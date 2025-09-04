Chuyên gia: Cuộc gặp Nga-Trung cho thấy trật tự đa cực đang hình thành

Chuyên gia nhận định cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc tại Bắc Kinh là minh chứng rõ ràng cho sự hình thành của một thế giới đa cực, trong bối cảnh quan hệ quốc tế đang chứng kiến những chuyển động sâu sắc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin TASS ngày 3/9, ông Messe a Tiati nhấn mạnh rằng việc Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình tiến hành hội đàm song phương ngay sau hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân mang ý nghĩa đặc biệt.

Hội nghị SCO lần này quy tụ hơn 20 nguyên thủ quốc gia, cho thấy sức hút ngày càng lớn của diễn đàn hợp tác Á - Âu, cũng như vai trò nổi bật của Nga và Trung Quốc trong việc thúc đẩy xu thế hợp tác đa cực.

Ông nhận định điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở nội dung trao đổi mà còn ở cách các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc lựa chọn ngôn từ, qua đó thể hiện sự đồng thuận cao.

Theo chuyên gia, ông Putin và ông Tập Cận Bình đang có sự phối hợp cả trong hành động lẫn tư duy, phản ánh mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng cùng chia sẻ sự hoài nghi đối với phương Tây.

Bình luận về các ý kiến từ phương Tây cho rằng Liên minh châu Âu và Mỹ đang tìm cách chia rẽ quan hệ Nga - Trung, ông Messe a Tiati phản bác và cho rằng các luận điểm đó “thiếu sự hiểu biết về lịch sử và giá trị văn hóa” của những quốc gia có nền văn minh hàng nghìn năm.

Theo ông, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ đều hành động trên nền tảng lịch sử và truyền thống sâu dày, chứ không “xoay chuyển theo ý muốn nhất thời của phương Tây”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng ngày càng nhiều quốc gia thuộc khu vực Global South (tạm dịch: Nam toàn cầu) đang xích lại gần Moskva và Bắc Kinh. Sự gắn kết này, theo ông, được xây dựng trên các nguyên tắc như tôn trọng chủ quyền, hợp tác cùng có lợi và phản đối các chính sách áp đặt.

Ông cho rằng Hội nghị SCO và các cuộc tiếp xúc tại Thiên Tân, Bắc Kinh đã cho thấy thế giới không còn vận hành theo mô hình đơn cực, mà xu thế đa cực đã trở thành hiện thực. Theo chuyên gia này, đây cũng là tín hiệu về sự suy giảm vai trò chi phối của phương Tây.

Theo hãng tin TASS, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin kéo dài bốn ngày, từ cuối tháng 8 đến ngày 3/9, theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trong hai ngày 31/8 - 1/9, ông Putin tham dự Hội đồng Nguyên thủ Quốc gia SCO tại Thiên Tân, nơi thảo luận các vấn đề an ninh, kinh tế và hợp tác khu vực.

Ngày 2/9, ông có các cuộc hội đàm song phương tại Bắc Kinh nhằm củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga - Trung. Đến ngày 3/9, nhà lãnh đạo Nga tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Nhật và kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai, với tư cách khách mời danh dự của Trung Quốc.

Các nhà phân tích nhận định chuyến đi của ông Putin, kết hợp với hội nghị SCO và các cuộc gặp gỡ song phương, là minh chứng cho sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa Nga và Trung Quốc trong bối cảnh cả hai nước đều chịu áp lực gia tăng từ phương Tây.