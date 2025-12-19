Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2026 của ngành Tuyên giáo và Dân vận

  • Thứ sáu, 19/12/2025 09:54 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Sáng 19/12/2025, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan không gian trưng bày thành tựu chuyển đổi số trong báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan không gian trưng bày thành tựu chuyển đổi số trong báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan không gian trưng bày sách. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan trưng bày các ấn phẩm xuất bản của ngành Tuyên giáo và Dân vận. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận 2025, triển khai nhiệm vụ 2026. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Tuyên giáo và Dân vận. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Các đại biểu dự Hội nghị. Nguồn: TTXVN.
Các đại biểu dự Hội nghị. Nguồn: TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan trưng bày ảnh các hoạt động tiêu biểu của ngành Tuyên giáo và Dân vận năm 2025 do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện và Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp thực hiện. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan Trưng bày ảnh các hoạt động tiêu biểu của ngành Tuyên giáo và Dân vận 2025, do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện và Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp thực hiện. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan Trưng bày ảnh các hoạt động tiêu biểu của ngành Tuyên giáo và Dân vận 2025, do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện và Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phố hợp thực hiện. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan không gian trưng bày ảnh, do Thông tấn xã Việt Nam và Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp thực hiện. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Để sách lý luận không 'khô, khó và khổ'

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy cho rằng cần đẩy mạnh đổi mới hoạt động xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị, phát huy tối đa giá trị dòng sách này.

