Tôn Pomina, Best Express... vào diện kiểm tra thuế

Cơ quan thuế chưa đưa ra kết luận cuối cùng về các doanh nghiệp, nhưng chỉ rõ nhóm doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, lãi mỏng sẽ bị kiểm tra thuế ngay trong tháng 4.

Ngày 31/3, Cục Thuế đã ban hành Công văn số 1927/CT-KTr yêu cầu các đơn vị trực thuộc thắt chặt quản lý và đẩy mạnh kiểm tra chuyên đề năm 2026 đối với nhóm doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, lãi mỏng.

Cục Thuế cho biết trong năm 2025, tình trạng doanh nghiệp kê khai thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng vẫn còn phổ biến. Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế trong năm 2026 đối với các doanh nghiệp nêu trên, phòng ngừa và phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời cho ngân sách Nhà nước, Cục Thuế đề nghị Thuế các tỉnh/thành phố, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế Thương mại điện tử triển khai một số nhiệm vụ.

Trước hết, cơ quan thuế cần đẩy mạnh công tác thông tin, truyền tải thông điệp tới toàn thể người nộp thuế trong việc thực hiện kê khai trung thực, chính xác và đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định pháp luật; cảnh báo hậu quả pháp lý và các chế tài xử lý đối với các trường hợp người nộp thuế liên tục kể khai lỗ nhiều năm không nộp thuế mà vẫn đầu tư mở rộng, tăng vốn.

Đây cũng là một yếu tố rủi ro trọng yếu làm cơ sở để cơ quan thuế đưa vào kế hoạch kiểm tra trọng điểm, xác định và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật thuế, gian lận thuế, trốn thuế. Qua đó, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý thuế, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế trong việc khai thuế, nộp thuế của kỳ tính thuế năm 2025 cũng như tự rà soát các kỳ tính thuế trước, nếu kê khai chưa chính xác thì thực hiện kê khai điều chỉnh.

Cục Thuế cũng nhấn mạnh sẽ rà soát việc khai thuế, nộp thuế của các doanh nghiệp. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp có sai sót, cơ quan thuế sẽ hướng dẫn đầy đủ để doanh nghiệp thực hiện kê khai, điều chỉnh kịp thời; tăng cường công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế.

Đối với các doanh nghiệp được liệt kê tại danh sách Phụ lục I kèm theo công văn, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn và Thuế các tỉnh/thành phố trực tiếp quản lý thực hiện xây dựng chuyên đề kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng để kiểm tra thuế theo quy định.

Về tiến độ, các đơn vị phải triển khai ngay trong tháng 4 và hoàn thành chậm nhất trong tháng 12.

Cục Thuế yêu cầu báo cáo chi tiết kế hoạch kiểm tra đối với từng doanh nghiệp thuộc diện quản lý trong tháng 4; đồng thời định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ thực hiện. Báo cáo tổng kết chuyên đề phải được hoàn thành trong tháng 12, trong đó nêu rõ số thuế truy thu, số tiền phạt, cũng như đánh giá các hành vi vi phạm phổ biến.

Đáng chú ý, tại Phụ lục I kèm theo công văn có danh sách kiểm tra theo chuyên đề lần này ghi nhận sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp quy mô lớn, hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau như ngành thép có CTCP Tôn Pomina; CTCP Nhôm Đô Thành; CTCP Vật liệu Xây dựng An Khánh; CTCP Thép Việt - Ý...

Lĩnh vực chuyển phát nhanh, logistics và chuỗi cung ứng thông minh có Công ty TNHH Best Express (Việt Nam); vận tải biển có CTCP Đóng tàu và Vận tải biển Nam Phát; CTCP Tập đoàn Long Thuận...