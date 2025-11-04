Tiểu sử ông Nguyễn Duy Ngọc, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội

|
NGUYỄN DUY NGỌC
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội
Sinh năm 1964 tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
- Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
Thạc sĩ Luật, Cao cấp Lý luận chính trị
2009-2011
Trưởng công an huyện Thanh Trì; Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (PC27) Công an thành phố Hà Nội
2012
Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC44)
3/2013
Phó giám đốc Công an TP Hà Nội
1/2014
Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội kiêm Thủ trưởng cơ quan Điều tra Công an thành phố Hà Nội
11/2016
Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát
2017
Được thăng quân hàm Thiếu tướng
8/2018
Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu
15/8/2019
Thứ trưởng Bộ Công an
1/2021
Được thăng quân hàm Trung tướng
30/1/2021
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026
12/2023
Được thăng quân hàm Thượng tướng
3/6/2024
Chánh văn phòng Trung ương Đảng
16/8/2024
Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII
1/2025
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
11/2025
Bí thư Thành ủy Hà Nội