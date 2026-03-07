Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới sách

Học nói 'không' để thiết lập ranh giới cá nhân

  • Thứ bảy, 7/3/2026 14:08 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Giữa thời đại mà sự phản hồi nhanh được xem như thước đo của sự quan tâm, nhiều người dần đánh mất quyền được im lặng, được từ chối và được nghỉ ngơi.

cham soc ban than anh 1

Học nói “không” để thiết lập ranh giới cá nhân.

Trong thế giới hiện đại, nơi nhịp sống được đo bằng tốc độ trả lời tin nhắn và những dấu “đã xem” trên mạng xã hội, ranh giới cá nhân trở thành một khái niệm vừa quen vừa xa. Chúng ta nói nhiều về kết nối, nhưng lại ít khi được dạy cách bảo vệ không gian tinh thần của chính mình.

Không ít người bước vào các mối quan hệ từ gia đình, bạn bè đến môi trường công sở với một nỗi sợ mơ hồ: sợ bị hiểu lầm, sợ làm người khác thất vọng, sợ bị đánh giá là khó tính. Vì thế, họ chọn im lặng thay vì lên tiếng, chọn thỏa hiệp thay vì từ chối, chọn mỉm cười thay cho một giới hạn cần được xác lập rõ ràng.

Cái giá của sự “dễ thương” kéo dài không hề rẻ. Đó có thể là cảm giác cạn kiệt năng lượng sau mỗi cuộc trò chuyện, là nỗi ấm ức không gọi thành tên khi nhu cầu của mình liên tục bị xếp sau người khác, hay sâu xa hơn, là sự mơ hồ vì không biết nhu cầu thực sự của mình là gì. Khi ranh giới không được xác lập, ta dễ rơi vào trạng thái sống theo kỳ vọng của người khác hơn là sống theo giá trị của mình.

Trong cuốn sách Chăm sóc bản thân thật sự, bác sĩ tâm thần Pooja Lakshmin cho rằng: Ranh giới không phải bức tường ngăn cách ta với thế giới. Nó giống như một cánh cửa có then cài: Ta chủ động mở ra khi sẵn sàng và đóng lại khi cần nghỉ ngơi. Khi bạn nói: “Tôi không thể nhận thêm việc lúc này” hay “Tôi cần thời gian suy nghĩ trước khi trả lời”, bạn không chống đối ai cả. Bạn đang thực hành quyền tự chủ, quyền được lựa chọn điều phù hợp với sức khỏe tinh thần và năng lực của mình.

Tất nhiên, thiết lập ranh giới đòi hỏi sự can đảm. Mỗi lần nói “không”, ta phải đối diện với khả năng bị phản ứng, thậm chí bị đánh giá. Nhưng như Lakshmin phân tích, trưởng thành là chấp nhận sự khó chịu ngắn hạn để đổi lấy bình an dài hạn. Thay vì cố gắng làm hài lòng tất cả, ta học cách trung thực với chính mình. Thay vì né tránh xung đột, ta chọn giao tiếp thẳng thắn nhưng vẫn giữ sự tôn trọng.

cham soc ban than anh 2

Sách Chăm sóc bản thân thật sự. Ảnh: H.Quỳnh.

Học cách thiết lập ranh giới, suy cho cùng, là học cách nói một lời “có” sâu sắc hơn với sức khỏe tinh thần, với thời gian quý giá, với những điều thực sự quan trọng. Có lẽ ranh giới đầu tiên bạn có thể thử thiết lập không phải với người khác, mà với chính mình: Cho phép mình không phản hồi ngay lập tức, không nhận thêm một trách nhiệm khi cơ thể đã quá tải, không tiếp tục một cuộc trò chuyện khiến bạn mệt mỏi.

Hãy nhớ bình an không đến từ việc thế giới thay đổi, mà từ việc bạn biết mình đứng ở đâu trong thế giới ấy và đủ dũng khí để giữ vị trí đó. Bà nhấn mạnh: “Khi bạn sống trong những cấu trúc xã hội đang làm cho cuộc sống của bạn khó khăn hơn và buộc bạn phải đưa ra những quyết định bất khả thi về mặt đạo đức, sự tuyệt vọng mà bạn cảm nhận không phải vì bạn chưa cố gắng đủ nhiều, mà vì những hệ thống đó đã phản bội bạn. Nói cách khác, đó không phải lỗi của chúng ta”.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

7 dấu hiệu cảnh báo bạn đang 'bỏ bê' cơ thể

Khi bạn không chăm sóc tốt bản thân, cơ thể có thể phát tín hiệu cảnh báo. Chúng báo hiệu bạn cần thay đổi lối sống, chế độ dinh dưỡng hoặc nghỉ ngơi nhiều hơn.

06:32 10/6/2025

Spa xa xỉ - chăm sóc hay chiều chuộng bản thân nhất thời?

Spa xa xỉ, nghỉ dưỡng sang trọng khiến chúng ta cảm thấy tốt hơn trong chốc lát, nhưng ngay khi quay trở lại thực tế, ta vẫn tiếp tục bị mắc kẹt trong vòng xoáy kiệt sức.

19:00 7/3/2025

Bí quyết tiếp năng lượng để phụ nữ chu toàn cuộc sống

Để có thể chu toàn công việc và gia đình, đồng thời chăm sóc tốt cho bản thân, phụ nữ cần giữ nhịp sống lành mạnh, duy trì sức khỏe tốt.

10:00 27/11/2022

Quốc Khánh

chăm sóc bản thân Pooja Lakshmin ranh giới cá nhân kết nối

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý