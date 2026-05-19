Ông Trump hoãn kế hoạch tấn công Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã phê duyệt đợt tấn công mới nhằm vào Iran trong ngày 19/5, song quyết định được hoãn vào phút chót.

Ông Trump tuyên bố hoãn kế hoạch không kích Iran trong ngày 19/5. Ảnh: Reuters.

Theo New York Times, Tổng thống Trump đưa ra quyết định này sau khi lãnh đạo 3 quốc gia Vùng Vịnh gồm Qatar, Saudi Arabia và UAE đề nghị Mỹ dành thêm thời gian cho đàm phán hạt nhân.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 18/5, Tổng thống Mỹ cho biết ông yêu cầu các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ tạm thời không triển khai cuộc tấn công như đã dự kiến tiến hành trong ngày 19/5.

Tổng thống Mỹ không nêu rõ các mục tiêu dự kiến bị tấn công trong kế hoạch ngày 19/5, song các quan chức cho biết quân đội Mỹ đã xây dựng nhiều phương án, trong đó có khả năng tập kích các cơ sở tên lửa đạn đạo của Iran.

Hiện ông Trump vẫn chỉ đạo quân đội Mỹ chuẩn bị sẵn sàng cho “cuộc tấn công toàn diện quy mô lớn nhằm vào Iran, nếu không đạt được thỏa thuận chấp nhận được”.

Trong nhiều tuần qua, ông Trump liên tục công khai đe dọa nối lại các đợt không kích nhằm vào Iran, trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài và rơi vào thế bế tắc. Trước đó, ông Trump từng tuyên bố sẽ kết thúc chiến sự Iran trong 6 tuần, dù vậy, cuộc chiến đã kéo dài hơn hai tháng.

Một số quan chức quân đội Mỹ nhận định với New York Times rằng Iran cho thấy khả năng chống chịu lớn, cũng như năng lực gây thiệt hại đáng kể đối với khu vực và kinh tế toàn cầu.

Vì vậy, dù liên tục đưa ra tuyên bố cứng rắn trong những ngày gần đây, song ông Trump vẫn rút lại kế hoạch không kích mới nhất. Động thái nối lại các cuộc không kích có thể kéo Mỹ quay trở lại cuộc chiến tốn kém và không được lòng dư luận Mỹ.

Giải pháp hiện tại vẫn là ưu tiên ngoại giao, ông Trump tiếp tục dành thêm thời gian cho Iran và các nước trung gian đàm phán, trong lúc tiến trình thương lượng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và vấn đề tại eo biển Hormuz vẫn đình trệ.

Ông Trump được cho là đã bác bỏ nhiều đề xuất từ phía Iran, đồng thời yêu cầu Tehran nhượng bộ trong vấn đề chương trình hạt nhân.

Ông Trump hiện tiếp tục nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào đạt được cũng phải ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những trở ngại lớn nhất khiến Washington và Tehran chưa thể đạt đồng thuận trong đàm phán.

Cuộc khảo sát mới nhất của New York Times cho thấy 64% cử tri Mỹ cho rằng quyết định đưa Mỹ tham chiến tại Iran là sai lầm. Đa số người được hỏi cũng bày tỏ không hài lòng về chi phí kinh tế Mỹ phải chi ra trong cuộc xung đột.

Iran đang vận hành các ki-ốt nhỏ trên đường phố hướng dẫn người dân cách sử dụng súng, nhằm chuẩn bị tâm lý cho người dân trước khả năng chiến sự nối lại. Ảnh: Reuters.

Theo một quan chức quân đội Mỹ, Iran đã tận dụng khoảng thời gian ngừng bắn kéo dài một tháng để khôi phục nhiều căn cứ lưu trữ và phóng tên lửa đạn đạo từng bị đánh bom, nhằm chuẩn bị cho khả năng giao tranh tái diễn.

Nguồn tin này cho biết nhiều tên lửa đạn đạo của Iran được triển khai từ các hang ngầm sâu dưới lòng đất và các cơ sở xây bên trong núi đá granite. Đây là những vị trí rất khó bị phá hủy bởi các cuộc không kích.

Vì vậy, quân đội Mỹ từng chủ yếu tập trung đánh sập các lối vào, để khiến các căn cứ tên lửa bị chôn vùi thay vì việc phá hủy hoàn toàn căn cứ. Hiện Iran được cho là đã khai thông phần lớn số căn cứ từng bị đánh sập cửa hầm.

Quan chức quân sự Mỹ cũng cho biết các chỉ huy Iran đã nghiên cứu kỹ quy luật hoạt động của chiến đấu cơ Mỹ. Việc một tiêm kích F-15E và một chiếc F-35 trúng hỏa lực phòng không của Iran cho thấy chiến thuật bay của Mỹ đã trở nên dễ đoán.

Quan chức này nhận định sau 5 tuần ném bom dữ dội, dù Mỹ đã loại khỏi vòng chiến đấu nhiều lãnh đạo và chỉ huy của Iran, nhưng cuộc chiến cũng khiến Tehran trở thành đối thủ cứng rắn hơn.