Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Phát hiện rồng Nam Mỹ sau nhà, người dân đem nộp công an

  • Thứ bảy, 7/3/2026 11:27 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Phát hiện con rồng Nam Mỹ sau nhà, thấy đây là loài động vật ngoại lai, có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên nếu thả ra môi trường, một người dân ở Vĩnh Long đã bắt đem giao nộp công an.

Công an xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long vừa tiếp nhận một con rồng Nam Mỹ do người dân giao nộp.

rong Nam My anh 1

Anh Kiệt giao nộp cá thể rồng Nam Mỹ cho cơ quan công an.

Trước đó, anh Trần Thanh Kiệt (trú xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long) phát hiện phía sau nhà có một con rồng Nam Mỹ (tên khoa học Iguana).

Qua tìm hiểu biết đây là động vật ngoại lai, có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên nếu thả ra môi trường. Nên anh Kiệt đã mang con rồng đến giao nộp cho công an xã xử lý.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân khi phát hiện các loài động vật lạ, nghi là động vật ngoại lai, không tự ý nuôi nhốt hoặc thả ra môi trường mà cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý.

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

Tự nguyện giao nộp tê tê quý hiếm ở Cần Thơ

Chiều 4/3, Công an phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và phối hợp bàn giao một con tê tê quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

06:03 5/3/2026

Cá hố rồng quý hiếm dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Đây là loài cá sống ở vùng nước sâu, hiếm thấy, sự xuất hiện của nó cũng mang theo nhiều suy đoán của ngư dân.

18:47 4/3/2026

Người dân nộp lại tê tê quý hiếm trong Sách đỏ

Ngày 23/2, anh Đoàn Hồng Hải (1976, xã Bảo Lâm 1) mang theo một cá thể tê tê trưởng thành, thể trạng khỏe mạnh, chiều dài 52 cm và nặng hơn 5 kg đến Công an xã Bảo Lâm 1.

11:00 24/2/2026

https://tienphong.vn/phat-hien-rong-nam-my-sau-nha-nguoi-dan-dem-nop-cong-an-post1825499.tpo

Cảnh Kỳ/Tiền Phong

rồng Nam Mỹ Vĩnh Long quý hiếm giao nộp Vĩnh Long

    Đọc tiếp

    Phat hien tre so sinh troi tren song hinh anh

    Phát hiện trẻ sơ sinh trôi trên sông

    6 giờ trước 12:13 7/3/2026

    0

    Trong lúc đi chơi, thiếu niên 12 tuổi đã phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh nổi trên sông Ba Vinh, Cà Mau, nên chạy về nhà kể lại vụ việc cho gia đình và trình báo cơ quan chức năng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý