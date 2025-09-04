TT Trump cam kết theo đuổi thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine

Tổng thống Donald Trump khẳng định ông vẫn theo đuổi một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, dù viễn cảnh về cuộc đối thoại trực tiếp giữa 2 nhà lãnh đạo vẫn còn xa vời.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay nhau trong buổi họp báo sau cuộc gặp tại hội nghị thượng đỉnh Alaska, ngày 15/8/2025. Ảnh: Reuters.

Ngày 4/9, Tổng thống Mỹ trả lời CBS News trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại: “Tôi có theo dõi, tôi có nhìn thấy và tôi đã nói chuyện với cả Tổng thống Putin lẫn Tổng thống Zelensky. Dù chưa phải lúc nhưng chắc chắn sẽ có bước tiến”.

Ông Trump nói rằng ông đã theo dõi sát sao cách hai nhà lãnh đạo xử lý tình thế và thường xuyên trao đổi trực tiếp với họ. Ông còn bày tỏ sự bất bình trước cảnh đổ máu và sẽ tiếp tục thúc đẩy thỏa thuận hòa bình.

“Nhiều dân tộc đánh nhau lâu đến mức họ không còn nghĩ đến hòa bình, coi chiến tranh như một phần cuộc sống. Nhưng khi tôi đưa họ ngồi lại, tôi có thể thuyết phục họ rằng đã đến lúc chấm dứt. Họ đã mất quá nhiều mạng người rồi,” ông nói.

Ông Trump cho biết ông từng nghĩ xung đột Nga - Ukraine sẽ dễ giải quyết hơn so với nhiều cuộc chiến khác, nhưng thực tế lại phức tạp hơn ông dự đoán. Ông thừa nhận từng tự tin có thể kết thúc nhanh chóng cuộc xung đột này khi nhậm chức, nhưng sau đó thất vọng vì đến nay vẫn chưa có hồi kết.

Tổng thống Mỹ còn nói ông đã theo dõi “buổi lễ tuyệt đẹp” ở Trung Quốc vào ngày 3/9, nơi ông Putin xuất hiện cùng Chủ tịch Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ông nói: “Quan hệ của tôi với tất cả họ đều tốt. Chúng ta sẽ sớm biết nó tốt đến đâu trong một hai tuần tới”.

Ông Trump dự định tổ chức các cuộc trao đổi về chiến sự Ukraine trong vài ngày tới, sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska với Putin không mang lại đột phá. Quan chức Nhà Trắng cho hay Tổng thống Trump dự kiến điện đàm với ông Zelenskyy vào ngày 4/9.

Cùng ngày, Tổng thống Putin nói ông sẵn sàng gặp Tổng thống Zelensky nếu cuộc gặp được chuẩn bị kỹ và mang lại kết quả cụ thể, nhưng với điều kiện nhà lãnh đạo Ukraine sang Moscow.

Ngoại trưởng Ukraine lập tức bác bỏ ý tưởng chọn Moscow làm địa điểm cho cuộc gặp này.

Khi trao đổi với CBS News, ông Trump tiết lộ cách tiếp cận của ông với các cuộc đàm phán quốc tế. Ông đưa các lãnh đạo vào cùng một phòng để họ thương lượng trực tiếp, còn ông giữ vai trò định hướng.

Trước cuộc gặp với ông Putin tại Alaska vào tháng 8, ông Trump từng nói mục tiêu của mình chỉ là “dọn đường” cho cuộc gặp tiếp theo.

Bên cạnh chiến sự Nga - Ukraine, tổng thống Mỹ cũng khẳng định ông đã góp phần chấm dứt 6 hoặc 7 cuộc xung đột trong nhiệm kỳ, và ông xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình. Tuy vậy, một số nhà phân tích cho rằng nhiều xung đột chưa thực sự kết thúc và ông Trump không giữ vai trò trung tâm.