Người dân nộp lại tê tê quý hiếm trong Sách đỏ

Ngày 23/2, anh Đoàn Hồng Hải (1976, xã Bảo Lâm 1) mang theo một cá thể tê tê trưởng thành, thể trạng khỏe mạnh, chiều dài 52 cm và nặng hơn 5 kg đến Công an xã Bảo Lâm 1.

Cá thể tê tê trưởng thành, thể trạng khỏe mạnh, chiều dài 52 cm và nặng hơn 5 kg được người dân giao nộp cho cơ quan chức năng xã Bảo Lâm I. Ảnh: TTXVN.

Ngày 24/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Công an xã Bảo Lâm 1 vừa tiếp nhận cá thể tê tê quý, hiếm do người dân mang đến giao nộp cho lực lượng chức năng.

Cụ thể ngày 23/2, anh Đoàn Hồng Hải (sinh năm 1976, trú thôn 5 Lộc Quảng, xã Bảo Lâm 1) mang theo một cá thể tê tê trưởng thành, thể trạng khỏe mạnh, chiều dài 52 cm và nặng hơn 5 kg đến Công an xã Bảo Lâm 1 để giao nộp.

Theo lực lượng chức năng, xác định ban đầu đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, được bảo vệ nghiêm ngặt và có tên trong Sách Đỏ Việt Nam.

Anh Đoàn Hồng Hải (người thứ 3 từ trái sang) giao nộp cá thể tê tê quý hiếm cho cơ quan chức năng xã Bảo Lâm I. Ảnh: TTXVN.

Anh Hải cho biết đã phát hiện con vật lạ với lớp vảy sừng gần nhà ở khu vực thôn 5 Lộc Quảng. Nhận thức được đây có thể là loài động vật quý, hiếm cần được bảo vệ, anh đã đưa cá thể này đến trụ sở Công an để trình báo.

Tiếp nhận cá thể tê tê, đại diện Công an xã Bảo Lâm 1 đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của anh Hải.

Hiện cá thể tê tê quý, hiếm đang được Công an xã Bảo Lâm 1 hoàn tất các thủ tục để bàn giao cho cơ quan Kiểm lâm và trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, sớm trả về môi trường tự nhiên.

Từ đầu năm 2026 đến nay, người dân tại tỉnh Lâm Đồng đã tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật hoang dã quý, hiếm, nguy cấp (thuộc nhóm IB, IIB) cho lực lượng chức năng như: mèo rừng, culi nhỏ, vượn đen má vàng, đại bàng núi, khỉ mặt đỏ, rùa cá sấu, cầy hương...

Cụ thể ngày 27/1 tại xã Sơn Điền có 1 cá thể đại bàng (diều núi) thuộc nhóm IIB, nặng khoảng 2,5 kg vướng lưới và được người dân tự nguyện giao nộp. Ngày 29/1, một cá thể mèo rừng nặng gần 3 kg (thuộc nhóm IIB) được người dân xã Đạ Tẻh 3 giao nộp cho Vườn quốc gia Cát Tiên...