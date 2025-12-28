Châu Á năm 2025 qua ảnh

Người dân Jakarta, Indonesia chào đón năm mới 2025, ngày 1/1.

Những đứa trẻ chơi đùa tại chùa Thiên Hậu ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) trước thềm Tết Âm lịch 2025, ngày 22/1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại phiên khai mạc kỳ họp thứ ba Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân toàn quốc, ngày 4/3.

Một bức tượng Phật bị phá hủy tại cố đô Amarapura, Myanmar sau một trận động đất, ngày 4/4.

Lễ hội té nước nhân dịp tết Songkran tại thủ đô Bangkok, Thái Lan , ngày 14/4.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30/4.

Ứng viên đảng Dân chủ Lee Jae Myung cùng những người ủng hộ ăn mừng thắng cử tổng thống Hàn Quốc , ngày 4/6. Trước đó, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã bị bãi nhiệm sau khi cố gắng áp đặt lệnh thiết quân luật bất thành cuối năm 2024.

Người biểu tình Thái Lan đòi Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra từ chức sau khi xuất hiện nội dung cuộc gọi nhạy cảm giữa bà và cựu Thủ tướng Campuchia , ngày 28/6. Bà Paetongtarn sau đó đã bị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm.

Pháo binh Thái Lan tại tỉnh Surin khai hỏa trong xung đột với Campuchia, ngày 25/7.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim (giữa), quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai (phải) và Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) bắt tay sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Putrajaya, Malaysia ngày 28/7. Tuy nhiên xung đột sau đó bùng phát trở lại.

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát tại Jakarta, Indonesia ngày 28/8.

Một người biểu tình bên cung điện Singha Durbar tại thủ đô Kathmandu, Nepal ngày 9/9. Làn sóng biểu tình tại Nepal đã buộc Thủ tướng K.P. Sharma Oli từ chức cùng ngày.

Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Mỹ Donald Trump trên tàu sân bay George Washington trong chuyến thăm của ông Trump tới Nhật Bản, ngày 28/10. Bà Takaichi được kỳ vọng duy trì mối quan hệ tốt với ông Trump giống như cố Thủ tướng Shinzo Abe.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp mặt bên lề Hội nghị Cấp cao APEC tại Busan, Hàn Quốc, ngày 30/10. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1.

Chồng một người nhà nạn nhân trong vụ cháy chung cư Hoằng Phúc Uyển, Hong Kong , ngày 26/11. Vụ cháy đã khiến ít nhất 161 người thiệt mạng.

Người dân tưng bừng đón Giáng sinh tại Jakarta, Indonesia, ngày 23/12/2025.

