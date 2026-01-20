Thế giới có hơn 3.000 tỷ phú USD

Tài sản của các tỷ phú toàn cầu lập kỷ lục mới trong năm 2025, trong bối cảnh tình hình nghèo đói vẫn còn phổ biến và quyền lực chính trị của giới siêu giàu ngày càng mạnh.

Elon Musk là một trong những tỷ phú có mức tăng tài sản đáng kể trong năm 2025, nâng tổng tài sản của giới này lên mức cao chưa từng có. Ảnh: Reuters.

Một nghiên cứu mới đây của Oxfam, được công bố đúng dịp khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ, cho biết tài sản của giới tỷ phú toàn cầu đã tăng 16% trong năm 2025, lên khoảng 18.300 tỷ USD . Mức tăng này nhanh gấp 3 lần so với những năm gần đây, nối dài đà tăng 81% kể từ năm 2020 và đưa khối tài sản của các tỷ phú lên mức cao nhất trong lịch sử, theo Reuters.

Oxfam ước tính riêng trong năm 2025, các tỷ phú đã "bỏ túi" thêm khoảng 2.500 tỷ USD , tương đương với tổng tài sản mà 4,1 tỷ người nghèo nhất thế giới đang nắm giữ. Đáng chú ý, đà gia tăng này diễn ra trong bối cảnh cứ 4 người trên thế giới thì có một người phải chật vật mỗi ngày chỉ để đảm bảo bữa ăn.

Năm 2025 cũng ghi nhận nhiều cột mốc mới khi số lượng tỷ phú toàn cầu lần đầu vượt mốc 3.000 người. Trong đó, Elon Musk, Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, là cá nhân đầu tiên sở hữu tài sản ròng vượt 500 tỷ USD vào tháng 10/2025.

Theo Oxfam, các kết quả trên được tổng hợp từ nhiều công trình nghiên cứu học thuật và nguồn dữ liệu như Cơ sở dữ liệu Bất bình đẳng Thế giới và danh sách tỷ phú của Forbes. Báo cáo đồng thời chỉ ra rằng sự bùng nổ tài sản đang đi kèm với mức độ tập trung quyền lực chính trị ngày càng lớn, khi các tỷ phú có khả năng nắm giữ chức vụ chính trị cao gấp khoảng 4.000 lần so với một công dân bình thường.

Ngoài ra, báo cáo cũng nhấn mạnh ảnh hưởng ngày càng gia tăng của giới doanh nhân siêu giàu đối với cả truyền thông truyền thống lẫn truyền thông số. Theo Oxfam, các tỷ phú hiện sở hữu hơn một nửa số tập đoàn truyền thông lớn trên thế giới, với những cái tên tiêu biểu như Jeff Bezos, Elon Musk, Patrick Soon-Shiong và tỷ phú Pháp Vincent Bolloré.

Oxfam cho rằng làn sóng gia tăng tài sản gần đây có liên quan đến các chính sách dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi chính quyền nhiệm kỳ hai của ông cắt giảm thuế, giảm giám sát đối với các tập đoàn đa quốc gia và nới lỏng kiểm soát các hành vi độc quyền. Bên cạnh đó, việc định giá các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh cũng mang lại những khoản lợi nhuận lớn cho nhóm nhà đầu tư vốn đã rất giàu.

Trước thực trạng này, Amitabh Behar, Giám đốc điều hành Oxfam cảnh báo: “Khoảng cách ngày càng nới rộng giữa người giàu và phần còn lại của xã hội đang tạo ra mức thâm hụt chính trị rất nguy hiểm và không bền vững”.

Oxfam kêu gọi các chính phủ sớm triển khai các kế hoạch quốc gia nhằm giảm bất bình đẳng, áp thuế cao hơn đối với các khối tài sản cực lớn, đồng thời tăng cường các biện pháp ngăn cách giữa tiền bạc và chính trị, bao gồm siết chặt hoạt động vận động hành lang và tài trợ cho các chiến dịch tranh cử.

Hiện nay, thuế tài sản mới chỉ được áp dụng tại một số ít quốc gia như Na Uy, song nhiều nước khác, trong đó có Anh, Pháp và Italy, đã bắt đầu thảo luận các biện pháp tương tự.