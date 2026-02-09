Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư sáng 9/2 tại TP.HCM.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. Ảnh: Văn Minh/SGGP.

VietnamPlus đưa tin nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, ngày 9/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, chúc Tết Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (sinh năm 1920, ngụ phường Bình Thạnh, TP.HCM). Ông là nhà nghiên cứu có đóng góp tiêu biểu trong công tác gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử Nam Bộ.

Đi cùng Tổng Bí thư có các Ủy viên Bộ Chính trị: ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; ông Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư gửi lời chúc Tết, thăm hỏi sức khỏe và tặng quà tri ân nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. Lãnh đạo TP.HCM cũng trao tặng căn hộ chung cư và bộ máy tính nhằm hỗ trợ ông có điều kiện sống và làm việc thuận lợi hơn.

Tác giả Nguyễn Đình Tư được độc giả biết đến như một nhà văn với bộ tiểu thuyết dã sử 6 tập Loạn 12 sứ quân - viết bên vệ đường cổng xe lửa Phú Nhuận trong những năm đầu sau ngày giải phóng bày thùng đồ nghề bơm sửa xe đạp.

Ông đặc biệt trở thành nhà biên khảo bình dân nổi tiếng trong nhiều năm mang cơm và trải chiếu nghỉ trưa ở hành lang Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, đợi giờ mở cửa phục vụ bạn đọc, miệt mài nghiên cứu nguồn tài liệu gốc về lịch sử, văn hóa, địa lý vùng đất Nam bộ.

Trong 60 tác phẩm của một đời nghiên cứu, ông đã nhận giải thưởng cao với các công trình: Từ điển địa danh hành chính Nam Bộ - Giải Bạc Sách hay của Hội Xuất bản Việt Nam năm 2009; Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam kỳ (1859-1954) (2 tập) - Giải A Giải thưởng Sách quốc gia lần 1 năm 2018; Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020) (2 tập) - Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu lần thứ 11 năm 2023.