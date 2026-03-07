'Nữ tướng' ngành du lịch TP.HCM ứng cử Đại biểu Quốc hội

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên (Saigontourist Group) - được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa trưởng thành qua nhiều vị trí công tác trong hệ thống quản lý nhà nước và doanh nghiệp. Giai đoạn giữ cương vị Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM (2020–2025) là thời điểm ngành du lịch TP.HCM đối mặt với những thách thức chưa từng có do đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, vai trò điều hành, kết nối và dẫn dắt của người đứng đầu ngành đã góp phần quan trọng giúp du lịch TP.HCM từng bước phục hồi, tái cơ cấu theo hướng bền vững hơn.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Saigontourist Group.

Nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai: đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thúc đẩy kinh tế ban đêm, tăng cường liên kết vùng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sự kiện, quảng bá hình ảnh điểm đến an toàn - hấp dẫn - thân thiện.

Bước sang giai đoạn trên cương vị người đứng đầu Saigontourist Group, bà tiếp tục khẳng định năng lực quản trị doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập sâu rộng. Định hướng phát triển được xác lập rõ nét theo hướng nâng cao năng lực quản trị, đổi mới mô hình hoạt động, phát huy giá trị thương hiệu, gắn tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm xã hội và đóng góp ngân sách.

Trong chương trình hành động khi ứng cử đại biểu Quốc hội, bà nhấn mạnh việc phát huy trách nhiệm của người đại biểu của Nhân dân: tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; tăng cường giám sát việc thực thi chính sách; phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Đặc biệt, với kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế dịch vụ và doanh nghiệp nhà nước, bà xác định sẽ đóng góp vào việc hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi cho phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn mới.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa tại sự kiện Lễ hội Áo Dài TP.HCM do Sở Du lịch TP.HCM tổ chức thành công trong nhiều năm qua.

Bày tỏ quan điểm tăng chỉ số kinh tế trong thời gian tới của TP.HCM và Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, bà Hoa phát biểu: “Để nâng cao các chỉ số kinh tế một cách thực chất và bền vững, theo tôi cần đồng thời thực hiện ba nhóm giải pháp: hoàn thiện thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của doanh nghiệp. Đối với TP.HCM - đầu tàu kinh tế của cả nước - khu vực dịch vụ, trong đó có du lịch, phải tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng. Tuy nhiên, tăng trưởng không chỉ tính bằng số lượng khách hay doanh thu, mà phải tính bằng giá trị gia tăng, chất lượng dịch vụ, mức độ lan tỏa sang các ngành khác và đóng góp ngân sách. Trong lĩnh vực du lịch, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế ban đêm, đa dạng hóa sản phẩm văn hóa - ẩm thực - sự kiện, tăng liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến. Quan trọng hơn, phải xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định để doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn”.

Cũng theo bà Ánh Hoa, du lịch không chỉ dành cho một bộ phận có thu nhập cao. Phát triển du lịch phải theo hướng bao trùm, để mọi tầng lớp nhân dân đều có cơ hội tiếp cận. Cần có chính sách khuyến khích các chương trình du lịch xã hội, du lịch công đoàn, du lịch học đường với chi phí hợp lý. Đồng thời, phát triển mạnh các sản phẩm du lịch nội địa ngắn ngày, chi phí phù hợp với người lao động. Ở góc độ doanh nghiệp, Saigontourist Group đã và sẽ tiếp tục triển khai các chương trình ưu đãi dành cho công nhân, người lao động, đặc biệt vào các dịp lễ, tết

Chia sẻ về việc góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh, năng lực so sánh của ngành du lịch Việt Nam, chủ tịch Saigontourist Group chia sẻ ba trụ cột có ý nghĩa quyết định đối với Saigontourist Group: Một là chuyển đổi số và dữ liệu hóa toàn hệ thống, để công nghệ trở thành năng lực lõi trong quản trị và vận hành.

Hai là du lịch xanh và phát triển bền vững, gắn tăng trưởng với giảm phát thải, bảo tồn tài nguyên và trách nhiệm xã hội.

Ba là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, với thế hệ lãnh đạo mới có tư duy toàn cầu và năng lực công nghệ.Song song đó là chiến lược định vị thương hiệu và mở rộng hợp tác quốc tế để tạo lực đẩy dài hạn.