Tổng thống Trump yêu cầu Israel và Iran ngừng bắn ngay lập tức

Ông Trump kêu gọi chấm dứt ngay vòng trả đũa giữa Israel và Iran khi căng thẳng leo thang đe dọa phá vỡ lệnh ngừng bắn và làm chao đảo tiến trình đàm phán hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

“Israel và Iran phải lập tức ngừng ‘nổ súng’. Tổng thống Donald J. Trump”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào sáng sớm 8/6 (giờ địa phương).

Theo một quan chức Mỹ, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Trump đã đề nghị nhà lãnh đạo Israel tạm dừng kế hoạch tiến hành các đòn trả đũa nhằm vào Iran, CNN cho biết

Những ngày gần đây, Israel và Iran liên tục thực hiện các cuộc tấn công qua lại với cường độ được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong nhiều tháng qua. Trước đó, ông Trump cũng từng thúc giục ông Netanyahu không đáp trả các hành động quân sự của Tehran nhằm tránh làm leo thang căng thẳng.

Tổng thống Mỹ cho biết Israel và Iran đang hướng tới một “lệnh ngừng bắn ngay lập tức”, dù các cuộc tấn công mới đã khiến thỏa thuận đình chiến vốn đã rất mong manh đối mặt nguy cơ sụp đổ.

“Các cuộc đàm phán cuối cùng về hòa bình vẫn đang được tiến hành, trừ khi bị cản trở bởi sự thiếu hiểu biết hoặc những hành động ngớ ngẩn”, ông Trump viết trên Truth Social.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh các biện pháp phong tỏa hiện nay sẽ tiếp tục được duy trì đầy đủ cho đến khi một “thỏa thuận cuối cùng” được hoàn tất, đồng thời bày tỏ tin tưởng tiến trình này sẽ sớm đạt được kết quả.

Trong nhiều tuần qua, ông Trump liên tục phát tín hiệu rằng một thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt cuộc chiến đang đến rất gần. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có bước đột phá cụ thể nào được công bố.

Iran tấn công căn cứ Không quân Israel Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tung video tấn công căn cứ không quân ở miền Bắc Israel đêm 7/6.

Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời một nguồn tin quân sự cho biết Tehran đã chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc chiến kéo dài với Israel cũng như các của Mỹ trong khu vực.

“Nếu Israel và Mỹ cho rằng họ có thể sử dụng chiến lược ‘căng thẳng có kiểm soát’ để khiến Iran và Trục Kháng chiến trở nên dễ đoán hoặc hạn chế cách thức đáp trả của Iran, thì đó là một sai lầm nghiêm trọng”, nguồn tin này tuyên bố.

Nguồn tin quân sự Iran cũng cảnh báo Tehran sẽ tiếp tục nâng mức độ đối đầu trong thời gian tới và cho rằng những tính toán của Israel và Mỹ về khả năng phản ứng của Iran là hoàn toàn sai lầm.

Về phía Israel, một quan chức quân đội nước này cho biết Tel Aviv đang chuẩn bị cho ít nhất vài ngày giao tranh nữa với Iran, đồng thời không loại trừ khả năng chiến dịch quân sự có thể kéo dài lâu hơn dự kiến.