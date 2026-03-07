Phát hiện rồng Nam Mỹ sau nhà, người dân đem nộp công an

Công an xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long vừa tiếp nhận một con rồng Nam Mỹ do người dân giao nộp.
|
Anh Kiệt giao nộp cá thể rồng Nam Mỹ cho cơ quan công an.
Trước đó, anh Trần Thanh Kiệt (trú xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long) phát hiện phía sau nhà có một con rồng Nam Mỹ (tên khoa học Iguana).
Qua tìm hiểu biết đây là động vật ngoại lai, có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên nếu thả ra môi trường. Nên anh Kiệt đã mang con rồng đến giao nộp cho công an xã xử lý.
Cơ quan công an khuyến cáo, người dân khi phát hiện các loài động vật lạ, nghi là động vật ngoại lai, không tự ý nuôi nhốt hoặc thả ra môi trường mà cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý.
Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.