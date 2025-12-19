Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2026 của ngành Tuyên giáo và Dân vận

|
Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan không gian trưng bày thành tựu chuyển đổi số trong báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan không gian trưng bày thành tựu chuyển đổi số trong báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan không gian trưng bày sách. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan trưng bày các ấn phẩm xuất bản của ngành Tuyên giáo và Dân vận. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận 2025, triển khai nhiệm vụ 2026. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
|
Các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Tuyên giáo và Dân vận. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
|
Các đại biểu dự Hội nghị. Nguồn: TTXVN.
|
Các đại biểu dự Hội nghị. Nguồn: TTXVN.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan trưng bày ảnh các hoạt động tiêu biểu của ngành Tuyên giáo và Dân vận năm 2025 do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện và Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp thực hiện. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan Trưng bày ảnh các hoạt động tiêu biểu của ngành Tuyên giáo và Dân vận 2025, do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện và Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp thực hiện. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan Trưng bày ảnh các hoạt động tiêu biểu của ngành Tuyên giáo và Dân vận 2025, do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện và Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phố hợp thực hiện. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan không gian trưng bày ảnh, do Thông tấn xã Việt Nam và Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp thực hiện. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.