Thải độc cơ thể, thức tỉnh tinh thần

Việc thải độc thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và nuôi dưỡng một cơ thể khỏe mạnh. Cuốn sách này đem đến những kiến thức bổ ích liên quan đến quá trình thải độc và điều hòa cơ thể, giúp chúng ta phòng nhiều bệnh tật.

Sai lầm nhiều người mắc phải khi uống trà

  • Thứ bảy, 7/3/2026 15:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Trà là loại thức uống quen thuộc thế nhưng nhiều người vẫn mắc sai lầm khi uống nó hàng ngày. Uống trà đặc vào buổi tối, uống trà ngay sau khi ăn đều không có lợi cho sức khỏe.

Uống trà ngay sau bữa ăn là sai lầm nhiều người thường mắc phải. Ảnh minh họa: PN&GĐ.

Trà là một loại thức uống lâu đời, được ưa chuộng ở nhiều nơi trên thế giới. Uống trà đúng cách sẽ mang tới nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ngược lại, nhiều sai lầm trong khâu pha chế và bảo quản trà khiến thức uống này gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Sau đây là một số sai lầm nhiều người mắc phải khi uống trà.

Pha trà sai cách

Không nên ủ trà quá lâu vì nếu làm vậy, các chất có lợi như polyphenol và hợp chất tạo mùi trong trà có khả năng bị oxy hóa, không chỉ dẫn đến trà xỉn màu, mất ngon, mà còn khiến trà giảm giá trị dinh dưỡng, dễ bị hỏng bởi môi trường xung quanh, không tốt cho sức khỏe.

Không nên tái sử dụng trà quá nhiều lần. Theo nghiên cứu, lần pha trà đầu tiên chứa 50% tổng lượng nước chiết xuất, lần thứ hai chứa 30%, lần thứ ba khoảng 10% và thứ tư chỉ còn 1-3%. Vì vậy, sau khi pha 3-4 lần, trà gần như đã mất chất, không còn tác dụng chăm sóc sức khỏe.

Uống trà sai cách

Tránh uống trà khi bụng đói vì lúc đó, tinh chất trà sẽ đi vào phổi, làm lá lách và dạ dày bị lạnh, gây loãng dịch vị, giảm chức năng tiêu hóa của dạ dày, đồng thời khiến nhiều thành phần độc hại trong trà đi vào máu, dẫn tới các triệu chứng như chóng mặt, hồi hộp, tay chân mất sức.

Tránh uống trà nóng vì trà quá nóng dễ gây kích ứng cổ họng, thực quản và dạ dày. Một khi nhiệt độ của trà vượt quá 62°C sẽ dễ gây tổn thương thành dạ dày, dẫn đến các bệnh về dạ dày. Nên uống trà ở mức nhiệt dưới 56°C.

Tránh uống trà lạnh. Trà ấm và trà nóng có tác dụng làm sảng khoái tinh thần, giúp ta trở nên minh mẫn hơn, trong khi trà lạnh khiến cơ thể bị nhiễm lạnh, tụ đờm.

Tránh uống trà nước đầu tiên. Thông thường khi pha trà, lượt nước đầu tiên dùng để “tráng” trà, loại bỏ các chất độc hại trong quá trình gieo trồng và chế biến, giảm cặn bám trên bề mặt của lá trà. Do đó không nên uống lượt nước đầu tiên.

Tránh uống trà mới. Thời gian bảo quản trà mới ngắn, chứa các loại chất như polyphenol chưa oxy hóa, aldehyde và alcohol. Các chất chưa được oxy hóa này sẽ gây kích thích mạnh lên niêm mạc đường tiêu hóa, dễ dẫn đến các bệnh lý về dạ dày. Do đó, không nên uống trà mới, đặc biệt là trà mới hái chưa được nửa tháng.

Tránh chỉ uống duy nhất một loại trà trong thời gian dài. Nên chọn loại trà phù hợp với vùng khí hậu mình đang sống để đạt hiệu quả thải độc tốt nhất. Dùng các loại trà khác nhau, phù hợp với thời tiết bốn mùa mới thực sự phát huy được tác dụng phòng bệnh và tăng cường sức khỏe của trà. Mùa xuân nên uống trà hoa, mùa hè uống trà xanh, mùa thu uống trà ô long và mùa đông uống trà đen.

Uống trà sai thời điểm

Không nên uống trà trước khi ăn vì như vậy dễ làm loãng nước bọt, giảm độ nhạy của vị giác, dẫn tới ăn mất ngon, tạm thời làm suy giảm chức năng hấp thu protein của cơ quan tiêu hóa.

Không nên uống trà ngay sau bữa ăn. Trong trà có một lượng lớn acid tannic, chất này sẽ phản ứng với protein và sắt trong thức ăn, tạo thành các chất khó hòa tan, ảnh hưởng đến quá trình hấp thu protein và sắt, dần dần dẫn đến tình trạng thiếu sắt, trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến thiếu máu. Thời điểm thích hợp để uống trà là 1 tiếng sau ăn.

Không nên uống trà vào tối muộn. Uống trà sau bữa tối 1 tiếng có thể giúp tiêu hóa thức ăn, nhưng không nên uống trà sau 8 giờ tối và không phải loại trà nào cũng thích hợp uống vào buổi tối.

Tốt nhất nên uống trà đen vào buổi tối, vì trà đen được lên men hoàn toàn, ít gây kích thích cho dạ dày. Khi uống trà vào buổi tối nên cho ít lá trà, ngâm trà quá đặc sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Những người tỳ vị yếu có thể thêm một ít sữa vào trà đen để làm ấm dạ dày. Những người dễ xúc động hoặc nhạy cảm, khó ngủ, thể trạng yếu thì tốt nhất nên hạn chế uống trà vào buổi tối.

