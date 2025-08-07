Nga vừa lấy lòng Mỹ, vừa xốc tới trên chiến trường Ukraine

Nhà lãnh đạo Nga Putin nhận thức rõ cơn tức giận và tối hậu thư do ông Trump đưa ra, ông Putin vẫn tìm cách lấy lòng Mỹ nhưng mục tiêu hàng đầu của ông không phải là vậy. Trên chiến trường Ukraine, quân đội Nga vẫn xốc tới không ngừng.

Hỏa lực lựu pháo Nga. Ảnh: TASS.

Sách lược vừa đánh vừa đàm

Ít khả năng Tổng thống Nga Putin sẽ lùi bước trước tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Trump sẽ hết hạn với ngày 8/8/2025 với các lệnh trừng phạt nặng nề, theo các nguồn tin gần gũi với điện Kremlin. Theo đó, ông Putin dự kiến sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu chiếm trọn vẹn 4 tỉnh Ukraine.

Trước đó, ông Trump đe dọa áp các lệnh trừng phạt mới lên Nga cùng với thuế quan 100% lên các nước mua dầu của Nga, trong đó lớn nhất là Ấn Độ và Trung Quốc, trừ phi ông Putin đồng ý đình chiến tại Ukraine.

Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Nga không muốn khiến ông Trump tức giận. Một nguồn tin nói rằng cá nhân ông Putin quan ngại về sự xấu đi gần đây trong quan hệ Nga - Mỹ. Tổng thống Putin vẫn nuôi hy vọng Nga một lần nữa có thể làm bạn với Mỹ và giao thương với phương Tây. Nguồn tin này cho biết, ông Putin “lo lắng” về cơn tức giận của Tổng thống Trump.

Tiến trình đàm phán hiện nay, trong đó các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã gặp gỡ 3 lần kể từ tháng 5/2025, là một nỗ lực của Moscow thuyết phục ông Trump rằng Tổng thống Putin không bác bỏ hòa bình, theo một nguồn tin.

Nga tuyên bố họ nghiêm túc trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình dài lâu thông qua đàm phán nhưng tiến trình này phức tạp do quan điểm hai bên quá khác biệt.

Yêu sách của Nga là Ukraine rút quân hoàn toàn khỏi 4 tỉnh Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson, đồng thời Kyiv chấp nhận vị thế trung lập và thu hẹp quy mô quân đội. Phía Ukraine đã bác bỏ các yêu sách này.

Ông Putin nhận thức rằng ông vẫn có cơ hội cải thiện quan hệ với Mỹ và phương Tây, nhưng đối với ông, mục tiêu tại Ukraine vẫn chiếm vị trí hàng đầu, đó là kiểm soát hoàn toàn 4 tỉnh trên mà hồi năm 2022 Nga đã tuyên bố sáp nhập. Theo một nguồn tin, sau khi đạt mục tiêu này, ông Putin mới tính đến thỏa thuận hòa bình.

Giới quan sát cho rằng quyết tâm xung trận của ông Putin dựa trên niềm tin Nga đang giành chiến thắng và sự hoài nghi hiệu quả của các lệnh trừng phạt mới từ Mỹ.

James Rodgers - tác giả cuốn sách “The Return of Russia” (Sự trở lại của nước Nga), viết: “Nếu ông Putin có khả năng chiếm đầy đủ 4 tỉnh mà ông tuyên là thuộc về Nga, ông có thể tuyên bố xung đột tại Ukraine đã đạt các mục tiêu do ông đề ra”.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Trump, Steve Witkoff, đã tới Moscow (Nga) vào ngày 6/8 và có mặt ở khu vực điện Kremlin - đây là dấu hiệu hai bên đang nỗ lực đạt một thỏa thuận ngay trước khi tối hậu thư của ông Trump hết hạn. Trước đó, hai bên đã leo thang trong các tuyên bố về nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

Nhà phân tích người Áo, Gerhard Mangott, cho rằng hai bên ít có khả năng sẽ thỏa hiệp với nhau và ông Trump sẽ rơi vào thế chịu áp lực phải làm những gì ông đã tuyên bố, đó là nâng thuế quan đối với tất cả những nước mua dầu khí từ Nga.

Sợi chỉ đỏ trong chính sách của Putin

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko tuần trước kêu gọi thế giới đáp trả Nga bằng “áp lực tối đa” sau khi Nga mở cuộc không kích dữ dội vào thủ đô Kyiv, gây nhiều thương vong.

Tuy nhiên, trên chiến trường, các lực lượng Nga tiếp tục xốc tới, gia tăng áp lực lên quân đội Ukraine. Do vậy, giới quan sát cho rằng Tổng thống Putin chưa cho rằng hiện nay là lúc để ngưng chiến. Theo nguồn tin của Reuters, cả người dân Nga lẫn quân đội Nga không rõ liệu ông Putin có quyết định sẽ dừng cuộc chiến hay không.

Tác giả Rodgers nhận định, Tổng thống Putin đã đầu tư cả danh tiếng chính trị và di sản của mình vào “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine.

Ông Rodgers nói: “Từ những bài viết và phát ngôn trước đó của ông ấy, chúng ta biết được rằng ông ấy xem mình là một phần trong truyền thống kiên cường đối đầu với phương Tây và phần còn lại của thế giới nhằm bảo vệ các lợi ích của nước Nga”.

Trong khi đó, nguồn tin khác viết: Nhà lãnh đạo Kremlin đánh giá cao mối quan hệ với ông Trump và không muốn làm phật lòng ông ấy. Thế nhưng ông Putin có một ưu tiên hàng đầu và ông ấy không thể ngưng chiến chỉ vì ông Trump muốn thế.

Nga dường như không thấy có logic nào trong việc phải dừng hoạt động quân sự vào lúc này, trong chiến dịch tiến công mùa hè 2025 khi họ đang nắm lợi thế tổng thể.

Trong 3 tháng qua, Ukraine hứng chịu một số trong những tổn thất lãnh thổ lớn nhất của năm 2025, bao gồm 502km2 vào tháng 7, theo Nhóm Black Bird - một trung tâm phân tích quân sự có trụ sở ở Phần Lan. Tổng cộng cho đến lúc này, Nga chiếm khoảng 1/5 diện tích lãnh thổ Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga đã thông báo cho ông Putin rằng mặt trận Ukraine sẽ tan rã trong 2 hoặc 3 tháng nữa, theo một nguồn tin của Reuters.

Năng lực tiến hành chiến tranh của Nga đã không bị cản trở đáng kể nhờ vào sự hỗ trợ của Triều Tiên về mặt đạn dược cũng như việc nhập các thiết bị lưỡng dụng từ Trung Quốc. Bản thân Tổng thống Trump đã thừa nhận rằng Nga có kỹ năng tốt trong việc né tránh các đòn trừng phạt của phương Tây.