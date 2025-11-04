Tân Bí thư Hà Nội: Hiến dâng toàn tâm, toàn lực cho Thủ đô phát triển

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ cảm xúc khi được phân công trở về Hà Nội, nơi ông gắn bó suốt những năm tháng đầu tiên của chặng đường công tác.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sáng 4/11, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ xúc động khi được Bộ chính trị tin tưởng phân công đảm nhiệm cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, sự phân công này là niềm tin của Đảng, là sự giao nhiệm vụ của tổ chức và cũng là lời nhắc nhở về bổn phận phải đem hết tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm để phụng sự Đảng, phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô.

Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, bản thân luôn tâm niệm, người cán bộ của Đảng phải đặt lợi ích của Đảng, Nhân dân lên trên hết, trước hết; ở bất cứ cương vị nào, ở bất cứ nơi đâu cũng phải sẵn sàng nhận nhiệm vụ dấn thân, gánh vác và hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ được giao.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc, Hà Nội là nơi ông đã gắn bó suốt những năm tháng đầu tiên của chặng đường công tác, từ một chiến sĩ Công an Thủ đô được tôi luyện qua thực tiễn sinh động của cuộc sống; được học những bài học đầu tiên về tinh thần cống hiến, phục vụ Nhân dân, về sự tận tụy, liêm chính, trách nhiệm trong công việc...

"Hôm nay, được Đảng phân công trở về Hà Nội, tôi trở về với tâm nguyện được hiến dâng toàn tâm, toàn lực cho sự phát triển của Thủ đô. Với lòng biết ơn các thế hệ đã dìu dắt, đồng hành trong suốt chặng đường công tác, với lòng trân trọng các giá trị quý báu mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, Nhân dân Hà Nội đã vun đắp.

Hơn hết với niềm tin sắt son rằng chúng ta cùng nhau làm nên một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn, xứng đáng với vị thế, tầm vóc của Thủ đô anh hùng - ngàn năm văn hiến", ông Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Viết Thành.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận thức sâu sắc về vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước, nơi hội tụ và lan tỏa tinh hoa dân tộc; nơi lịch sử, văn hóa và hiện tại hòa quyện; nơi mọi khát vọng của đất nước đều hướng về.

"Tôi xin lĩnh hội đầy đủ và quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Tổng Bí thư tại lễ trao quyết định hôm nay cùng với những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư trong những lần làm việc với Thành ủy Hà Nội, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII với hai câu hỏi chiến lược và bảy yêu cầu nhiệm vụ Tổng Bí thư đã nêu tại Đại hội” - Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, sẽ làm hết sức mình tận tụy, công tâm, khách quan, không ngại khó, không né tránh, toàn tâm toàn ý cùng tập thể Thành ủy, chính quyền và Nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó với tinh thần nhất quán như Tổng Bí thư đã chỉ đạo.

Đồng thời, ông Nguyễn Duy Ngọc khẳng định sẽ cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, lấy lợi ích chung làm trọng, lấy con người làm trung tâm và thước đo mọi sự phát triển, nói đi đôi với làm, hành động vì dân, vì nước, vì Thủ đô.

"Chặng đường phía trước còn nhiều việc phải làm, có những vấn đề chiến lược lâu dài, có những vấn đề cấp bách trước mắt, nhưng tôi tin rằng với sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, với truyền thống vẻ vang và bản lĩnh của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Hà Nội, chúng ta nhất định sẽ làm được và làm tốt hơn.

Xin được cùng toàn thể các đồng chí nắm chặt tay nhau, vững bước trên con đường xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, là trái tim của Tổ quốc, là niềm tin của cả nước và là niềm tự hào của mỗi người Việt Nam", Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.