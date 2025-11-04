Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiểu sử ông Nguyễn Duy Ngọc, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội

  • Thứ ba, 4/11/2025 10:01 (GMT+7)
Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

NGUYỄN DUY NGỌC

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội

Sinh năm 1964 tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

- Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

Thạc sĩ Luật, Cao cấp Lý luận chính trị

2009-2011

Trưởng công an huyện Thanh Trì; Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (PC27) Công an thành phố Hà Nội

2012

Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC44)

3/2013

Phó giám đốc Công an TP Hà Nội

1/2014

Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội kiêm Thủ trưởng cơ quan Điều tra Công an thành phố Hà Nội

11/2016

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát

2017

Được thăng quân hàm Thiếu tướng

8/2018

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu

15/8/2019

Thứ trưởng Bộ Công an

1/2021

Được thăng quân hàm Trung tướng

30/1/2021

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026

12/2023

Được thăng quân hàm Thượng tướng

3/6/2024

Chánh văn phòng Trung ương Đảng

16/8/2024

Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

1/2025

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

11/2025

Bí thư Thành ủy Hà Nội

Thanh Hà

