.

“Có triển vọng rất tốt rằng họ sẽ gặp nhau. Chúng tôi chưa xác định địa điểm, nhưng đã có những cuộc trao đổi rất hiệu quả với Tổng thống Putin hôm nay. Khả năng cao cuộc gặp sẽ diễn ra trong thời gian rất gần", ông Trump trả lời khi được phóng viên tại Phòng Bầu dục hỏi về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine.

Trước đó, trong phát biểu trên kênh Fox Business, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định nếu lập trường của Nga và Ukraine có thể thu hẹp khác biệt, một hội nghị thượng đỉnh ba bên có thể được tổ chức.

Về phần mình, Điện Kremlin ngày 7/8 cho biết một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã được hai bên nhất trí tổ chức trong những ngày tới, trong bối cảnh một cuộc khảo sát mới của Gallup cho thấy người dân Ukraine ngày càng mong muốn có giải pháp để chấm dứt cuộc chiến chống lại chiến dịch quân sự của Nga.

Cố vấn đối ngoại của Tổng thống Putin ông Yuri Ushakov cho biết hai bên đang phối hợp sắp xếp cuộc gặp, trong đó địa điểm đã được thống nhất và sẽ được công bố sau.

Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Putin và ông Trump kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền hồi đầu năm nay. Cuộc gặp được kỳ vọng là một dấu mốc quan trọng trong cuộc xung đột kéo dài hơn ba năm, dù giới quan sát cảnh báo rằng chưa có gì đảm bảo sự kiện này sẽ dẫn đến chấm dứt giao tranh, khi Nga và Ukraine vẫn tồn tại nhiều bất đồng về các điều kiện hòa bình.