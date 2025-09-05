Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng thống Trump gây sức ép với Nga và Trung Quốc

  • Thứ sáu, 5/9/2025 19:12 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Ngày 4/9, Tổng thống Mỹ Trump yêu cầu EU phải ngừng mua dầu của Nga, đồng thời gây áp lực kinh tế để Trung Quốc nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột Ukraine, theo một quan chức của Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Economist.

Tổng thống Trump đưa ra yêu cầu trên trong cuộc gọi cho Tổng thống Ukraine Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu dự họp “Coalition of the Willing” - một nhóm các đồng minh của Ukraine cố gắng chấm dứt chiến tranh và bảo đảm an ninh cho Ukraine trước các cuộc tấn công trong tương lai.

Sau cuộc gọi này, Tổng thống Pháp Macron cho biết 26 nước EU đã hứa hẹn đóng góp cho lực lượng gìn giữ hòa bình nếu hai bên đạt được một lệnh ngừng bắn.

Hôm 4/9, Tổng thống Macron thừa nhận rằng bên cạnh củng cố lực lượng vũ trang Ukraine, triển khai binh sĩ châu Âu tới Ukraine thì nhân tố thứ 3 để bảo đảm an ninh cho Ukraine sẽ là một “mạng lưới an toàn của Mỹ”.

Ông Trump hiện rất không hài lòng với thực trạng không có tiến bộ nào trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình cho Ukraine. Ông đang suy tính về cách trung gian cho một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Nga và Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, “nền kinh tế Nga đang bị gây sức ép và tất cả những nước giao thương với Nga cũng bị gây sức ép. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều này”.

TT Trump cam kết theo đuổi thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine

Tổng thống Donald Trump khẳng định ông vẫn theo đuổi một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, dù viễn cảnh về cuộc đối thoại trực tiếp giữa 2 nhà lãnh đạo vẫn còn xa vời.

28:1660 hôm qua

Chuyên gia: Cuộc gặp Nga-Trung cho thấy trật tự đa cực đang hình thành

Chuyên gia nhận định cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc tại Bắc Kinh là minh chứng rõ ràng cho sự hình thành của một thế giới đa cực, trong bối cảnh quan hệ quốc tế đang chứng kiến những chuyển động sâu sắc.

34:2058 hôm qua

Ông Trump 'gửi lời chúc' đến Chủ tịch Tập Cận Bình

Trên mạng xã hội, ông Trump "gửi lời chúc mừng" đến Chủ tịch Tập Cận Bình và người dân Trung Quốc, đồng thời "gửi lời chào" đến Tổng thống Nga Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

10:08 3/9/2025

Nghệ thuật đàm phán "phủ đầu" của Donald Trump

Nhiều năm về trước, ông Donald Trump từng là tác giả sách, đồng tác giả cuốn The Art of the Deal năm 1987 (xuất bản tiếng Việt với tên Nghệ thuật đàm phán).

Cuốn sách kể chi tiết về thời thơ ấu và các giao dịch bất động sản của Trump cùng với những lời khuyên kinh doanh ngắn gọn. Tác phẩm cũng cho thấy nhiều chiến thuật được ông Trump thực hiện trong các hành động thuế quan gần đây.

https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-trump-gay-suc-ep-voi-nga-va-trung-quoc-de-cham-dut-xung-dot-ukraine-post1227818.vov

Trung Hiếu/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Emmanuel Macron

    Emmanuel Macron

    Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron tổng thống nước Pháp từ năm 2017 với 66,1% phiếu bầu ở vòng hai. Ở tuổi 39, ông trở thành tổng thống Pháp trẻ nhất trong lịch sử. Trước đây ông từng là Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số từ năm 2014 đến năm 2016.

    • Ngày sinh: 21/12/1977
    • Nơi sinh: Amiens, Pháp
    • Vợ: Brigitte Trogneux

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

