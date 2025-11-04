Tiểu sử ông Nguyễn Duy Ngọc, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội

NGUYỄN DUY NGỌC Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Sinh năm 1964 tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII - Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII Thạc sĩ Luật, Cao cấp Lý luận chính trị