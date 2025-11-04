Chiều 4/11, tại Hà Nội, thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị bàn giao công tác Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Dự hội nghị có: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Các đại biểu dự hội nghị bàn giao công tác Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban zTuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lại Xuân Môn, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Huỳnh Thành Đạt; Phạm Tất Thắng. Các đồng chí Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Triệu Tài Vinh; Phan Xuân Thủy; Đinh Thị Mai; Vũ Thanh Mai; Nguyễn Quang Đức; Trần Thanh Lâm.

Cùng dự có đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đại biểu Quân đội có các đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam: Thượng tướng Lê Quang Minh; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Trung tướng Đỗ Xuân Tụng; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa điểm lại chặng đường xây dựng, phát triển của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, với bề dày lịch sử gắn liền với quá trình ra đời và trưởng thành của Đảng ta, là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đường lối, chủ trương và chính sách lớn của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo và dân vận; trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; đồng thời, là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, thời gian qua, Ban đã triển khai hiệu quả việc hợp nhất tổ chức theo quyết định của Bộ Chính trị, từ 31 đầu mối cấp vụ, đơn vị xuống còn 17 đầu mối, với tinh thần đoàn kết, đổi mới.

Đồng chí đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm và những kết quả đạt được của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ban; đồng thời tin tưởng với sự lãnh đạo của Đại tướng Trịnh Văn Quyết, tập thể Ban sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết chúc mừng Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhận nhiệm vụ mới.

Các đại biểu dự hội nghị chúc mừng Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhận nhiệm vụ mới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ những kỷ niệm, tình cảm gắn bó trong thời gian công tác tại Ban, nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó giữa các lực lượng tuyên giáo, dân vận, mặt trận, quốc phòng, an ninh, văn hóa, kinh tế... Đồng chí gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức của Ban, các bộ, ngành, địa phương đã ủng hộ, phối hợp để Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tướng Trịnh Văn Quyết bày tỏ niềm vinh dự khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng phân công đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng thời cảm ơn Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban đã tận tâm cống hiến, để lại nhiều kết quả và kinh nghiệm quý báu.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết nhận định, đây là nhiệm vụ rất lớn, khó và nhiều thách thức, vì vậy rất mong nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Ban.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương bày tỏ mong muốn tập thể Ban tiếp tục đoàn kết, thống nhất, dành thời gian, tâm sức, trí tuệ cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công việc của ngành Tuyên giáo và Dân vận trong thời gian tới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng Đại tướng Trịnh Văn Quyết nhận nhiệm vụ mới.

Các đại biểu dự hội nghị chúc mừng Đại tướng Trịnh Văn Quyết nhận nhiệm vụ mới.

Kết thúc hội nghị, Đại tướng Trịnh Văn Quyết trân trọng cảm ơn Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Quân đội đã luôn đồng hành, giúp đỡ, tạo điều kiện để Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.