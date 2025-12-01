Tổng Bí thư chúc mừng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Ghi nhận nỗ lực và biểu dương thành tích to lớn của NXB Chính trị Quốc gia Sự thật 80 năm qua, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định NXB là cơ quan xuất bản lý luận, chính trị có vai trò quan trọng trong đời sống chính trị - tinh thần của xã hội.

Sáng 1/12, Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (5/12/1945 - 5/12/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Do bận công tác, Tổng Bí thư Tô Lâm không tới tham dự được. Tổng Bí thư gửi Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Tri Thức - Znews trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Các đồng chí thân mến!

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, tiền thân là Nhà xuất bản Sự thật (05/12/1945 - 05/12/2025), tôi thân ái gửi tới toàn thể các thế hệ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản qua các thời kỳ lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã khẳng định và phát huy xứng đáng vai trò là cơ quan xuất bản lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước. Các bộ sách, cuốn sách do Nhà xuất bản ấn hành đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phục vụ công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Nhiều ấn phẩm có tầm vóc lý luận và thực tiễn sâu sắc góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, phục vụ hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, giới thiệu hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, đổi mới, hội nhập và phát triển.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Huân chương Sao Vàng, hai lần trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, thành tích to lớn, xuất sắc của các thế hệ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã đạt được trong 80 năm qua. Những kết quả đó là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân và lý tưởng cách mạng; đồng thời, là sự kế thừa, phát huy truyền thống quý báu của cơ quan xuất bản lý luận, chính trị có vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống chính trị - tinh thần của xã hội.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng và phát triển, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị và hoạt động xuất bản theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, thích ứng tốt với cơ chế thị trường và thị hiếu của bạn đọc trong kỷ nguyên mới; chủ động cập nhật xu thế xuất bản mới trên thế giới; tích cực ứng dụng công nghệ trong hoạt động xuất bản, nhất là việc phát triển các loại hình xuất bản trên nền tảng số; đa dạng hình thức tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi các ấn phẩm lý luận, chính trị, pháp luật... nhằm nâng cao trình độ và nhận thức chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, biên tập viên có trình độ, năng lực chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức cách mạng và tinh thần đổi mới sáng tạo; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó.

Chúc cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chào thân ái!

TÔ LÂM

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam