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Kinh doanh

Tổng giám đốc Yeah1 lên làm chủ tịch HĐQT

  • Thứ sáu, 6/11/2026 11:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau hơn 4 năm điều hành mảng nội dung, bà Ngô Thị Vân Hạnh được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Yeah1, trong khi bà Nguyễn Thị Hà My giữ vị trí CEO.

Bà Ngô Thị Vân Hạnh, tân Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Yeah1. Ảnh: YEG.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (HoSE: YEG) vừa công bố quyết định kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao. Theo đó, bà Ngô Thị Vân Hạnh, Tổng giám đốc doanh nghiệp được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT, thay bà Lê Phương Thảo. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hà My được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc (CEO) tập đoàn.

Trong khi đó, bà Lê Phương Thảo sẽ tiếp tục tham gia HĐQT Yeah1 với vai trò Thành viên, đồng thời phụ trách định hướng phát triển hai liên doanh quốc tế SYE và MangoPlus.

Theo Yeah1, việc thay đổi nhân sự lãnh đạo nằm trong lộ trình phát triển giai đoạn 2027-2030, sau quá trình tái cấu trúc và chuyển đổi mô hình kinh doanh từ năm 2022.

Bà Ngô Thị Vân Hạnh gia nhập và trực tiếp điều hành mảng nội dung của Yeah1 từ năm 2022. Trong hơn 4 năm qua, bà Hạnh cùng bà Lê Phương Thảo dẫn dắt tập đoàn tái định vị thương hiệu, mở rộng hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa - giải trí.

Trên cương vị lãnh đạo mảng nội dung, bà Hạnh là người đứng sau nhiều chương trình truyền hình thực tế và chuỗi concert đáng chú ý của Yeah1.

Một trong những dấu ấn gần đây là chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai.

Trong giai đoạn 2027-2030, Yeah1 đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái tích hợp từ nội dung, sức ảnh hưởng đến thương mại, thay vì chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất chương trình giải trí.

Về tân Tổng giám đốc Nguyễn Thị Hà My, bà là nhân sự có hơn 15 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực truyền thông số, marketing, kinh tế nhà sáng tạo, thương mại điện tử và mô hình bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng (D2C).

Theo định hướng mới, Yeah1 sẽ tập trung vào 4 động lực tăng trưởng gồm mở rộng vòng đời khai thác thương mại của các tài sản sở hữu trí tuệ (IP) giải trí; thương mại hóa sức ảnh hưởng của nghệ sĩ và nhà sáng tạo; cung cấp giải pháp tăng trưởng cho nhãn hàng và phát triển hành trình giải trí, tương tác, tiêu dùng cho khán giả.

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Diệu Thanh

Yeah1 Yeah1 Vân Hạnh Vân Hạnh Yeah1 CEO Yeah1 Chủ tịch Yeah1

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