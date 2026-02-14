Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết cán bộ, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam

Sáng 14/2, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm chúc Tết động viên cán bộ, phóng viên, người lao động đang thực hiện nhiệm vụ trực trong dịp Tết Nguyên đán tại Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm nơi làm việc của cán bộ, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tới thăm và chúc Tết tại Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ cùng cán bộ, phóng viên, công nhân viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam những người đang canh trời, giữ sóng, giữ nhịp thông tin cho đất nước, nhận định từ những thiết bị thô sơ thời chiến đến hệ thống phát thanh hiện đại hôm nay, Đài đã không ngừng lớn mạnh.

Sóng của Đài phủ khắp đất liền, vươn ra Biển Đông, đến với bà con ngư dân, với cán bộ, chiến sĩ trên các đảo tiền tiêu, với đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới. Khi bão lũ ập đến, khi điện lưới gián đoạn, khi nhiều loại hình truyền thông khác bị mất tín hiệu, thì tiếng nói phát thanh vẫn vang lên rõ ràng, kịp thời, chính xác. Ở những “vùng lõm" thông tin, nơi hạ tầng còn hạn chế, Đài Tiếng nói Việt Nam chính là cầu nối tin cậy giữa chính quyền và nhân dân.

Nhấn mạnh, Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về công tác thông tin, tuyên truyền, Tổng Bí thư đề nghị và bày tỏ mong muốn thời gian tới Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích, nâng cao chất lượng các chương trình trên sóng phát thanh phấn đấu mỗi bản tin, chương trình thời sự phải thực sự là tiếng nói trung thực, kịp thời, nhân văn; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đặc biệt, Đài Tiếng nói Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình sản xuất từ thu thập, xử lý thông tin đến phân tích dữ liệu thính giả, cá nhân hóa nội dung; phải coi công nghệ là công cụ nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, không ngừng đổi mới để bắt kịp xu thế truyền thông hiện đại.

Một số hình ảnh tại chuyến thăm, chúc Tết của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đài Tiếng nói Việt Nam:

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động Đài Tiếng nói Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)