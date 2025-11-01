Ngày 1/11, các nhà lãnh đạo APEC thông qua Tuyên bố Gyeongju, mở ra hướng hợp tác mới về thương mại, AI và công nghiệp sáng tạo, đồng thời kêu gọi hành động chung ứng phó biến động dân số.

Các nhà lãnh đạo từ 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sau Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hwabaek ở Gyeongju, (Hàn Quốc) ngày 1/11. Ảnh: Yonhap.

Các nhà lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đã thông qua Tuyên bố Gyeongju, tái khẳng định cam kết duy trì khuôn khổ hợp tác và chủ nghĩa đa phương, theo Korea Times.

Tuyên bố được xem là bước tiến quan trọng nhằm khôi phục tinh thần đoàn kết và hợp tác trong khu vực, đặt nền móng cho những nỗ lực chung hướng tới thịnh vượng kinh tế bền vững của toàn châu Á - Thái Bình Dương.

Thúc đẩy hợp tác thương mại và ngành công nghiệp sáng tạo

Đáng chú ý, tuyên bố lần đầu tiên công nhận công nghiệp văn hóa và sáng tạo là động lực tăng trưởng mới của khu vực, nhấn mạnh nhu cầu tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Tuyên bố Gyeongju phản ánh ba ưu tiên lớn của APEC năm nay "Kết nối, Đổi mới và Thịnh vượng", bao trùm các chủ đề then chốt như thương mại, đầu tư, đổi mới số và tăng trưởng bao trùm.

Các nhà lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm sau Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC. Ảnh: Yonhap.

Sau nhiều vòng đàm phán kéo dài về nội dung liên quan đến thương mại và đầu tư, các nền kinh tế thành viên đã đạt được đồng thuận vào sáng sớm nay. Tuyên bố chung khẳng định thương mại và đầu tư mạnh mẽ là trụ cột của tăng trưởng khu vực, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của một môi trường thương mại - đầu tư mở, toàn diện và bền vững.

“Chúng tôi nhận thức tầm quan trọng của môi trường thương mại và đầu tư mang lại lợi ích cho tất cả các bên. Chúng tôi ghi nhận các thảo luận về thực trạng và tương lai của thương mại toàn cầu, và nhấn mạnh nhu cầu hợp tác giữa các nền kinh tế”, tuyên bố nêu rõ.

“Chúng tôi sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương theo hướng dựa trên thị trường, trong đó có việc tiếp tục triển khai chương trình Khu vực Mậu dịch Tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP)”.

Thông qua Sáng kiến AI

Trước bối cảnh hệ thống thương mại toàn cầu đang đối mặt nhiều thách thức do AI, biến động nhân khẩu học và chuyển đổi công nghiệp, các thành viên APEC đã nhất trí thông qua thêm hai sáng kiến chủ chốt: Sáng kiến Trí tuệ nhân tạo APEC (2026-2030) và Khung hợp tác ứng phó biến động dân số APEC.

Phiên họp thứ hai của Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC tại Trung tâm hội nghị quốc tế Hwabaek ở Gyeongju. Ảnh: Reuters.

Trong Sáng kiến AI, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tiềm năng mang tính chuyển đổi của trí tuệ nhân tạo trong việc tăng năng suất, năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo. Sáng kiến này tập trung vào ba mục tiêu chính:

1. Xây dựng hệ sinh thái AI an toàn, đáng tin cậy và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

2. Thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên để mở rộng khả năng tiếp cận và ứng dụng AI.

3. Khuyến khích đầu tư vào công nghệ hiệu quả và hạ tầng số vững mạnh.

“Sáng kiến tái khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc khai thác tiềm năng chuyển đổi của AI, đồng thời tôn trọng sự linh hoạt trong cách triển khai của từng nền kinh tế”, tuyên bố nhấn mạnh.

Đặt ra khung hợp tác ứng phó biến động dân số

Trong khi đó, Khung hợp tác ứng phó biến động dân số đặt ra chiến lược chung để đối phó với xu hướng nhân khẩu học thay đổi nhanh chóng, bao gồm tỷ lệ sinh giảm, dân số già hóa và đô thị hóa tăng tốc.

Tổng thống Lee Jae Myung phát biểu trong buổi họp báo tại Trung tâm báo chí quốc tế cho các cuộc họp. Ảnh: Yonhap.

Theo đó, các nền kinh tế APEC sẽ tập trung vào xây dựng thị trường lao động và hệ thống y tế linh hoạt, thúc đẩy giáo dục suốt đời, mở rộng tham gia liên thế hệ, và phát triển chính sách bao trùm. Kế hoạch cũng khuyến khích phát triển “nền kinh tế bạc”, tăng cường hạ tầng chăm sóc xã hội, cũng như trao quyền cho phụ nữ, thanh niên và nhóm yếu thế.

“Đây là sáng kiến hợp tác toàn diện đầu tiên của APEC về dân số, đặt nền tảng cho nỗ lực chung ứng phó với những thay đổi trong thị trường lao động và cơ cấu công nghiệp, đồng thời biến thách thức nhân khẩu học thành cơ hội tăng trưởng mới thông qua đổi mới công nghệ và trao quyền cho giới trẻ”, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết.