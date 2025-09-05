Tổng thống Trump gây sức ép với Nga và Trung Quốc

Ngày 4/9, Tổng thống Mỹ Trump yêu cầu EU phải ngừng mua dầu của Nga, đồng thời gây áp lực kinh tế để Trung Quốc nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột Ukraine, theo một quan chức của Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Economist.

Tổng thống Trump đưa ra yêu cầu trên trong cuộc gọi cho Tổng thống Ukraine Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu dự họp “Coalition of the Willing” - một nhóm các đồng minh của Ukraine cố gắng chấm dứt chiến tranh và bảo đảm an ninh cho Ukraine trước các cuộc tấn công trong tương lai.

Sau cuộc gọi này, Tổng thống Pháp Macron cho biết 26 nước EU đã hứa hẹn đóng góp cho lực lượng gìn giữ hòa bình nếu hai bên đạt được một lệnh ngừng bắn.

Hôm 4/9, Tổng thống Macron thừa nhận rằng bên cạnh củng cố lực lượng vũ trang Ukraine, triển khai binh sĩ châu Âu tới Ukraine thì nhân tố thứ 3 để bảo đảm an ninh cho Ukraine sẽ là một “mạng lưới an toàn của Mỹ”.

Ông Trump hiện rất không hài lòng với thực trạng không có tiến bộ nào trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình cho Ukraine. Ông đang suy tính về cách trung gian cho một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Nga và Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, “nền kinh tế Nga đang bị gây sức ép và tất cả những nước giao thương với Nga cũng bị gây sức ép. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều này”.